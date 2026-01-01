Descubre todo el potencial de las herramientas y equipos de TI
Slack consigue que el personal y los componentes tecnológicos coincidan en un solo lugar para que colaboren a lo largo y ancho de tu organización.
Consigue un mayor ROI de tu inversión en tecnología
La API bidireccional reúne en un solo lugar dos herramientas distintas, de forma que abre el acceso a todos los departamentos y se multiplica el impacto
Las organizaciones grandes y pequeñas perciben el valor del software y los servicios mucho más rápidamente
Traslada la información de forma segura desde cualquier herramienta hacia los canales de Slack para que los equipos la vean más rápido y también puedan actuar antes
338 %
de ROI en tres años con la implementación de Slack*
2,1 millones de dólares
en ahorro anual de productividad*
Rompe las barreras en la colaboración
Automatiza los costes de toda la organización con bots personalizables, flujos de trabajo y aplicaciones
Agiliza el trabajo y orienta la toma de decisiones al abrir canales de comunicación que abarcan toda la organización
Trabaja de forma segura con clientes, socios y proveedores mediante Slack Connect
«Slack se convirtió en la columna vertebral para facilitar la colaboración segura y la conexión social en toda nuestra empresa. Hemos visto una reducción significativa en el uso del correo electrónico y los equipos se están comunicando de manera más eficaz».
Herramientas a las que es fácil habituarse
Las petroleras consiguen un mayor éxito con una IU intuitiva que promueve un compromiso más profundo y prolongado en el tiempo
Deshazte de la falta de comunicación trasladando las conversaciones de equipo y la toma de decisiones a un único espacio en el que sean fáciles de localizar: Slack
Haz crecer la cultura de comunidad y trabajo en equipo en la empresa con un sistema de mensajería más humano
El 74 %
no estaría de acuerdo en que Slack desapareciera*
El 91 %
se siente más conectado con sus equipos*
Más de 2600 integraciones hasta la fecha
Slack conecta con todas tus herramientas favoritas, como Google Drive, Okta, Outlook y Zoom.
Preguntas frecuentes
Automatiza fácilmente la comunicación y las acciones de rutina con el Generador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo personalizados en Slack.
Para obtener ayuda con la creación de tu propio flujo de trabajo, revisa nuestra guía paso a paso.
Los flujos de trabajo están disponibles en todos los planes de pago de Slack.
Sí. Slack Connect permite que trabajes de forma segura con colaboradores externos, como proveedores, contratistas y clientes. Más de 5200 organizaciones usan Slack Connect para acelerar sus tareas y reforzar las relaciones con sus colaboradores. Slack Connect está disponible en todos los planes de pago. Puedes obtener más información acerca de Slack Connect aquí.
Sí, Slack se integra con Zendesk y con otras más de 2200 aplicaciones, como Salesforce, Okta, ServiceNow y Zoom. Puedes explorar las aplicaciones en Slack Marketplace.
Si trabajas con herramientas personalizadas o tu empresa sigue unos procesos específicos, puedes utilizar el Generador de flujos de trabajo de Slack para crear los flujos que se adapten mejor a tus necesidades. También puedes crear una aplicación personalizada mediante la API de Slack.
Los canales son el motor de tu trabajo en Slack. Un canal es un lugar centralizado donde los equipos pueden compartir mensajes, herramientas y archivos. Las personas a menudo crean canales para anuncios de la empresa, clasificación de asistencia al cliente, solicitud de ayuda de TI o RR. HH. y para compartir intereses sociales.
Los canales pueden ser públicos (abiertos a todos en la organización) o privados (accesibles solo con invitación). Además, las organizaciones con un plan de pago pueden compartir un canal con colaboradores externos (como agencias, clientes y proveedores) a través de Slack Connect. Obtén más información acerca de cómo los canales pueden agilizar tu trabajo diario aquí.
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).
Además, Slack ofrece muchas funciones de seguridad (como la Administración de claves Enterprise), que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.