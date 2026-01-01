Mira una demostración para obtener más información acerca de la búsqueda empresarial.

Busca lo que quieras. Encuentra lo que necesites. La búsqueda empresarial en Slack te ayuda a reunir información de tus aplicaciones, fuentes de datos y conversaciones de terceros, y todo desde una única barra de búsqueda.

Con esta demostración, aprenderás a:

  • Usa una única búsqueda para obtener respuestas de todas tus fuentes.
  • Buscar con tus propias palabras, como si estuvieras hablando con un compañero de tu equipo.
  • Conseguir resultados relevantes y personalizados con ayuda de la IA.
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