La creación de una forma de trabajar mejor empieza con Slack
Acompaña a líderes en software, seguridad y consultoría a ayudar a los equipos a dar rienda suelta a su potencial de productividad y a transformar sus empresas con Slack.
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El programa de socios
Nuestros socios ofrecen un repertorio de herramientas, servicios y soluciones para que los equipos desarrollen todo su potencial de productividad.
Impulsa la productividad
Trae a Slack las herramientas que tu equipo usa a diario para aumentar la productividad con menos distracciones.
Mejora la eficiencia
Aprovecha las capacidades de nuestros socios para adoptar mejores formas de colaborar dentro y fuera de la organización.
Amplía tu inversión tecnológica
Con nuestra plataforma abierta, conectar Slack a tu arquitectura de TI existente es pan comido.
Conoce a nuestros socios de software
Slack hace maravillas con las herramientas que tus equipos ya usan. Desde la automatización de finanzas y marketing hasta la productividad y las videoconferencias, empieza a agilizar tus proyectos en un único lugar.
Atlassian
Un paquete de herramientas de productividad —Jira, Confluence, Bitbucket y Trello, entre otras— que ayuda a que los equipos trabajen juntos de manera más inteligente y más rápida.
AWS
Plataforma en la nube integral y ampliamente adoptada que ofrece servicios con todas las funciones de los centros de datos a nivel mundial.
Box
Plataforma segura para la administración de contenidos, flujos de trabajo y colaboración.
DocuSign
Proveedor líder de firmas electrónicas que ayuda a las organizaciones a automatizar y conectar todo el proceso de acuerdos.
Google Workspace
Conjunto de aplicaciones que ahorran tiempo y que te ayudan a mantenerte al tanto de tu calendario, colaborar en archivos, actualizar tu estado y mucho más.
PagerDuty
Plataforma de gestión de operaciones digitales líder que proporciona información en tiempo real para equipos de DevOps, ITOPS y SecOps.
Workday
Sistema líder de ERP para administración financiera, recursos humanos y planificación.
Zoom
Moderna plataforma de comunicación por video que unifica reuniones, seminarios web, salas de conferencias y comunicaciones telefónicas.
Asana
Herramienta de gestión del trabajo que ayuda a los equipos a organizar su trabajo, desde proyectos pequeños a iniciativas estratégicas.
Dropbox
El espacio de trabajo inteligente que reúne todo el contenido de un equipo junto con sus herramientas preferidas.
ServiceNow
Plataforma y soluciones en la nube que ofrecen flujos de trabajo digitales y mejoran el mundo laboral.
Zendesk
Conjunto de herramientas de colaboración y atención al cliente que ayuda a las empresas a comprender y atender mejor a sus clientes.
Conoce a nuestros socios de consultoría
Explora el ecosistema de socios de Salesforce y encontrarás socios de consultoría con certificación de Slack, con quienes podrás mejorar la eficiencia y productividad de todos los equipos.
Conoce a nuestros socios de seguridad y cumplimiento normativo
Prevención de pérdida de datos. Gestión de identidades. E-Discovery. Por cada requisito, ofrecemos integraciones con socios de seguridad y cumplimiento líderes dispuestos a ayudar.
Defender para aplicaciones en la nube
Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) que proporciona visibilidad multifunción, control sobre la transmisión de datos y el análisis para identificar y combatir ciberamenazas.
Global Relay
Proporciona almacenamiento, mensajería, supervisión, gobernanza de la información y e-Discovery de comunicaciones electrónicas admitidas.
McAfee
Ofrece protección en tiempo real para usuarios y datos empresariales en todo tipo de servicios en la nube.
Netskope
Prevención de pérdida de datos (DLP) líder en el sector que admite e inspecciona contenido independientemente del idioma.
Okta
Una plataforma de administración de identidades basada en la nube que ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, administración del ciclo de vida (aprovisionamiento) y mucho más.
Symantec
Solución integrada de seguridad en la nube que ofrece servicios de prevención de pérdida de datos (DLP) y de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).
Splunk
La primera plataforma Data-to-Everything™ del mundo, que permite a los equipos de TI, DevOps y seguridad transformar sus organizaciones con datos de cualquier fuente y en cualquier escala de tiempo.
Zscaler
Permite una transformación digital segura al volver a diseñar la seguridad de red tradicional y capacita a las empresas para trabajar de forma segura desde cualquier parte.
Aware
Ofrece una plataforma de DLP e inteligencia con gobernanza todo en uno y e-Discovery que elimina riesgos, analiza el sentimiento de organización y proporciona datos auténticos.
Exterro
Automatiza las interconexiones complejas de e-Discovery, privacidad, legales, investigaciones digitales, ciberseguridad, cumplimiento y gobernanza de la información.
Hanzo Hold
La plataforma empresarial de Hanzo se desarrolló sobre la base de la capacidad de defensa legal y se considera como el estándar para la recopilación, preservación y análisis de eDiscovery y cumplimiento.
Microsoft 365 Compliance
Ofrece soluciones inteligentes de cumplimiento y gestión de riesgos para ayudar a tu organización a evaluar los riesgos de cumplimiento, gobernar y proteger datos confidenciales y cumplir con los requisitos normativos.
Microsoft Intune
Forma parte de Microsoft Endpoint Manager y es líder en la administración de terminales unificada y basada en la nube, creada para proteger los datos y las experiencias de los empleados para el mundo laboral híbrido actual.
Onna
Un punto de acceso centralizado a la información que conecta cualquier origen de datos con el fin de ofrecer una experiencia de búsqueda y administración ágil y simplificada.
Relativity
Software de e-Discovery que ofrece las herramientas necesarias para administrar litigios, investigaciones y solicitudes gubernamentales.
Smarsh
Principal proveedor de archivado de datos que ofrece soluciones especializadas de captura, archivado y detección de datos en diversos de canales de comunicación.
Theta Lake
Theta Lake se integra sin dificultades con Slack para automatizar todo, desde la recopilación completa hasta el archivo de cumplimiento a largo plazo, supervisión de eDiscovery y detección de riesgos.
Veritas
Ofrece protección de datos, archivo y conocimientos para simplificar la gestión de datos y garantizar una protección completa de los datos importantes para la empresa.