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La búsqueda empresarial es la puerta de entrada al conocimiento colectivo de tu empresa. Busca en tus aplicaciones de terceros, fuentes de datos y conversaciones directamente desde Slack.
- Encuentra información de todas tus fuentes con una sola búsqueda.
- Obtén información de contexto de chats, datos de clientes y aplicaciones conectadas.
- Accede a resultados de búsqueda personalizados gracias a la tecnología de la IA.