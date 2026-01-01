KI in Slack arbeitet dort, wo du es tust
KI soll dir kein Kopfzerbrechen bereiten, sie soll dir helfen. In Slack hilft sie dir, produktiver zu arbeiten, da sie das Wissen deines Unternehmens nutzt.
Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen KI in Slack
Starte mit der „Heute“-Funktion gut vorbereitet in den Tag.
Verbringst du viel Zeit damit, aus einer Flut ungelesener Nachrichten das Wichtigste herauszufiltern? „Heute“ ist dein neues intelligentes Briefing, das dir anhand deiner Prioritäten zeigt, was deine Aufmerksamkeit erfordert. Ob du nun ein wichtiges Geschäft nachverfolgst, dich auf Meetings mit Kund:innen vorbereitest oder deine To-do-Liste abarbeitest – „Heute“ unterstützt dich dabei. Hole dir einen Kaffee und lege los.An der offenen Beta teilnehmen, um Zugang zu erhalten
Dein ultimativer Teamkollege
Slackbot ist dein persönlicher KI-Agent in Slack, der dich und deinen Workspace versteht, dir bei der Vorbereitung auf Meetings, der Analyse von Berichten und der Erstellung von Projektzusammenfassungen hilft. Er kennt deinen Ton und deine Ausdrucksweise und passt sich deinem Stil an, damit Interaktionen persönlicher und relevanter werden.
Schnelle Zusammenfassungen, ohne lange Suche
Zu viele Informationen, zu wenig Zeit? KI in Slack kann Channels und Threads zusammenfassen und tägliche Übersichten liefern – so erhältst du genau die Informationen, die du brauchst, um auf dem Laufenden und gut organisiert zu bleiben.
97 Min.
durchschnittliche Zeit, die Benutzer:innen wöchentlich mit KI sparen können*
Slack und mehr durchsuchen
Unterhaltungen mit Kolleg:innen, PDFs, Bilder für deine Werbekampagne in den sozialen Medien, irgendwo auf Google Drive befindliche Präsentationen, Support-Tickets, Kundendatensätze aus Salesforce – wenn Informationen in Slack geteilt oder integriert wurden, können sie durchsucht werden.
Fortschritte ohne Prompts
Erstelle mit wenigen Klicks zeitsparende Automatisierungen, übersetze Unterhaltungen in eine beliebige Sprache und nutze KI sogar für Meeting-Notizen. KI in Slack ist intelligent genug, um wirklich hilfreich zu sein, aber so unaufdringlich, dass sie nie im Weg ist.
Produktivität, die perfekt in deine Arbeitsabläufe passt
Kundenservice
Konzentriere dich darauf, Lösungen zu finden, während die KI Notizen macht und alle auf dem Laufenden hält.
Entwicklung
Behebe Vorfälle mithilfe von Lösungen aus deinem gesamten Unternehmen, ohne Slack zu verlassen.
Vertrieb
Erhalte durch Zusammenfassungen von Account-Channels wesentlichen Kontext zu Kund:innen, sodass du auf intelligentere Weise verkaufen kannst.
Marketing
Übersetze Nachrichten mit einem einzigen Klick, damit globale Teams Kampagnen schneller an den Start bringen können.
KI in Slack bietet für jede:n etwas
Unser Team schätzt, wie schnell es mit KI in Slack Antworten findet. Das führt zu schnelleren Entscheidungen und einer stärkeren Konzentration auf das Wesentliche.
KI in Slack ist für mich, unsere Führungsetage und unsere Vertriebsteams ein echter Gewinn. Die Funktion fasst die neuesten Notizen zum Status eines Geschäfts innerhalb von Sekunden zusammen, sodass wir uns auf die nächsten Schritte konzentrieren können.
Ich finde KI in Slack einfach toll. Ich nutze die Channel-Übersichten, um besonders am Anfang meines Arbeitstags schnell auf dem Laufenden zu sein. Die Funktion sorgt auch für mehr Effizienz, weil sie uns die manuelle Arbeit abnimmt, die täglich erledigt werden muss.
Sorgloses Arbeiten
Deine Daten gehören dir. Kundendaten verlassen Slack niemals. Wir trainieren große Sprachmodelle (LLMs) nicht mit Kundendaten. Alles läuft in der sicheren Infrastruktur von Slack und unterliegt denselben Compliance-Standards wie Slack selbst.
Häufig gestellte Fragen
Slack ist natürlich nicht das einzige KI-gestützte Tool auf dem Markt, aber ein paar Dinge unterscheiden die KI-Funktionalität von Slack vom Rest.
Unternehmensdaten sind eine zuverlässige Wissensquelle. Kund:innen haben in den gemeinsamen Unterhaltungsverläufen ihrer Organisation jede Menge wertvollen Kontext gesammelt, kratzen aber bisher nur an der Oberfläche dieses Wissensfundus. KI in Slack hilft ihnen dabei, diese Informationen ganz einfach sofort zu finden.
Unsere dialogbasierte Oberfläche sorgt dafür, dass generative KI sich nahtlos in den Arbeitsalltag deines Teams integriert. Es gibt KI, die auf Browser-Tabs oder eigenständige Assistenten begrenzt ist, aber wir sind der Überzeugung, dass eine umfassende Akzeptanz von KI am ehesten gefördert wird, wenn sie sich dort befindet, wo alle bereits arbeiten.
Mit der Enterprise-Suche findest du alle Informationen, die du brauchst, ohne mehrere Anwendungen öffnen und durchsuchen oder deine Kolleg:innen fragen zu müssen. Erfahre mehr über die Verwendung der Enterprise-Suche in Slack.
Die KI wird innerhalb von Slack ausgeführt. Es gelten dieselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards, die Kund:innen von Slack selbst erwarten. Das Sicherheitsprogramm von Slack schützt Kundendaten auf jeder Ebene. Wir erfüllen alle gültigen globalen und weithin anerkannten Branchenvorschriften und verwenden branchenübliche Frameworks, Programme und Standards für Sicherheit und Datenschutz. So ermöglichen wir es unseren Kund:innen, in ihren Slack-Umgebungen Risiken zu senken und Daten zu schützen. Darüber hinaus kann Slack so konfiguriert werden, dass bestimmte Branchenvorschriften sowie internationale Standards für Sicherheit und Datenschutz erfüllt werden.
Kundendaten werden nicht zum Trainieren von LLMs (Large Language Models) verwendet und LLM-Anbieter haben keinen Zugriff auf diese Daten. Unsere LLMs werden zurzeit direkt in der virtuellen privaten AWS-Cloud von Slack gehostet, sodass gewährleistet ist, dass deine Daten Slack niemals verlassen.
Slack ist die dialogbasierte Benutzeroberfläche für Agentforce. Mit Agentforce erstellte Agenten können direkt in Slack-Channels, Threads und Direktnachrichten ausgeführt werden, sodass Benutzer:innen Daten abfragen, kontextbasierte Antworten erhalten und Aktionen starten können – alles direkt in ihrem Arbeitsablauf.
Über die Slack Enterprise-Suche kann Agentforce in Echtzeit auf Nachrichten, Dateien und App-Daten zugreifen, um korrekte und aktuelle Antworten mit dem vollständigen Kontext deiner Arbeit zu liefern. Die Funktion ruft auch strukturierte Daten aus Salesforce und anderen Systemen ab, sodass Agenten sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen analysieren und Benutzer:innen auf diese Weise effektiver unterstützen können.
Zusätzlich zu Agentforce haben wir eine Reihe von sofort einsetzbaren Agenten-Apps für dich bereitgestellt: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday und Writer – und weitere werden demnächst verfügbar sein. Im Marketplace findest du eine vollständige Liste der unterstützten Apps.
Ja, du kannst KI überall da einsetzen, wo Slack erworben werden kann. Wenn du deinen Slack-Client auf eine andere Sprache einstellst, wird diese bei den KI-Ergebnissen berücksichtigt. Du kannst auch bestimmte Inline-Nachrichten mithilfe von KI in eine beliebige Sprache übersetzen.
KI-Funktionen sind in allen kostenpflichtigen Slack-Plänen verfügbar, sodass deine Teams sofort mit der Nutzung von KI in Slack beginnen können. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, welcher Plan der richtige für dein Team ist, wende dich bitte an deine:n Slack-Account-Betreuer:in oder kontaktiere den Vertrieb.
- 1Die folgenden Informationen sind AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN bestimmt und stellen keine verbindliche Verpflichtung dar. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.