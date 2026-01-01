Mit dem Vertrieb vernetzen,c mit Slack vernetzen

Mehr als 150.000 Microsoft 365-Kund:innen verwenden Slack, um ihr Unternehmen zu führen. Es ist eine flexiblere und liebenswertere Plattform mit allem, was du brauchst, um deinen Arbeitstag einfacher zu gestalten.

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