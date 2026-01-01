Der Unterschied zwischen Slack und Teams
Microsoft Teams eignet sich gut für Nachrichten und Meetings, aber zum Arbeiten brauchst du heute wesentlich mehr. Du brauchst KI, Kontext und eine Plattform, auf der alles zusammenkommt. Slack ist diese Plattform. Es vereint deine Daten, Apps und Unterhaltungen an einem zentralen Ort, damit deine KI intelligenter arbeitet, dein Team schneller ist und dein Unternehmen immer auf alles vorbereitet ist.
6 Gründe, aus denen Kund:innen lieber Slack als Teams verwenden
Slack im Vergleich zu Teams
|Channel-Flexibilität
|Unbegrenzte Anzahl channels – alle an einem Ort. Du kannst jederzeit zwischen Channel-Typen wechseln.
|Höchstens 1.000 Channels pro Team. Channel-Typen sind nicht flexibel.
|Externe Zusammenarbeit
|Slack Connect lässt sich basierend auf der integrierten Sicherheit von Slack einfach einrichten und unterstützt alle Funktionen für beide Organisationen.
|Microsoft Entra B2B Direct Connect muss in vielen Schritten konfiguriert werden. Nicht alle Funktionen werden unterstützt.
|App-Integrationen
|Slack integrates mit über 2.600 Apps, die konsistent über verschiedene Channel-Typen hinweg unterstützt werden.
|Viele Apps werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt. Apps erstellen Tabs, zwischen denen ständig gewechselt werden muss.
|Automatisierung
|Workflow-Builder ist ein natives Tool, mit dem sich Automatisierungen ganz einfach mit sehr wenig oder ganz ohne Code erstellen und skalieren lassen.
|Erfordert Microsoft Power Automate. Workflows werden möglicherweise nicht in allen Apps und Channels unterstützt.
|KI-Funktionen
|Native KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar und arbeitet konsistent über alle Funktionen hinweg.
|Erfordert zusätzlich Microsoft 365 Copilot-Lizenzen. Nicht konsistent in Chats und Channels unterstützt.
|KI-Agenten
|Alle deine Agenten und KI-Apps lassen sich nahtlos und konsistent in alle Channel-Typen integrieren.
|Erfordert eine Copilot-Lizenz. Als benutzerdefinierte Apps bereitgestellte Agenten werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt.
|Enterprise-Suche
|In Enterprise+ Pläne integriert. Befindet sich in der Slack-Suche Seitenleiste. Lässt sich mit Apps wie Microsoft 365 verknüpfen.
|Erfordert zusätzlich eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz. Zugriff nur über die Copilot-Schnittstelle möglich.
|Dynamisches Teilen von Dateien
|Arbeitsobjekte liefern KI-Zusammenfassungen, umfassende Vorschauen und Daten aus Drittanbieter-Apps direkt im Kontext deiner Unterhaltungen.
|Das Teilen von Dateien erfolgt primär über SharePoint und OneDrive.
|Salesforce-Integration
|Slack ist die dialogorientierte Schnittstelle für Salesforce mit sofortigem Zugriff auf Kundendaten in Echtzeit.
|Einfache Datensatzsuche, Datensatzbearbeitung nur in der Desktop-Version
|Channel-Flexibilität
|Unbegrenzte Anzahl channels – alle an einem Ort. Du kannst jederzeit zwischen Channel-Typen wechseln.
|Höchstens 1.000 Channels pro Team. Channel-Typen sind nicht flexibel.
|Externe Zusammenarbeit
|Slack Connect lässt sich basierend auf der integrierten Sicherheit von Slack einfach einrichten und unterstützt alle Funktionen für beide Organisationen.
|Microsoft Entra B2B Direct Connect muss in vielen Schritten konfiguriert werden. Nicht alle Funktionen werden unterstützt.
|App-Integrationen
|Slack integrates mit über 2.600 Apps, die konsistent über verschiedene Channel-Typen hinweg unterstützt werden.
|Viele Apps werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt. Apps erstellen Tabs, zwischen denen ständig gewechselt werden muss.
|Automatisierung
|Workflow-Builder ist ein natives Tool, mit dem sich Automatisierungen ganz einfach mit sehr wenig oder ganz ohne Code erstellen und skalieren lassen.
|Erfordert Microsoft Power Automate. Workflows werden möglicherweise nicht in allen Apps und Channels unterstützt.
|KI-Funktionen
|Native KI ist in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar und arbeitet konsistent über alle Funktionen hinweg.
|Erfordert zusätzlich Microsoft 365 Copilot-Lizenzen. Nicht konsistent in Chats und Channels unterstützt.
|KI-Agenten
|Alle deine Agenten und KI-Apps lassen sich nahtlos und konsistent in alle Channel-Typen integrieren.
|Erfordert eine Copilot-Lizenz. Als benutzerdefinierte Apps bereitgestellte Agenten werden nicht in allen Channel-Typen unterstützt.
|Enterprise-Suche
|In Enterprise+ Pläne integriert. Befindet sich in der Slack-Suche Seitenleiste. Lässt sich mit Apps wie Microsoft 365 verknüpfen.
|Erfordert zusätzlich eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz. Zugriff nur über die Copilot-Schnittstelle möglich.
|Dynamisches Teilen von Dateien
|Arbeitsobjekte liefern KI-Zusammenfassungen, umfassende Vorschauen und Daten aus Drittanbieter-Apps direkt im Kontext deiner Unterhaltungen.
|Das Teilen von Dateien erfolgt primär über SharePoint und OneDrive.
|Salesforce-Integration
|Slack ist die dialogorientierte Schnittstelle für Salesforce mit sofortigem Zugriff auf Kundendaten in Echtzeit.
|Einfache Datensatzsuche, Datensatzbearbeitung nur in der Desktop-Version
Microsoft-Benutzer:innen lieben Slack
Slack führt alle deine Microsoft-Apps an einem zentralen Ort zusammen und vernetzt sie mit jedem anderen Tool, das du brauchst (Workday, Figma, Jira und andere). Dadurch, dass eine einheitliche Plattform mit viel Kontext entsteht, kann deine KI noch intelligenter arbeiten, deine Kolleg:innen und du könnt noch schneller reagieren und ihr müsst eure Arbeitsaufgaben nicht mehr mühsam zusammensuchen und miteinander verknüpfen.Demo ansehen
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- Hier erfährst du mehr über Microsoft 365 in Slack
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„Endlich habe ich einen Ort gefunden, an dem ich mit meiner gesamten Organisation kommunizieren kann, um Erfahrungen, Erfolgsmeldungen und neue Erkenntnisse zu teilen. Außerdem ist unsere Produktivität ganz erheblich gestiegen. Wir sind hochzufrieden mit unserer Entscheidung, Slack zu implementieren.“
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Häufig gestellte Fragen
Slack und Teams weisen einige gleiche Funktionen auf, aber sie unterstützen die Arbeit auf grundlegend unterschiedliche Weise.
Slack ist ein Betriebssystem für die Arbeit, das die Zusammenarbeit im Team verändert, indem es Menschen, Daten, KI und Apps auf einer einzigen intelligenten Plattform zusammenbringt, die für ihre Einfachheit, ihr flexibles Design und ihre nutzungsfreundliche Oberfläche bekannt ist.
Dank der Channel-basierten Architektur sowie Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht Slack asynchrones Arbeiten und reduziert die Abhängigkeit von E-Mails und Meetings. So ist es die ideale Grundlage, damit moderne, verteilte Teams eine schnellere Entscheidungsfindung und mehr Produktivität erreichen können.
Teams ist für eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb des App-Kosmos von Microsoft konzipiert. Allerdings bedeutet diese enge Integration, dass es primär für Microsoft-Anwendungen optimiert ist und einem auf E-Mails basierenden Workflow-Modell folgt. Das kann die Flexibilität bei der Integration von Drittanbieter-Tools und nicht von Microsoft stammenden Anwendungen einschränken.
Slack sticht als führende Alternative heraus, da es speziell für herausragende Zusammenarbeit konzipiert wurde. In Slack lassen sich über 2.600 Apps integrieren, die sofort einsatzbereit sind – so entsteht eine nahtlose Nutzungserfahrung, die sich wie ein einziger, vernetzter Workspace anfühlt. Slack wurde von Anfang an als Betriebssystem für die Arbeit entwickelt, das Menschen, Prozesse, Daten und KI zusammenbringt.
Microsoft Teams lässt sich in Slack integrieren. Du kannst die Microsoft Teams Calls für Slack-App installieren und deine Videokonferenzen in Slack abhalten – wo dein Team bereits arbeitet.
Ja, Slack verfügt über solide native Integrationen von Microsoft 365. Tatsächlich verwenden 76 % der Slack-Kund:innen auch Microsoft 365, und mehr als 150.000 Kund:innen haben Microsoft-Apps (einschließlich Teams) in Slack integriert.
Slack bietet eine nahtlose Integration für Outlook, OneDrive, SharePoint und sogar Teams. Benutzer:innen können E-Mails an Slack senden, Kalenderereignisse verwalten, Dateien aus OneDrive und SharePoint direkt in Slack teilen und auch Teams für die Interoperabilität mit Telefonaten und Messaging verwenden. Finde in diesem Demo-Video heraus, warum Microsoft-Benutzer:innen Slack lieben.
Die Entkopplung von Microsoft Teams bedeutet, dass Microsoft seit 1. November 2025 die Produktpakete Office 365/Microsoft 365 global mit und ohne Teams anbieten muss. Daraus ergeben sich verschiedene Chancen:
- Auswahl: Du musst nicht mehr für Teams bezahlen, wenn du es nicht verwendest. Unternehmen haben jetzt die Freiheit, den von ihnen bevorzugten Anbieter auszuwählen.
- Migrationsunterstützung: Microsoft muss jetzt erweiterte Tools für Datenportabilität und -export bereitstellen, sodass die Migration zu anderen Plattformen wie z. B. Slack viel einfacher wird.
- Hier erfährst du mehr über die Entkopplung von Microsoft Teams.
Unserer Meinung nach ja – aber wir sind zugegebenermaßen ein bisschen voreingenommen. Slack bietet Teams eine schnellere und flexiblere Möglichkeit, zu kommunizieren, die Arbeit zu organisieren und alles an einem zentralen Ort zu sammeln. Microsoft Teams ist eng in das Microsoft Office-Ökosystem eingebunden, Slack dagegen konzentriert sich auf Einfachheit, Geschwindigkeit und die Vernetzung all deiner Tools – nicht nur derjenigen eines bestimmten Anbieters. Viele Unternehmen verwenden Slack, weil es weniger Ablenkung gibt, die Zusammenarbeit sich menschlicher anfühlt und Teams ihre Arbeit reibungsloser voranbringen können.
Beim Vergleich der Preise für Slack und Teams ist folgender Hinweis wichtig: Seit 1. November 2025 muss Microsoft Teams separat von den Office 365-/Microsoft 365-Paketen erworben werden. Die Preise für Teams beginnen bei 8,55 USD pro Benutzer:in und Monat für Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA.
Im Gegensatz zu Paketlösungen bietet Slack eine unkomplizierte, transparente Preisgestaltung, die es Organisationen ermöglicht, genau die Kollaborationstools auszuwählen, die ihre besonderen Anforderungen am besten erfüllen. Um weitere Details zu erfahren, sieh dir unsere Preispläne an oder kontaktiere unseren Vertrieb.
Slack verfügt über ein App-Ökosystem mit über 2.600 Drittanbieterintegrationen, die konsistent über alle Channel-Typen hinweg unterstützt werden. Slack-Apps funktionieren in Unterhaltungen, damit deine Apps und Teams Seite an Seite arbeiten können.
Teams eignet sich dagegen sehr gut für tiefgreifende, native Integrationen in die Microsoft 365-Produktsuite und bietet Funktionen wie die gemeinsame Erstellung von Dokumenten in Word und Excel direkt in der Teams-App. Eine App wird in Teams im Wesentlichen in einem bestimmten Tab in einem Chat oder Channel verwendet, sodass die Benutzer:innen ständig hin- und herwechseln müssen.
Ja! Slack ermöglicht asynchrones Arbeiten, sodass Teammitglieder Aufgaben nach ihrem eigenen Zeitplan erledigen können. Slack verfolgt einen Channel-basierten Ansatz, bei dem Unterhaltungen organisiert und durchsuchbar sind. Damit sind keine ellenlangen E-Mail-Ketten und weniger Meetings zu Status-Updates nötig. Tatsächlich berichten unsere Kund:innen, dass sie seit der Implementierung von Slack 33 % weniger Zeit in Meetings verbringen.3
Ja, Slack wurde mit Fokus auf Sicherheit auf Unternehmensniveau, Konformität und Compliance entwickelt. Es unterstützt Funktionen wie die Datenverschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung, präzise Steuerungsmöglichkeiten für Administrator:innen, Audit-Logs, Enterprise Key Management sowie eine lange Liste von Branchenzertifizierungen. Unabhängig davon, ob du ein kleines Start-up oder eine hochgradig regulierte Enterprise betreibst, bietet Slack dir die Steuerungsmöglichkeiten, die deine IT- und Sicherheitsteams benötigen – ohne deine Mitarbeitenden auszubremsen.
2 Interne Daten von Slack, Analyse der Produktnutzung, GJ2025
3 Salesforce Success Metrics Global Highlights 2025. Die Daten wurden unter 1.754 Kund:innen in 10 Ländern erhoben.
4 Basierend auf einer internen Analyse während der Pilotphase der Slack AI-Funktionen (Channel-Übersichten, Thread-Zusammenfassungen und KI-Suchantworten)
5 Slack: „Total Economic Impact™ für Vertriebsteams“, eine von Slack im November 2023 bei Forrester Consulting in Auftrag gegebene Studie
6 Slack-Rezensionen & -Produktdetails Nov. 2025, G2
7 Microsoft Teams-Rezensionen & -Produktdetails Nov. 2025, G2