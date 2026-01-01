如要開始使用企業搜尋功能，請聯絡我們的銷售團隊。

企業搜尋功能是公司集體知識的入口。直接從 Slack 搜尋第三方應用程式、資料來源和對話。

  • 從所有來源尋找資訊，一次搜尋就能辦到。
  • 從聊天、客戶資料和連結的應用程式中取得背景資料。
  • 採用 AI 技術，帶來個人化搜尋結果。
