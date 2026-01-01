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La búsqueda empresarial es la puerta de entrada al conocimiento colectivo de tu empresa. Busca en tus aplicaciones de terceros, fuentes de datos y conversaciones directamente desde Slack.

  • Encuentra información de todas tus fuentes con una sola búsqueda.
  • Obtén información de contexto de chats, datos de clientes y aplicaciones conectadas.
  • Accede a resultados de búsqueda personalizados gracias a la tecnología de la IA.
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