Redefine el trabajo de toda tu empresa.

El trabajo está cambiando más rápido que nunca. Para estar un paso adelante, necesitas una plataforma empresarial que crezca a tu ritmo. Slack está rediseñando el trabajo mediante una productividad radical: reúne a las personas y la IA para impulsar el crecimiento de las empresas.

RivianOpenAiRocketIBMRobinhoodOneOncologySpotify AdvertisingVerizonBoxTargetWayfairRBCSlalomCanvaParamount

El primer paso para una IA más inteligente es el contexto.

¿Qué hace que nuestra IA sea tan especial? Se basa en el conocimiento procedente de las conversaciones y los datos de tu empresa. La IA en Slack es contextualmente relevante, lo que la hace más confiable y útil a través de datos personalizados en tiempo real que se incorporan a tu espacio de trabajo.

Más información acerca de la IA en Slack
Slackbot es tu agente de IA para el trabajo que se basa en los datos y el contexto de tu organización. Aprende de tus archivos y conversaciones, conoce tu voz y el tono con el que hablas, y está listo para ayudarte siempre que lo necesites.
Más información sobre Slackbot
Escribe un borrador, toma notas de reuniones y resume conversaciones de manera instantánea. Gracias a la IA en Slack, el contexto te encuentra, de modo que tu trabajo avanza más rápido y pierdes menos tiempo en ponerte al día.
Los resultados más útiles provienen de datos relevantes, como conversaciones, archivos compartidos y aplicaciones conectadas. La IA en Slack genera respuestas basadas en el trabajo que se lleva a cabo en Slack, junto con las fuentes y citas.
A Slackbot window displays, asking how it can help.
A mockup displays a virtual huddle.
A search results page displays Al answers to a direct message inquiry.
97
minutos ahorrados por semana gracias a la IA en Slack.*
*Fuente: Información basada en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA).
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Mira el nuevo Slackbot con tecnología de IA en acción
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En lugar de distraerme por tener que cambiar entre múltiples aplicaciones y ventanas, puedo hacerle preguntas a Slackbot, y hacer que realice una investigación y cree contenido sin tener que salir de Slack, que es el lugar donde trabajo todo el día. Transformó mi eficacia durante mis días laborales. No es necesario cambiar de contexto, lo que elimina obstáculos.

Christine McHone

El mejor lugar para cada agente.

Los agentes no son solo herramientas estupendas, son compañeros de equipo. La colaboración en equipo se potencia cuando los agentes asumen tareas, obtienen datos e interactúan con colegas dentro del flujo de trabajo. Cada agente accede al contexto y los datos de la compañía en tiempo real, con el respaldo de la confianza y seguridad de Salesforce.

Obtén más información sobre los agentes en Slack
Con respuestas basadas en CRM de Salesforce y datos conversacionales, Agentforce en Slack brinda soporte a los empleados, automatiza respuestas a incidentes, cierra acuerdos y ayuda a completar los proyectos.
Incorpora los agentes de terceros que más usas a Slack y accede fácilmente a ellos desde un menú centralizado. Gracias a tus datos y conversaciones, serán más útiles y tendrán más conocimiento del contexto que nunca.
Desarrolla agentes de IA en cualquier lugar, incorpóralos a Slack y hazlos más inteligentes con contexto conversacional en tiempo real... todo en un solo lugar.
Un chat con un agente muestra una indicación y un canvas.
Una aplicación de Claude en Slack que muestra opciones como editar contenido o crear una lista priorizada.
Un hilo entre un empleado y un agente sobre la política de descuentos para las negociaciones.
Box lleva agentes a todos los empleados con Slack
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Para servir a millones de personas, ezCater incorpora Slack y Agentforce
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Tu introducción a todo lo relacionado con agentes en Slack
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Reporte
Los agentes de IA son el catalizador de una fuerza laboral ilimitada
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Incorporar agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de los empleados. Los datos conversacionales de Slack, combinados con datos empresariales estructurados, agregan información de contexto que hace que los agentes sean más inteligentes y eficaces en la puesta en marcha de acciones.

Kevin Chung

Seguro. Adaptable. Sin barreras.

Slack es la única plataforma abierta diseñada para alojar, conectar y organizar el trabajo en todas las aplicaciones y agentes de IA en los que confía tu empresa. Es flexible, segura y cuenta con la infraestructura que tus equipos de TI y seguridad necesitan para mantener el control y cumplir con las normas.

Más información acerca de nuestra plataforma abierta empresarial
Slack está desarrollado con las herramientas de seguridad y cumplimiento normativo que demandan las grandes organizaciones y cumple con los principales estándares regulatorios como el RGPD, la HIPAA y SOC 2.
Conecta todos tus componentes tecnológicos (desde Google Drive y Salesforce hasta Claude de Anthropic) sin salir de la conversación. Hay 2600 aplicaciones (y cada vez son más) en Slack Marketplace.
Las nuevas herramientas para desarrolladores, como la API de búsqueda en tiempo real y el servidor de protocolo de contexto de modelo (MCP), simplifican el modo en el que los agentes de IA descubren y utilizan de forma segura la información contextual para ejecutar tareas de parte de los usuarios.
A Slack window shows a chat application with a dialog box for creating a rule.
The Workday app in Slack displays app notifications and approval options.
A form shows code for sending a message with Bolt for JavaScript.

Perplexity está cambiando la definición de búsqueda a una experiencia de descubrimiento conversacional y transparente. Slack ha sido un colaborador fantástico para hacer esto posible, con un enfoque compartido en la seguridad, el cumplimiento y la confianza del usuario.

Frank te Pas
Una pantalla muestra las funcionalidades de Slack con distintas aplicaciones.
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Protege tu sistema operativo de trabajo: domina los aspectos básicos de la seguridad de Slack
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Descubre de qué modo Slack protege los datos de los clientes en cada capa
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Una herramienta que sabe dónde buscar.

Encontrar lo que necesitas en sistemas fragmentados genera una pérdida masiva de productividad. Las búsquedas en Slack se llevan a cabo en toda tu empresa desde un único lugar (teniendo en cuenta cada conversación, aplicación conectada, canal y archivo, entre otras cosas), de modo que tus equipos pueden transformar el conocimiento de tu organización en acción.

Más información acerca de la búsqueda empresarial
Haz preguntas con tus propias palabras y obtén respuestas confiables y prácticas de todas tus aplicaciones y fuentes de datos conectadas, lo que incluye cada mensaje, archivo e integración de terceros.
Deja que los agentes de Agentforce hagan las búsquedas por ti, ya que obtienen el contexto completo de los datos en tus componentes tecnológicos. Se pueden asignar acciones de Slack a los agentes, como la búsqueda, lo que les permite ayudarte a encontrar lo que necesitas.
Nuestra búsqueda inteligente indexa el contenido real dentro de los archivos, no solo los metadatos, para que los conocimientos no queden enterrados. Los resultados de búsqueda se presentan con un lenguaje conversacional fácil de leer y con citas específicas, por lo que puedes usarlos para avanzar con el trabajo.
La IA en Slack busca en las aplicaciones para obtener respuestas.
Una conversación con un agente sobre información relativa a precios para un proyecto.
Interfaz de usuario de búsqueda de Slack que muestra respuestas para la pregunta «¿Qué es el Proyecto Ficciones?».

Necesitamos un panel único para todas nuestras fuentes de datos de los diferentes sistemas que utilizamos. La búsqueda empresarial en Slack ofrece exactamente eso. Con la ayuda de la IA, podemos obtener toda la información adecuada y mostrarla directamente a nuestros usuarios.

HC Madsen
Una lupa con una superposición de destellos.
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De buscar a encontrar: la nueva era del conocimiento impulsado por IA
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Un campo de búsqueda que muestra el texto «Buscar en canales, archivos, etc.».
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Conoce los pormenores de la búsqueda empresarial
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Haz que el trabajo en equipo sea más productivo.

Elige un plan de precios empresarial que se adapte a tu organización.

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Escala con trabajo impulsado por IA
Un 50 % de descuento por 3 meses*
  18USD  9
por usuario, por mes, con facturación mensual
15 USD por usuario, por mes, con facturación anual
Hablar con VentasComenzar
Automatizaciones, integraciones de aplicaciones e historial de mensajes ilimitados
Accede a tu historial de mensajes completo, conecta tus aplicaciones favoritas y automatiza el trabajo en Slack.
Reuniones de audio y video
Colabora en tiempo real en reuniones de audio y video (inclusive con pantalla compartida) mediante las juntas de Slack.
Resúmenes de conversaciones, síntesis diarias y generación de flujos de trabajo de IA
Usa la IA en Slack para buscar respuestas, crear flujos de trabajo y ponerte al día rápidamente con las síntesis diarias.
Slackbot (agente de IA personal)Slackbot (agente de IA personal)Nuevo
Tu agente de IA personal que entiende conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes.
Inicio de sesión único basado en SAML
Inicia sesión con el proveedor de identidades de tu preferencia. Admite 12 opciones de SSO, incluyendo Okta, Google y Azure.
Administración de usuarios SCIM
Slack permite el alta de miembros con SCIM. Usa una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible.
RECOMENDADO
Enterprise+
Maximiza el rendimiento dentro del sistema operativo con agentes más completo
Contacta con ventas para conocer los precios
Hablar con Ventas
Todo lo que incluye Business+ y, además:
Búsqueda empresarial
Busca en aplicaciones conectadas, bases de datos y sistemas con la búsqueda empresarial.
Conforme con la ley HIPAA
Se puede configurar Slack para que admita información sanitaria protegida en el contenido de archivos y mensajes.
Varias configuraciones de SAML
Inicia sesión con el proveedor de identidades de tu preferencia. Admite 12 opciones de SSO, incluyendo Okta, Google y Azure.
Asistencia para la integración con AME
Controla los datos móviles con una herramienta de administración de movilidad empresarial, como VMware, AirWatch o Ivanti MobileIron.
Prevención de pérdida de datos nativa
Analiza mensajes y archivos externos para prevenir la pérdida o la filtración de datos.

Contacta a nuestro equipo de ventas empresarial.

Obtén respuestas a todas tus preguntas, obtén información acerca de Slack para empresas y descubre por qué a tantos les encanta trabajar en el sistema operativo de agentes.

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Nuestro equipo de Ventas hablará contigo con mucho gusto. Pronto tendrás noticias sobre cómo reunir a los equipos en un solo lugar en Slack.

Las empresas más innovadoras del mundo trabajan en Slack.

«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».

Hemal ShahDirector de Producto, OpenAI

«El ‘panel único’ siempre ha sido el objetivo ideal de los CIO: menos cambios de pantalla, menos fricción y más concentración. Si las personas pueden hacer dentro de Slack del 75 al 80 % de su trabajo, el impulso en la productividad de la empresa es considerable».

Ravi MalickVicepresidente sénior y gerente global de Sistemas de Información, Box

«Slack es un factor esencial para nuestro crecimiento, ya que reúne a las personas, los procesos y los datos dentro del flujo del trabajo».

Sridhar ThatiVicepresidente de Tecnología Empresarial e Infraestructura de TI, Rivian

«Tener agentes de IA trabajando junto a tus empleados directamente en Slack es sumamente útil. No solo pasan a ser miembros del equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, se convierten en miembros muy inteligentes que realizan acciones dentro del flujo del trabajo».

Nico CormierDirector de Tecnología, reMarkable

«Usamos Slack todos los días en IBM. Poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y ver exactamente lo que sucede desde una única fuente de información confiable es muy valioso».

Jenn BoothSocio global de Salesforce, IBM

«Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack».

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».

Hemal ShahDirector de Producto, OpenAI

«El ‘panel único’ siempre ha sido el objetivo ideal de los CIO: menos cambios de pantalla, menos fricción y más concentración. Si las personas pueden hacer dentro de Slack del 75 al 80 % de su trabajo, el impulso en la productividad de la empresa es considerable».

Ravi MalickVicepresidente sénior y gerente global de Sistemas de Información, Box

«Slack es un factor esencial para nuestro crecimiento, ya que reúne a las personas, los procesos y los datos dentro del flujo del trabajo».

Sridhar ThatiVicepresidente de Tecnología Empresarial e Infraestructura de TI, Rivian

«Tener agentes de IA trabajando junto a tus empleados directamente en Slack es sumamente útil. No solo pasan a ser miembros del equipo, sino que, dada la cantidad de datos y contexto que tenemos en Slack, se convierten en miembros muy inteligentes que realizan acciones dentro del flujo del trabajo».

Nico CormierDirector de Tecnología, reMarkable

«Usamos Slack todos los días en IBM. Poder conectar mis oportunidades de Salesforce dentro de Slack y ver exactamente lo que sucede desde una única fuente de información confiable es muy valioso».

Jenn BoothSocio global de Salesforce, IBM

«Slack permite que las personas se expresen de forma auténtica en el trabajo y generen una comunidad. De automatizaciones a bots, pasando por integraciones, es también una verdadera plataforma para desarrolladores. Nos encanta Slack».

Varun KrishnaDirector general, Rocket Companies

Las pruebas se muestran en el trabajo (y los éxitos).

Awarded Best Result - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Easiest Setup - Fall 2025 by G2 market reportsAwarded Highest User Adoption - Winter 2026 by G2 market reportsAwarded Grid Leader in Enterprise - Winter 2026 by G2 market reportsGanador de «Most Implementable» (el más sencillo de implementar) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2Ganador de la insignia «Users Love Us» (los usuarios nos adoran) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2Reconocimiento con la distinción del más sencillo de usar en empresas, primer trimestre de 2026, por los informes de mercado de G2Ganador de «Users Most Likely to Recommend» (con más probabilidades de recomendación de los usuarios) - Cuarto trimestre de 2025, informes de mercado de G2
94 %Clientes de Slack que consiguen un retorno de la inversión positivo
33 %Reducción del tiempo de reuniones
82 %Mejoras en la colaboración multidisciplinaria

Fuente: Métricas de éxito de los clientes de Slack, año fiscal 2026, n=1754 clientes de Slack

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