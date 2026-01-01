醫療保健支付者
降低複雜程度並提升成員滿意度
- 盡可能減少往返通訊和核准阻礙，使理賠管理不再錯綜複雜
- 即使是最複雜的理賠案件，也能提供快速、優質的客戶支援，提升首次聯繫問題解決率
- 提振銷售週期中的效率，以增加營收並建立新的利潤池
- 借助 Slack 和 Salesforce 值得信賴的全方位生態系統，帶動營收成長之餘也鞏固業界關係
28%
支援單平均解決時間縮短*
生命科學
讓挽救生命的療法更快上市
- 提高從研究、臨床試驗到商業化的生產力
- 將公司和世界各地的研究工具、應用程式和專家整合到安全的 Slack Connect 頻道中
- 使用 Slack 畫板簡化跨多個試驗機構和合作夥伴的臨床試驗協調工作
- 協助臨床現場和總部的傑出銷售專員和客服人員順利入職、提供支援並留住人才
醫療科技
實現醫療的未來展望
- 透過自動化與整合改善端對端軟硬體開發流程
- 確保團隊內部能在整個銷售週期中輕鬆溝通，並與客戶溝通順暢
- 在整個裝置使用生命週期中提供細緻的支援服務
透過整合讓例行工作事半功倍
按幾下就能將應用程式整合到 Slack 中，方便你處理排程、協調事務、與人協作及執行更多工作。
常見問題
Slack 可讓你建立頻道，將來自你執業現場或其他醫療組織的專家齊聚一堂。這些頻道可以設為私人頻道，僅供負責處理特定患者或案例的醫療人員存取共享的資訊。私人頻道中的資訊也不會顯示在搜尋結果中。
Slack Connect 還可讓你邀請外部使用者加入特定頻道，合作夥伴、廠商和其他第三方皆可體驗在 Slack 工作的所有優點。
Slack 頻道可保存整個專案中分享的所有對話和文件，方便新進團隊成員更快掌握情況，發揮應有的生產力。
此外，你知道電子郵件是網路釣魚和其他安全漏洞最常見的來源之一嗎？Slack 可保密個人健康醫療資訊 (PHI) 和其他敏感資訊，不會因為經常發生的通訊資料外洩而受影響。
可以！Slack 是可依據 HIPAA 自行設定的服務，換句話說，使用者可妥善設定及管理，以確保 PHI 安全無虞。