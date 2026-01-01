Illustration von vier Kolleg:innen, die zusammenarbeiten, mit dem Slack-Logo in der Mitte.
PARTNERSCHAFTEN

Eine bessere Zusammenarbeit beginnt mit Slack

Schließe dich führenden Software-, Sicherheits- und Beratungsunternehmen an, die Teams dabei helfen, ihre Produktivität zu verbessern und ihr Unternehmen mit Slack zu verändern.

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Melde dich über die Salesforce Partner Community an.

Das Partnerprogramm

Unsere Partner:innen bieten eine Vielzahl von Tools, Services und Lösungen an, mit denen Teams ihre Produktivität verbessern können.

Mehr Produktivität

Durch die Integration der Tools, mit denen deine Teams täglich arbeiten, in Slack kannst du mehr erledigen, ohne dich ablenken zu lassen.

Mehr Effizienz

Nutze die Fähigkeiten unserer Partner:innen, um eine bessere Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb deiner Organisation zu etablieren.

Deine Technologieinvestition erweitern

Verbinde Slack mit unserer offenen Plattform ganz einfach mit deiner bestehenden IT-Architektur.

Unsere Softwarepartner:innen kennenlernen

Slack passt perfekt zu den Tools, mit denen deine Teams bereits arbeiten. Von der Finanz- und Marketing-Automatisierung über die Produktivität bis hin zu Videokonferenzen – optimiere all deine Projekte nahtlos an einem einzigen Ort.

Slack Marketplace ansehen

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Atlassian

Ein Paket aus Produktivitäts-Tools, die Teams helfen, intelligenter und schneller zusammenzuarbeiten, darunter Jira, Confluence, Bitbucket und Trello.

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AWS

Umfassendes und weit verbreitetes Cloud-Plattform-Angebot mit umfangreichen Services, die über globale Rechenzentren bereitgestellt werden.

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Box

Eine sichere Plattform für Content-Management, Workflow und Zusammenarbeit.

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DocuSign

Führender Anbieter von elektronischen Signaturservices, mit denen Unternehmen ihren gesamten Genehmigungsablauf automatisieren und integrieren können.

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Google Workspace

Eine Reihe zeitsparender Apps, mit denen du den Überblick über deinen Kalender behältst, gemeinsam an Dateien arbeitest, deinen Status aktualisierst und vieles mehr.

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PagerDuty

Führende Plattform zur Verwaltung digitaler betrieblicher Abläufe, die datengestützte Echtzeit-Erkenntnisse für DevOps-, ITOps- und SecOps-Teams liefert.

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Workday

Führendes ERP-System für Finanzmanagement, Personalwesen und Planung.

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Zoom

Eine moderne Videokommunikationsplattform, die Meetings, Webinare, Konferenzräume und Telefonkommunikation vereint.

Unsere Beratungspartner:innen kennenlernen

Im Salesforce-Partner-Ökosystem findest du Slack-zertifizierte Beratungspartner:innen: hilfreiche Leitfäden zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität in deinen Teams.

Unsere Slack-zertifizierten Partner:innen kennenlernen

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Accenture

Neue Ideen für menschliche Erfahrungen, die Wachstum auslösen und schneller Mehrwert erzeugen.

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Capgemini

Gemeinsame Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um ihr Geschäft digital zu transformieren und zu managen – durch Nutzung leistungsstarker Technologien und der Slack-Plattform

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Deloitte Digital

Bereitstellung von beschleunigten Geschäftsergebnissen für globale Marken in verschiedenen Branchen, um die Zusammenarbeit mit Slack zu verändern.

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IBM

Slack und Salesforce schaffen vereint moderne, intelligente Workflows, die im großen Maßstab Wirkung zeigen

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KPMG

Beschleunigung der Unternehmenstransformation mit tiefgreifender Branchenerfahrung und dem kundenorientierten KPMG-Framework für digitale Transformation – „Connected. Powered. Trusted.“

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PwC

Die Verbindung von tiefgreifendem Branchenwissen, Transformation der Belegschaft und Änderungsmanagement zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Slack durch menschliche Erfahrungen und Technologie.

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Silverline

Lösungen erstellen, die für das Geschäft aussagekräftige Resultate bringen, und optimieren, wie viel „Arbeit“ in Arbeit steckt, indem du die Kraft von Slack und Salesforce aktivierst.

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Slalom

Das Mögliche neu denken und die Zukunft gestalten – mit einem Fokus auf Strategie, Technologie und geschäftliche Transformation.

Unsere Sicherheits- und Compliance-Partner

Schutz vor Datenverlust. Identitätsmanagement. eDiscovery. Wir bieten für jede Anforderung Integrationen führender Sicherheits- und Compliance-Partner:innen, die dich gerne unterstützen.

Unsere Sicherheits-Apps entdecken

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Defender für Cloud-Apps

Microsoft Cloud App Security ist ein Broker für die Sicherheit von Cloud-Zugriffen (Cloud Access Security Broker, CASB), der multifunktionale Transparenz, Kontrolle über den Datenverkehr sowie Analytik zur Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen bietet.

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Global Relay

Global Relay ist eine Lösung für die richtlinienkonforme Archivierung von elektronischer Kommunikation, Messaging, Überwachung, Informations-Governance und E-Discovery.

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McAfee

Bietet Echtzeitschutz für Unternehmensdaten und BenutzerInnen und Benutzer in sämtlichen Cloud-Services.

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Netskope

Branchenführender Schutz vor Datenverlust (DLP) mit sprachunabhängiger Inhaltskontrolle und -unterstützung.

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Okta

Cloud-basierte Plattform für Identitäts-Management, die Einmaliges Anmelden (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung, Lifecycle-Management (Zugriffsrechte) und mehr bietet.

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Symantec

Integrierte Cloud-Sicherheitslösung mit Schutz vor Datenverlust (DLP) und Cloud Access Security Broker (CASB)-Services.

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Splunk

Die weltweit erste Data-to-Everything™-Plattform bildet die Grundlage für IT-, DevOps- und Sicherheitsteams, um Unternehmen mit Daten aus beliebigen Quellen und mit unterschiedlichen zeitlichen Maßstäben zu transformieren.

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Zscaler

Zscaler ermöglicht eine sichere digitale Transformation durch eine Neugestaltung der herkömmlichen Netzwerksicherheit und ermöglicht es Beschäftigten in Unternehmen so, von überall aus sicher zu arbeiten.

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