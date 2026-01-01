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La recherche d’entreprise constitue l’accès aux connaissances collectives de votre entreprise. Effectuez des recherches dans des applications tierces, des sources de données et des conversations directement dans Slack.
- Trouvez des informations provenant de toutes vos sources, à partir d’une seule recherche.
- Obtenez des informations contextuelles à partir des discussions, des données client et des applications connectées.
- Accédez aux résultats de recherche personnalisés et alimentés par l’IA.