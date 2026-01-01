Slack ist natürlich nicht das einzige KI-gestützte Tool auf dem Markt, aber ein paar Dinge unterscheiden die KI-Funktionalität von Slack vom Rest.

Unternehmensdaten sind eine zuverlässige Wissensquelle. Kund:innen haben in den gemeinsamen Unterhaltungsverläufen ihrer Organisation jede Menge wertvollen Kontext gesammelt, kratzen aber bisher nur an der Oberfläche dieses Wissensfundus. KI in Slack hilft ihnen dabei, diese Informationen ganz einfach sofort zu finden.

Unsere dialogbasierte Oberfläche sorgt dafür, dass generative KI sich nahtlos in den Arbeitsalltag deines Teams integriert. Es gibt KI, die auf Browser-Tabs oder eigenständige Assistenten begrenzt ist, aber wir sind der Überzeugung, dass eine umfassende Akzeptanz von KI am ehesten gefördert wird, wenn sie sich dort befindet, wo alle bereits arbeiten.