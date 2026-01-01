Slack 在醫療保健和生命科學領域的應用

推動醫療保健革新發展的平台

透過可依據 HIPAA 設定的生產力平台，實現手動流程自動化、簡化操作，將注意力重新放回患者身上。

  • OneOncology
  • Hims and Hers
  • Color Health
  • Flatiron Health
  • GeneDx
醫療保健支付者

降低複雜程度並提升成員滿意度

  • 盡可能減少往返通訊和核准阻礙，使理賠管理不再錯綜複雜
  • 即使是最複雜的理賠案件，也能提供快速、優質的客戶支援，提升首次聯繫問題解決率
  • 提振銷售週期中的效率，以增加營收並建立新的利潤池
  • 借助 Slack 和 Salesforce 值得信賴的全方位生態系統，帶動營收成長之餘也鞏固業界關係

28%

支援單平均解決時間縮短*

*資料來源：Slack 於 2017 年委託 IDC 進行的研究「Slack 的商業價值」(The Business Value of Slack)
醫療保健提供者

照顧患者也不忘支援團隊

  • Slack 頻道中為醫師、護士和專家提供共同工作的專屬空間
  • 提升患者的醫療成效，同時降低護理成本
  • 工作流程建立工具中實現無程式碼自動化，簡化從審核到授權的流程，進而減輕管理負擔
  • 善用微型會議等內建功能，搭配有助於工作管理和時間安排的應用程式整合，讓所有人輕鬆掌握相同資訊
生命科學

讓挽救生命的療法更快上市

  • 提高從研究、臨床試驗到商業化的生產力
  • 將公司和世界各地的研究工具、應用程式和專家整合到安全的 Slack Connect 頻道中
  • 使用 Slack 畫板簡化跨多個試驗機構和合作夥伴的臨床試驗協調工作
  • 協助臨床現場和總部的傑出銷售專員和客服人員順利入職、提供支援並留住人才
醫療科技

實現醫療的未來展望

  • 透過自動化與整合改善端對端軟硬體開發流程
  • 確保團隊內部能在整個銷售週期中輕鬆溝通，並與客戶溝通順暢
  • 在整個裝置使用生命週期中提供細緻的支援服務

透過整合讓例行工作事半功倍

按幾下就能將應用程式整合到 Slack 中，方便你處理排程、協調事務、與人協作及執行更多工作。

查看所有整合

智慧型解決方案造就鼓舞人心的案例

常見問題

Slack 可讓你建立頻道，將來自你執業現場或其他醫療組織的專家齊聚一堂。這些頻道可以設為私人頻道，僅供負責處理特定患者或案例的醫療人員存取共享的資訊。私人頻道中的資訊也不會顯示在搜尋結果中。

Slack Connect 還可讓你邀請外部使用者加入特定頻道，合作夥伴、廠商和其他第三方皆可體驗在 Slack 工作的所有優點。

Slack 頻道可保存整個專案中分享的所有對話和文件，方便新進團隊成員更快掌握情況，發揮應有的生產力。

此外，你知道電子郵件是網路釣魚和其他安全漏洞最常見的來源之一嗎？Slack 可保密個人健康醫療資訊 (PHI) 和其他敏感資訊，不會因為經常發生的通訊資料外洩而受影響。

可以！Slack 是可依據 HIPAA 自行設定的服務，換句話說，使用者可妥善設定及管理，以確保 PHI 安全無虞。

查看 Slack 能協助你達成的所有目標

