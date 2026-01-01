Kund:innen mit Slack CRM verwalten Ich helfe kleinen Unternehmen dabei, Kund:innen ganz einfach zu verwalten. Bitte mich, Accounts zu erstellen, Datensätze zu aktualisieren, Meetings vorzubereiten, Meetings zu protokollieren und Notizen zu erstellen, Zusammenfassungen zu generieren oder Nachbereitungen zu entwerfen. Die Verwaltung deiner Accounts ist so einfach wie einem Teammitglied zu schreiben. Mehr erfahren

Slackbot neue Kompetenzen beibringen Verwandle deine besten Workflows in wiederverwendbare dialogbasierte Tools – ganz ohne Programmieraufwand oder Tools. Mit ein paar einfachen Anweisungen hole ich die richtigen Daten ein und gestalte das Ergebnis ganz nach deinen Wünschen.

Intelligenz in Echtzeit Ich werde im Internet recherchieren, um deinen internen Geschäftskontext mit Echtzeitinformationen aus öffentlichen Datenquellen zu verknüpfen. Wenn eine Frage mehr Informationen erfordert, als in Slack verfügbar sind, füge ich diese automatisch hinzu.

Alle Meetings einfach managen Jedes beliebige Tool kann Notizen anfertigen. Ich kenne deine Arbeit. Ich bin mit deinen Daten und deinem gesamten Ökosystem vernetzt, so dass alle Erkenntnisse, Aktionselemente und Nachbereitungen bereits über Kontext verfügen.

Immer verfügbar und einsatzbereit Ich bin auf deinem gesamten Desktop zuhause und kann App-übergreifend und im Browser Aktionen ausführen. Dank Sicherheits- und Berechtigungsfunktionen für Unternehmen kannst du genau steuern, was ich sehen, verwenden und tun darf.