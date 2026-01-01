«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».

Hemal Shah Director de Producto, OpenAI