Mira una demostración para obtener más información acerca de la búsqueda empresarial.

Busca lo que quieras. Encuentra lo que necesites. La búsqueda empresarial en Slack te ayuda a reunir información de tus aplicaciones, fuentes de datos y conversaciones de terceros, y todo desde una única barra de búsqueda.

Con esta demostración, aprenderás a: