Slackbot ermöglicht ein völlig neues Arbeitstempo.
In Slack findet die Arbeit statt. Mit Slackbot kannst du sie schneller erledigen. Dein Team kann diesen Vorsprung jetzt schon nutzen, um effektiver zu arbeiten.
Die innovativsten Unternehmen der Welt verwenden den Slackbot
Was ist der Slackbot?
Hi, ich bin der Slackbot 👋
Die meisten KI-Agenten wissen nur das, was du ihnen erzählst. Ich weiß, wie dein Unternehmen tatsächlich funktioniert. Ich bin Slackbot, dein in Slack integrierter KI-Agent, und verfüge über den vollen Kontext aus deinen Unterhaltungen, Dateien, Entscheidungen und vernetzten Daten. Das bedeutet, dass ich nicht nur Fragen beantworte, sondern Maßnahmen ergreife. Ich funktioniere in jeder App und mit jedem spezialisierten KI-Agenten, die bereits mit Slack vernetzt sind. So musst du nicht darüber Bescheid wissen, welches Tool welche Aufgabe hat. Sage mir einfach, was getan werden muss, und ich erledige es.
Frag mich einfach was!
Ich kümmere mich um die nächsten Schritte.
Erhalte Antworten mit dem Slackbot. Frage mit deinen eigenen Worten, und der Slackbot findet für dich die gewünschten Informationen in Nachrichten, Channels, Dateien und verbundene Apps.
Bereite dich mit dem Slackbot auf Meetings vor. Fasse die Aktivität in den Channels zusammen, mit Inhalten aus deinen Nachrichten, deinem Kalender, deinen Dateien und vielem mehr, die umfangreichen Kontext liefern.
Finde und plane mit Slackbot Termine für Meetings. Erhalte automatische Vorschläge basierend auf freien Terminen in den Google- oder Outlook-Kalendern aller Beteiligten.
Analysiere Dokumente mit dem Slackbot. Fasse PDF-Dateien zusammen, analysiere Arbeitsblätter, interpretiere Diagramme und extrahiere Aktionselemente aus Folien.
Entwirf Inhalte mit dem Slackbot. Erstelle in Sekundenschnelle professionelle Dokumente und Briefings (in deinem Stil) – alles mit einem einfachen Prompt.
Beschreibe einfach das Ergebnis.
Ich kümmere mich um den Rest.
Stelle dir mich als Leitstelle für alle Apps und Agenten in deinem Unternehmen vor. Frage mich nach Risiken in der Pipeline, einer Produkteinführung oder einem IT-Problem, und ich werde die richtigen Spezialist:innen finden, die Aufgabe weiterleiten und alles wieder in dem gleichen Thread zusammenführen. Du musst nicht zwischen Tools hin- und herwechseln. Du brauchst keinen Kontext mehrfach zu erklären. Kein Rätselraten mehr, welcher Agent was macht.
Mehr über Agenten in Slack erfahren
Ich bin deine personalisierte KI,
genau da, wo du arbeitest
Kund:innen mit Slack CRM verwalten
Ich helfe kleinen Unternehmen dabei, Kund:innen ganz einfach zu verwalten. Bitte mich, Accounts zu erstellen, Datensätze zu aktualisieren, Meetings vorzubereiten, Meetings zu protokollieren und Notizen zu erstellen, Zusammenfassungen zu generieren oder Nachbereitungen zu entwerfen. Die Verwaltung deiner Accounts ist so einfach wie einem Teammitglied zu schreiben.Mehr erfahren
Slackbot neue Kompetenzen beibringen
Verwandle deine besten Workflows in wiederverwendbare dialogbasierte Tools – ganz ohne Programmieraufwand oder Tools. Mit ein paar einfachen Anweisungen hole ich die richtigen Daten ein und gestalte das Ergebnis ganz nach deinen Wünschen.
Intelligenz in Echtzeit
Ich werde im Internet recherchieren, um deinen internen Geschäftskontext mit Echtzeitinformationen aus öffentlichen Datenquellen zu verknüpfen. Wenn eine Frage mehr Informationen erfordert, als in Slack verfügbar sind, füge ich diese automatisch hinzu.
Alle Meetings einfach managen
Jedes beliebige Tool kann Notizen anfertigen. Ich kenne deine Arbeit. Ich bin mit deinen Daten und deinem gesamten Ökosystem vernetzt, so dass alle Erkenntnisse, Aktionselemente und Nachbereitungen bereits über Kontext verfügen.
Immer verfügbar und einsatzbereit
Ich bin auf deinem gesamten Desktop zuhause und kann App-übergreifend und im Browser Aktionen ausführen. Dank Sicherheits- und Berechtigungsfunktionen für Unternehmen kannst du genau steuern, was ich sehen, verwenden und tun darf.
Denk es, sag es, lass es raus.
Ich bin auch dann für dich da, wenn du unterwegs bist, zwischen zwei Meetings rennst oder im Auto dein Handy in der Hand hältst. Sprich einfach mit mir, damit die Arbeit vorankommt. Nimm einen Gedanken auf, sende eine Nachricht oder löse eine Aktion aus, indem du einfach deine Stimme benutzt – ohne Tippen, ohne Unterbrechung und ohne Probleme.
Ich kenne deine Arbeit und schütze sie
Ich verstehe deine Rolle und die Struktur deines Workspace und zeige dir nur solche Informationen, für die du über Zugriffsberechtigungen verfügst. Deine Interaktionen sind ganz allein deine Sache und niemand anderes kann sie sehen. Deine Daten werden niemals zum Trainieren von großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs) verwendet und Anfragen werden in Übereinstimmung mit den Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards von Slack verarbeitet.
Der Slackbot hilft MrBeast beim Erstellen viraler Videos.
Die innovativsten Unternehmen der Welt verwenden den Slackbot
„Unsere Teams verwenden den Slackbot für alles: von einer schnellen Analyse bin hin zur Erstellung von Canvases. Allein die Verwendung der Zusammenfassungsfunktion spart uns wahrscheinlich jedes Mal 15 bis 20 Minuten und verhindert zudem, dass uns etwas durch die Lappen geht.“
„Bei Beast Industries verwirklichen wir auch noch so unwahrscheinliche Ideen. Das bedeutet, dass wir blitzschnell, großflächig und markengerecht arbeiten müssen. Mit Slackbot können unsere Teams Zeit bei operativen Aufgaben sparen, damit sie sich darauf konzentrieren können, großartige Erlebnisse für Fans von MrBeast auf der ganzen Welt zu schaffen. Ganz gleich, ob wir eine Produktion mit 1.000 Mitarbeitenden koordinieren oder Schulen in Ghana bauen, Slackbot ermöglicht es uns, verstreute Daten schnell in einen klaren Aktionsplan umzuwandeln, so dass wir unseren Zeitplan und das Budget einhalten können, ohne an Tempo zu verlieren.“
„Anstatt zwischen mehreren Anwendungen und Fenstern zu wechseln und dabei meinen Gedankengang zu verlieren, kann ich dem Slackbot Fragen stellen und ihn Recherchen durchführen und Inhalte erstellen lassen, ohne jemals Slack zu verlassen. Der Slackbot hat meinen Tag deutlich effizienter gemacht – kein Kontextwechsel, keine Reibungsverluste.“
„Da ein so großer Teil unserer Arbeit in Slack erfolgt, versteht Slackbot unsere Welt bereits. Ich muss keinen langen Text schreiben, um ihm mitzuteilen, woran wir arbeiten oder wie das Team funktioniert. Er verfügt vom ersten Tag an über den richtigen Kontext.“
„Unsere Teams verwenden den Slackbot für alles: von einer schnellen Analyse bin hin zur Erstellung von Canvases. Allein die Verwendung der Zusammenfassungsfunktion spart uns wahrscheinlich jedes Mal 15 bis 20 Minuten und verhindert zudem, dass uns etwas durch die Lappen geht.“
„Bei Beast Industries verwirklichen wir auch noch so unwahrscheinliche Ideen. Das bedeutet, dass wir blitzschnell, großflächig und markengerecht arbeiten müssen. Mit Slackbot können unsere Teams Zeit bei operativen Aufgaben sparen, damit sie sich darauf konzentrieren können, großartige Erlebnisse für Fans von MrBeast auf der ganzen Welt zu schaffen. Ganz gleich, ob wir eine Produktion mit 1.000 Mitarbeitenden koordinieren oder Schulen in Ghana bauen, Slackbot ermöglicht es uns, verstreute Daten schnell in einen klaren Aktionsplan umzuwandeln, so dass wir unseren Zeitplan und das Budget einhalten können, ohne an Tempo zu verlieren.“
„Anstatt zwischen mehreren Anwendungen und Fenstern zu wechseln und dabei meinen Gedankengang zu verlieren, kann ich dem Slackbot Fragen stellen und ihn Recherchen durchführen und Inhalte erstellen lassen, ohne jemals Slack zu verlassen. Der Slackbot hat meinen Tag deutlich effizienter gemacht – kein Kontextwechsel, keine Reibungsverluste.“
„Da ein so großer Teil unserer Arbeit in Slack erfolgt, versteht Slackbot unsere Welt bereits. Ich muss keinen langen Text schreiben, um ihm mitzuteilen, woran wir arbeiten oder wie das Team funktioniert. Er verfügt vom ersten Tag an über den richtigen Kontext.“
Häufig gestellte Fragen
Der Slackbot ist nicht nur irgendein eigenständiger Agent: Er arbeitet genau da, wo deine Teams bereits zusammenarbeiten. Da der Slackbot sich direkt in Slack befindet, kann er die freigegebenen Verlaufsinformationen, Dateien und Unterhaltungen deiner Organisation verwenden, um relevante und hochwertige Antworten zu geben – ohne dass du zwischen Apps wechseln musst oder Kontext verloren geht. Der Slackbot integriert KI in den natürlichen Arbeitsablauf, sodass Teams sofort davon profitieren.
Slackbot ist jetzt dein zentraler Agent für alle Aufgaben in Slack. Er kann Dateien und Threads zusammenfassen, Erkenntnisse zutage fördern, Inhalte entwerfen und Fragen beantworten – alles basierend auf Informationen, auf die du bereits in Slack und im vernetzten Ökosystem von Apps und Agenten Zugriff hast. Er wurde entwickelt, um die täglichen Workflows in allen Bereichen zu unterstützen. Ganz gleich, ob du Salesforce-Datensätze aktualisierst oder Aktionen in deinen verknüpften Systemen ausführst – Slackbot erledigt all das in einer einzigen Unterhaltung.
Der Slackbot wird vollständig in der vertrauenswürdigen Umgebung von Slack ausgeführt und befolgt dieselben Sicherheitspraktiken und Compliance-Standards, die Kund:innen von Slack selbst erwarten. Er berücksichtigt die Berechtigungen und Zugriffskontrollen deiner Organisation, sodass er nur solche Informationen zutage fördert, die du bereits ansehen darfst. Kundendaten werden niemals verwendet, um große Sprachmodelle (LLMs) zu trainieren. LLM-Anbieter haben keinen Zugriff auf Kundendaten und die Modelle werden in der virtuellen Private-Cloud-Infrastruktur von Slack ausgeführt. So ist sichergestellt, dass deine Daten die sichere Umgebung von Slack niemals verlassen.
Ja. Slackbot kann überall da verwendet werden, wo Slack verfügbar ist. Er berücksichtigt deine Spracheinstellungen in Slack und kann Antworten in der Sprache generieren, die du in Slack verwendest.
Slackbot sorgt dafür, dass die Kundenverwaltung mit Slack CRM dialogbasiert erfolgt. Bitte einfach Slackbot darum, Kontakte hinzuzufügen, Geschäfte zu aktualisieren, Notizen zu einem Anruf zu protokollieren, Meetings vorzubereiten oder E-Mail-Entwürfe zur Nachbereitung anzufertigen, statt zwischen einzelnen Tools hin- und herwechseln zu müssen. Slackbot wandelt deine alltäglichen Unterhaltungen in organisierte Kundendatensätze um, damit dein Team sich auf Beziehungen statt Routineaufgaben konzentrieren kann. Mehr erfahren.
Slackbot findet in Sekundenschnelle Antworten, hilft dir bei der Vorbereitung von Meetings, gleicht Kalender ab, um Meeting-Termine zu finden, analysiert Dateien und erstellt umfangreiche Inhalte wie Projektbeschreibungen, Meeting-Agenden und vieles mehr. Über die Abstimmung zwischen Apps und Agenten kann Slackbot die Arbeit unter anderem abteilungsübergreifend für den Vertrieb, Kundenservice, Marketing, IT, Entwicklung und die Rechtsabteilung koordinieren.
Bald können Slack-Benutzer:innen aller Pläne Slackbot ausprobieren. Die Nachfrage war enorm, und wir öffnen den Zugang, damit jedes Team einen direkt in seinen Arbeitsablauf integrierten Agenten nutzen kann. Benutzer:innen des kostenlosen und des Pro-Plans von Slack haben die Möglichkeit, die Funktionen von Slackbot im Rahmen einer zeitlich begrenzten Testphase selbst auszuprobieren. Kund:innen mit den Plänen Business+ und Enterprise+ haben weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf Slackbot, und in Kürze erhalten auch Salesforce-CRM-Kund:innen, die ihre Accounts mit Slack verknüpfen, uneingeschränkten Zugriff auf Slackbot.