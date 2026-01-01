Channel-Flexibilität

Unbegrenzte Anzahl channels – alle an einem Ort. Du kannst jederzeit zwischen Channel-Typen wechseln. Höchstens 1.000 Channels pro Team. Channel-Typen sind nicht flexibel.

Externe Zusammenarbeit

Slack Connect lässt sich basierend auf der integrierten Sicherheit von Slack einfach einrichten und unterstützt alle Funktionen für beide Organisationen. Microsoft Entra B2B Direct Connect muss in vielen Schritten konfiguriert werden. Nicht alle Funktionen werden unterstützt.

App-Integrationen

Slack integrates mit über 2.600 Apps, die konsistent über verschiedene Channel-Typen hinweg unterstützt werden. Viele Apps werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt. Apps erstellen Tabs, zwischen denen ständig gewechselt werden muss.

Automatisierung

Workflow-Builder ist ein natives Tool, mit dem sich Automatisierungen ganz einfach mit sehr wenig oder ganz ohne Code erstellen und skalieren lassen. Erfordert Microsoft Power Automate. Workflows werden möglicherweise nicht in allen Apps und Channels unterstützt.

KI-Funktionen

Native KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar und arbeitet konsistent über alle Funktionen hinweg. Erfordert zusätzlich Microsoft 365 Copilot-Lizenzen. Nicht konsistent in Chats und Channels unterstützt.

KI-Agenten

Alle deine Agenten und KI-Apps lassen sich nahtlos und konsistent in alle Channel-Typen integrieren. Erfordert eine Copilot-Lizenz. Als benutzerdefinierte Apps bereitgestellte Agenten werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt.

Enterprise-Suche

In Enterprise+ Pläne integriert. Befindet sich in der Slack-Suche Seitenleiste. Lässt sich mit Apps wie Microsoft 365 verknüpfen. Erfordert zusätzlich eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz. Zugriff nur über die Copilot-Schnittstelle möglich.

Dynamisches Teilen von Dateien

Arbeitsobjekte liefern KI-Zusammenfassungen, umfassende Vorschauen und Daten aus Drittanbieter-Apps direkt im Kontext deiner Unterhaltungen. Das Teilen von Dateien erfolgt primär über SharePoint und OneDrive.

Salesforce-Integration