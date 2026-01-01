En lugar de distraerme por tener que cambiar entre múltiples aplicaciones y ventanas, puedo hacerle preguntas a Slackbot, y hacer que realice una investigación y cree contenido sin tener que salir de Slack, que es el lugar donde trabajo todo el día. Transformó mi eficacia durante mis días laborales. No es necesario cambiar de contexto, lo que elimina obstáculos.
Redefine el trabajo de toda tu empresa.
El trabajo está cambiando más rápido que nunca. Para estar un paso adelante, necesitas una plataforma empresarial que crezca a tu ritmo. Slack está rediseñando el trabajo mediante una productividad radical: reúne a las personas y la IA para impulsar el crecimiento de las empresas.
El primer paso para una IA más inteligente es el contexto.
¿Qué hace que nuestra IA sea tan especial? Se basa en el conocimiento procedente de las conversaciones y los datos de tu empresa. La IA en Slack es contextualmente relevante, lo que la hace más confiable y útil a través de datos personalizados en tiempo real que se incorporan a tu espacio de trabajo.Más información acerca de la IA en Slack
El mejor lugar para cada agente.
Los agentes no son solo herramientas estupendas, son compañeros de equipo. La colaboración en equipo se potencia cuando los agentes asumen tareas, obtienen datos e interactúan con colegas dentro del flujo de trabajo. Cada agente accede al contexto y los datos de la compañía en tiempo real, con el respaldo de la confianza y seguridad de Salesforce.Obtén más información sobre los agentes en Slack
Incorporar agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de los empleados. Los datos conversacionales de Slack, combinados con datos empresariales estructurados, agregan información de contexto que hace que los agentes sean más inteligentes y eficaces en la puesta en marcha de acciones.
Seguro. Adaptable. Sin barreras.
Slack es la única plataforma abierta diseñada para alojar, conectar y organizar el trabajo en todas las aplicaciones y agentes de IA en los que confía tu empresa. Es flexible, segura y cuenta con la infraestructura que tus equipos de TI y seguridad necesitan para mantener el control y cumplir con las normas.Más información acerca de nuestra plataforma abierta empresarial
Perplexity está cambiando la definición de búsqueda a una experiencia de descubrimiento conversacional y transparente. Slack ha sido un colaborador fantástico para hacer esto posible, con un enfoque compartido en la seguridad, el cumplimiento y la confianza del usuario.
Una herramienta que sabe dónde buscar.
Encontrar lo que necesitas en sistemas fragmentados genera una pérdida masiva de productividad. Las búsquedas en Slack se llevan a cabo en toda tu empresa desde un único lugar (teniendo en cuenta cada conversación, aplicación conectada, canal y archivo, entre otras cosas), de modo que tus equipos pueden transformar el conocimiento de tu organización en acción.Más información acerca de la búsqueda empresarial
Necesitamos un panel único para todas nuestras fuentes de datos de los diferentes sistemas que utilizamos. La búsqueda empresarial en Slack ofrece exactamente eso. Con la ayuda de la IA, podemos obtener toda la información adecuada y mostrarla directamente a nuestros usuarios.
Haz que el trabajo en equipo sea más productivo.
Elige un plan de precios empresarial que se adapte a tu organización.
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Nuestro equipo de Ventas hablará contigo con mucho gusto. Pronto tendrás noticias sobre cómo reunir a los equipos en un solo lugar en Slack.
Las empresas más innovadoras del mundo trabajan en Slack.
«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».
«El ‘panel único’ siempre ha sido el objetivo ideal de los CIO: menos cambios de pantalla, menos fricción y más concentración. Si las personas pueden hacer dentro de Slack del 75 al 80 % de su trabajo, el impulso en la productividad de la empresa es considerable».
«Slack es un factor esencial para nuestro crecimiento, ya que reúne a las personas, los procesos y los datos dentro del flujo del trabajo».
«Tener agentes de IA trabajando junto a tus empleados directamente en Slack es sumamente útil. No solo pasan a ser miembros del equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, se convierten en miembros muy inteligentes que realizan acciones dentro del flujo del trabajo».
«Usamos Slack todos los días en IBM. Poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y ver exactamente lo que sucede desde una única fuente de información confiable es muy valioso».
«Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack».
«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».
«El ‘panel único’ siempre ha sido el objetivo ideal de los CIO: menos cambios de pantalla, menos fricción y más concentración. Si las personas pueden hacer dentro de Slack del 75 al 80 % de su trabajo, el impulso en la productividad de la empresa es considerable».
«Slack es un factor esencial para nuestro crecimiento, ya que reúne a las personas, los procesos y los datos dentro del flujo del trabajo».
«Tener agentes de IA trabajando junto a tus empleados directamente en Slack es sumamente útil. No solo pasan a ser miembros del equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, se convierten en miembros muy inteligentes que realizan acciones dentro del flujo del trabajo».
«Usamos Slack todos los días en IBM. Poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y ver exactamente lo que sucede desde una única fuente de información confiable es muy valioso».
«Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack».
Las pruebas se muestran en el trabajo (y los éxitos).
Fuente: Métricas de éxito de los clientes de Slack, año fiscal 2026, n=1754 clientes de Slack
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