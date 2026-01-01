Eine bessere Zusammenarbeit beginnt mit Slack
Schließe dich führenden Software-, Sicherheits- und Beratungsunternehmen an, die Teams dabei helfen, ihre Produktivität zu verbessern und ihr Unternehmen mit Slack zu verändern.
Hast du Interesse daran, Beratungspartner:in zu werden?
Melde dich über die Salesforce Partner Community an.
Das Partnerprogramm
Unsere Partner:innen bieten eine Vielzahl von Tools, Services und Lösungen an, mit denen Teams ihre Produktivität verbessern können.
Mehr Produktivität
Durch die Integration der Tools, mit denen deine Teams täglich arbeiten, in Slack kannst du mehr erledigen, ohne dich ablenken zu lassen.
Mehr Effizienz
Nutze die Fähigkeiten unserer Partner:innen, um eine bessere Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb deiner Organisation zu etablieren.
Deine Technologieinvestition erweitern
Verbinde Slack mit unserer offenen Plattform ganz einfach mit deiner bestehenden IT-Architektur.
Unsere Softwarepartner:innen kennenlernen
Slack passt perfekt zu den Tools, mit denen deine Teams bereits arbeiten. Von der Finanz- und Marketing-Automatisierung über die Produktivität bis hin zu Videokonferenzen – optimiere all deine Projekte nahtlos an einem einzigen Ort.
Atlassian
Ein Paket aus Produktivitäts-Tools, die Teams helfen, intelligenter und schneller zusammenzuarbeiten, darunter Jira, Confluence, Bitbucket und Trello.
AWS
Umfassendes und weit verbreitetes Cloud-Plattform-Angebot mit umfangreichen Services, die über globale Rechenzentren bereitgestellt werden.
Box
Eine sichere Plattform für Content-Management, Workflow und Zusammenarbeit.
DocuSign
Führender Anbieter von elektronischen Signaturservices, mit denen Unternehmen ihren gesamten Genehmigungsablauf automatisieren und integrieren können.
Google Workspace
Eine Reihe zeitsparender Apps, mit denen du den Überblick über deinen Kalender behältst, gemeinsam an Dateien arbeitest, deinen Status aktualisierst und vieles mehr.
PagerDuty
Führende Plattform zur Verwaltung digitaler betrieblicher Abläufe, die datengestützte Echtzeit-Erkenntnisse für DevOps-, ITOps- und SecOps-Teams liefert.
Workday
Führendes ERP-System für Finanzmanagement, Personalwesen und Planung.
Zoom
Eine moderne Videokommunikationsplattform, die Meetings, Webinare, Konferenzräume und Telefonkommunikation vereint.
Asana
Aufgaben-Verwaltungstool, das Teams bei der Aufgabenverteilung unterstützt – von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen.
Dropbox
Der intelligente Workspace, der alle Inhalte eines Teams mit seinen Lieblings-Tools zusammenführt.
ServiceNow
Cloud-basierte Plattform mit Lösungen zur Bereitstellung digitaler Workflows, die Menschen die Arbeit erleichtern.
Zendesk
Eine Suite für Kundenservice und -bindung, die Unternehmen hilft, ihre Kunden besser zu verstehen und zu bedienen.
Unsere Beratungspartner:innen kennenlernen
Im Salesforce-Partner-Ökosystem findest du Slack-zertifizierte Beratungspartner:innen: hilfreiche Leitfäden zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität in deinen Teams.
Accenture
Neue Ideen für menschliche Erfahrungen, die Wachstum auslösen und schneller Mehrwert erzeugen.
Capgemini
Gemeinsame Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, um ihr Geschäft digital zu transformieren und zu managen – durch Nutzung leistungsstarker Technologien und der Slack-Plattform
Deloitte Digital
Bereitstellung von beschleunigten Geschäftsergebnissen für globale Marken in verschiedenen Branchen, um die Zusammenarbeit mit Slack zu verändern.
IBM
Slack und Salesforce schaffen vereint moderne, intelligente Workflows, die im großen Maßstab Wirkung zeigen
KPMG
Beschleunigung der Unternehmenstransformation mit tiefgreifender Branchenerfahrung und dem kundenorientierten KPMG-Framework für digitale Transformation – „Connected. Powered. Trusted.“
PwC
Die Verbindung von tiefgreifendem Branchenwissen, Transformation der Belegschaft und Änderungsmanagement zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Slack durch menschliche Erfahrungen und Technologie.
Silverline
Lösungen erstellen, die für das Geschäft aussagekräftige Resultate bringen, und optimieren, wie viel „Arbeit“ in Arbeit steckt, indem du die Kraft von Slack und Salesforce aktivierst.
Slalom
Das Mögliche neu denken und die Zukunft gestalten – mit einem Fokus auf Strategie, Technologie und geschäftliche Transformation.
Adesso
Slack und ganzheitliche Change Management Frameworks nutzen, um Geschäftsprozesse und Kommunikationsprogramme in einer Vielzahl von Branchen zu optimieren.
Atrium
Beratung, Implementierung sowie erweiterte Analytik und KI-Lösungen durch Kombinieren von exzellenter Datenwissenschaft mit Branchenkenntnissen und Slack-Expertise.
Globant
Als erfolgreicher Salesforce Summit Level Partner in 18 Ländern nutzt Globant Slack, um Unternehmen auf eine digitale und KI-gestützte Zukunft vorzubereiten.
MHP
Wir gestalten die Zukunft der Mobilität und Fertigung, indem wir ganzheitliche Mitarbeitererfahrungen schaffen und die Arbeit durch Zusammenarbeit neu erfinden.
NeuraFlash
Wir helfen Organisationen dabei, Lösungen mit Slack und Salesforce Customer 360 zu automatisieren, zu implementieren und anzupassen, um die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern.
Nextview
Die Kombination aus fundiertem Branchenwissen und designorientierter Slack- und Salesforce-Erfahrung ermöglicht die digitale Transformation von Unternehmen und die Stärkung der Kundenorientierung.
Robots & Pencils
Apps und Integrationen auf der Slack-Plattform entwickeln, um digitale Innovation und effektive Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu fördern.
Unsere Sicherheits- und Compliance-Partner
Schutz vor Datenverlust. Identitätsmanagement. eDiscovery. Wir bieten für jede Anforderung Integrationen führender Sicherheits- und Compliance-Partner:innen, die dich gerne unterstützen.
Defender für Cloud-Apps
Microsoft Cloud App Security ist ein Broker für die Sicherheit von Cloud-Zugriffen (Cloud Access Security Broker, CASB), der multifunktionale Transparenz, Kontrolle über den Datenverkehr sowie Analytik zur Erkennung und Abwehr von Cyberbedrohungen bietet.
Global Relay
Global Relay ist eine Lösung für die richtlinienkonforme Archivierung von elektronischer Kommunikation, Messaging, Überwachung, Informations-Governance und E-Discovery.
McAfee
Bietet Echtzeitschutz für Unternehmensdaten und BenutzerInnen und Benutzer in sämtlichen Cloud-Services.
Netskope
Branchenführender Schutz vor Datenverlust (DLP) mit sprachunabhängiger Inhaltskontrolle und -unterstützung.
Okta
Cloud-basierte Plattform für Identitäts-Management, die Einmaliges Anmelden (SSO), Multi-Faktor-Authentifizierung, Lifecycle-Management (Zugriffsrechte) und mehr bietet.
Symantec
Integrierte Cloud-Sicherheitslösung mit Schutz vor Datenverlust (DLP) und Cloud Access Security Broker (CASB)-Services.
Splunk
Die weltweit erste Data-to-Everything™-Plattform bildet die Grundlage für IT-, DevOps- und Sicherheitsteams, um Unternehmen mit Daten aus beliebigen Quellen und mit unterschiedlichen zeitlichen Maßstäben zu transformieren.
Zscaler
Zscaler ermöglicht eine sichere digitale Transformation durch eine Neugestaltung der herkömmlichen Netzwerksicherheit und ermöglicht es Beschäftigten in Unternehmen so, von überall aus sicher zu arbeiten.
Aware
Aware ist eine umfassende Governance-, E-Discovery-, DLP- und Intelligence-Plattform mit Lösungen in den Bereichen Risikokontrolle, Stimmungsanalyse und Bereitstellung von authentischen Erkenntnissen.
Exterro
Mit Exterro wird es möglich, die komplexen Verflechtungen zwischen E-Discovery, Datenschutz, Rechtsangelegenheiten, digitalen Untersuchungen, Cybersicherheit, Compliance und Informations-Governance zu automatisieren.
Hanzo Hold
Die Hanzo Enterprise-Plattform wurde vor dem Hintergrund der Rechtsverteidigung entwickelt und gilt als „Goldstandard“ für die Erfassung, Speicherung und Analyse von eDiscovery und Compliance.
Microsoft 365 Compliance
Microsoft 365 Compliance liefert intelligente Lösungen für Compliance- und Risikomanagement zur Bewertung von Compliance-Risiken, für die Verwaltung und den Schutz sensibler Daten und zur Einhaltung behördlicher Vorschriften.
Microsoft Intune
Als Teil von Microsoft Endpoint Manager ist Microsoft Intune führend im Bereich des cloud-basierten, vereinheitlichten Endpoint-Management und darauf ausgelegt, Daten und Mitarbeitererfahrungen in der hybriden Arbeitswelt von heute zu schützen.
Onna
Ein zentraler Zugriffspunkt für Informationen, der sämtliche Datenquellen verbindet, um eine optimierte, vereinfachte Suche und Verwaltung zu ermöglichen.
Relativity
E-Discovery-Software, die die notwendigen Tools für die Verwaltung von Rechtsstreitigkeiten, Ermittlungen und behördlichen Anfragen bietet.
Smarsh
Führender Anbieter von Datenarchivierung, der spezialisierte Erfassungs-, Archivierungs- und Discovery-Lösungen für eine Reihe von Kommunikationskanälen anbietet.
Theta Lake
Theta Lake lässt sich nahtlos in Slack integrieren, um alles zu automatisieren, von der umfassenden Erfassung bis hin zur konformen Langzeitarchivierung, eDiscovery, Supervision und Risikoerkennung.
Veritas
Veritas bietet Datenschutz, Archivierung und datengestützte Erkenntnisse, um das Datenmanagement zu vereinfachen und den umfassenden Schutz von geschäftskritischen Daten zu garantieren.