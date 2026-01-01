第 1 部分

電子郵件為何成為一種累贅

現在每一家公司早都已經使用生產力系統了，雖然很多公司並未意識到這一點。許多公司使用這套系統數十年都沒有改變。而定義早期網路時代的電子郵件、聊天及視訊會議等三款應用程式，至今仍主導著現代的工作模式。



在 AI 優先的時代裡，這種模式已經不堪負荷。那些曾經是數位工作核心的工具，如今成為工作的最大瓶頸；資訊困在收件匣裡，工具之間的背景資料零散破碎，迫使 AI 只能處理部分資料而無法完整理解資訊。



問題不在員工而在於系統。這個系統是專為 AI、自動化和現代商業規模尚未成熟的時代而設計的。

過去我們所容忍的、視為是營運成本的碎片化技術堆疊，如今在 AI 時代卻變成了機會成本。

根據 Microsoft1的資料，員工平均每天收到 117 封電子郵件，重度使用者每週花費近九個小時管理收件匣。同時，員工每 2 分鐘就遭到數位資訊的轟炸干擾，每天干擾次數總計達 275 次：視訊會議的頻率也激增，且下班後的通話量年增 16%，這等於延長了員工的工作時間也分散了他們的注意力。



為了彌補各方面的不足，諸如專案管理追蹤器和筆記應用程式等單點解決方案於焉而生；但是這些解決方案只能在有限的範圍內提高效率，並無法大規模解決問題。每一個解決方案都只解決了問題的某一部分，反而形成更多資訊孤立的現象，需要員工與 AI 補足落差。