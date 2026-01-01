Slack 可讓你建立頻道，將來自你執業現場或其他醫療組織的專家齊聚一堂。這些頻道可以設為私人頻道，僅供負責處理特定患者或案例的醫療人員存取共享的資訊。私人頻道中的資訊也不會顯示在搜尋結果中。



Slack Connect 還可讓你邀請外部使用者加入特定頻道，合作夥伴、廠商和其他第三方皆可體驗在 Slack 工作的所有優點。