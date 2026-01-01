Imagen ilustrada de cuatro compañeros trabajando juntos con el logotipo de Slack en el centro.
ASOCIACIONES

La creación de una forma de trabajar mejor empieza con Slack

Acompaña a líderes en software, seguridad y consultoría a ayudar a los equipos a dar rienda suelta a su potencial de productividad y a transformar sus empresas con Slack.

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El programa de socios

Nuestros socios ofrecen un repertorio de herramientas, servicios y soluciones para que los equipos desarrollen todo su potencial de productividad.

Impulsa la productividad

Trae a Slack las herramientas que tu equipo usa a diario para aumentar la productividad con menos distracciones.

Mejora la eficiencia

Aprovecha las capacidades de nuestros socios para adoptar mejores formas de colaborar dentro y fuera de la organización.

Amplía tu inversión tecnológica

Con nuestra plataforma abierta, conectar Slack a tu arquitectura de TI existente es pan comido.

Conoce a nuestros socios de software

Slack hace maravillas con las herramientas que tus equipos ya usan. Desde la automatización de finanzas y marketing hasta la productividad y las videoconferencias, empieza a agilizar tus proyectos en un único lugar.

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Logotipo de Atlassian

Atlassian

Un paquete de herramientas de productividad —Jira, Confluence, Bitbucket y Trello, entre otras— que ayuda a que los equipos trabajen juntos de manera más inteligente y más rápida.

Logotipo de AWS

AWS

Plataforma en la nube integral y ampliamente adoptada que ofrece servicios con todas las funciones de los centros de datos a nivel mundial.

Logotipo de Box

Box

Plataforma segura para la administración de contenidos, flujos de trabajo y colaboración.

Logotipo de DocuSign

DocuSign

Proveedor líder de firmas electrónicas que ayuda a las organizaciones a automatizar y conectar todo el proceso de acuerdos.

Logotipo de Google Workspace

Google Workspace

Conjunto de aplicaciones que ahorran tiempo y que te ayudan a mantenerte al tanto de tu calendario, colaborar en archivos, actualizar tu estado y mucho más.

Logotipo de PagerDuty

PagerDuty

Plataforma de gestión de operaciones digitales líder que proporciona información en tiempo real para equipos de DevOps, ITOPS y SecOps.

Logotipo de Workday

Workday

Sistema líder de ERP para administración financiera, recursos humanos y planificación.

Logotipo de Zoom

Zoom

Moderna plataforma de comunicación por video que unifica reuniones, seminarios web, salas de conferencias y comunicaciones telefónicas.

Conoce a nuestros socios de consultoría

Explora el ecosistema de socios de Salesforce y encontrarás socios de consultoría con certificación de Slack, con quienes podrás mejorar la eficiencia y productividad de todos los equipos.

Conoce a nuestros socios con certificación de Slack

Conoce a nuestros socios de seguridad y cumplimiento normativo

Prevención de pérdida de datos. Gestión de identidades. E-Discovery. Por cada requisito, ofrecemos integraciones con socios de seguridad y cumplimiento líderes dispuestos a ayudar.

Explora nuestras aplicaciones de seguridad

Logotipo de Microsoft

Defender para aplicaciones en la nube

Agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) que proporciona visibilidad multifunción, control sobre la transmisión de datos y el análisis para identificar y combatir ciberamenazas.

Logotipo de Global Relay

Global Relay

Proporciona almacenamiento, mensajería, supervisión, gobernanza de la información y e-Discovery de comunicaciones electrónicas admitidas.

Logotipo de McAfee

McAfee

Ofrece protección en tiempo real para usuarios y datos empresariales en todo tipo de servicios en la nube.

Logo de Netskope

Netskope

Prevención de pérdida de datos (DLP) líder en el sector que admite e inspecciona contenido independientemente del idioma.

Logotipo de Okta

Okta

Una plataforma de administración de identidades basada en la nube que ofrece inicio de sesión único, autenticación multifactor, administración del ciclo de vida (aprovisionamiento) y mucho más.

Logotipo de Symantec

Symantec

Solución integrada de seguridad en la nube que ofrece servicios de prevención de pérdida de datos (DLP) y de agente de seguridad de acceso a la nube (CASB).

Logo de Splunk

Splunk

La primera plataforma Data-to-Everything™ del mundo, que permite a los equipos de TI, DevOps y seguridad transformar sus organizaciones con datos de cualquier fuente y en cualquier escala de tiempo.

Logotipo de Zscaler

Zscaler

Permite una transformación digital segura al volver a diseñar la seguridad de red tradicional y capacita a las empresas para trabajar de forma segura desde cualquier parte.

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