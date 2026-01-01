Dans Slack, les canaux sont au cœur du travail. Un canal permet à une équipe de centraliser et de partager des messages, des outils et des fichiers. Les personnes créent généralement des canaux pour les annonces propres à l’entreprise, pour la gestion de l’assistance client, pour communiquer avec les ressources humaines ou les services informatiques et pour partager leurs centres d’intérêt.

Les canaux peuvent être publics (ouverts à tous les salariés de l’entreprise) ou privés (sur invitation uniquement). De plus, les entreprises ayant souscrit un forfait payant Slack peuvent partager un canal avec des partenaires externes comme des agences, des clients et des fournisseurs grâce à Slack Connect. Découvrez comment les canaux peuvent augmenter votre productivité.