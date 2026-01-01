De grands succès, plus rapides que jamais
Augmentez vos revenus de façon plus efficace. Slack rassemble vos collaborateurs, leurs clients, outils et données au même endroit, ce qui leur permet de conclure des contrats bien plus rapidement.
Raccourcissez le cycle de vente et gagnez davantage de contrats
Rassemblez les commerciaux, les partenaires, les experts et les données de vente dans un canal spécifique
Connectez vos outils de vente directement à Slack afin que votre GRC, vos contrats ou encore votre gestion de projet soient à portée de clic
Échangez avec vos collègues afin de partager des commentaires, de communiquer des mises à jour ou de collaborer par le biais d’appels d’équipe et de clips
27 %
d’augmentation moyenne du taux de réussite*
26 %
d’augmentation moyenne de la productivité du service commercial*
Passez moins de temps à travailler et plus de temps à vendre
Intégrez plus rapidement les nouveaux commerciaux grâce à un processus d’intégration automatisé et un accès instantané à la documentation
Exploitez les renseignements disponibles sur les affaires dans Salesforce Sales Cloud pour réaliser des prévisions toujours plus précises
Utilisez les flux de travail pour automatiser les tâches répétitives afin d’accélérer les cycles de négociation
« Nous passons plus de temps à prospecter et moins de temps à mettre à jour les transactions dans Salesforce. Cela ne fait aucun doute : les commerciaux signent plus de contrats, plus rapidement. »
Renforcez les relations avec Slack Connect
Établissez des relations plus solides et uniques avec vos clients dans des canaux Slack Connect sécurisés
Faites profiter vos partenaires des capacités de Slack en intégrant des équipes commerciales externes dans vos canaux
Utilisez des données en temps réel pour entretenir les relations avec vos clients dans les canaux où vous travaillez
« Jusqu’ici, la meilleure façon d’établir une relation commerciale solide était de communiquer par SMS. Désormais, c’est de communiquer dans un canal Slack. »
Signer des contrats aussi vite fait la différence.
Améliorez l’organisation et accélérez le rythme de votre équipe commerciale grâce aux modèles préconçus dans Slack.
Centre d’activation des ventes
Partagez des conseils et collaborez dans un emplacement centralisé.Afficher le modèle
Ressources des ventes
Tout ce dont votre équipe a besoin pour gagner de gros contrats.Afficher le modèle
Coaching individuel
Définissez des objectifs, suivez la croissance et partagez des ressources lors de points individuels plus efficaces.Afficher le modèle
La productivité commence avec vos outils préférés
Évitez les changements d’environnement grâce à l’extraction de données et de documents provenant de plateformes comme Salesforce, DocuSign ou Highspot et leur intégration aux processus quotidiens pour plus d’automatisation.
Questions fréquentes
Oui ! Slack contribue à faire de la vente un véritable sport d’équipe en permettant une collaboration rapide et sans faille entre les équipes transverses et les dirigeants de toute entreprise. Voici comment procéder :
- Ajoutez rapidement des collègues, des partenaires et des experts à la conversation pour prendre des décisions en temps réel.
- Associez Slack à votre système de GRC (gestion de la relation client) pour permettre à tous les membres de votre entreprise de consulter les informations des comptes clés depuis Slack.
- Configurez les notifications par mot-clé pour favoriser la collaboration et faire intervenir des experts pour signer des contrats plus rapidement.
- Suivez des conversations sur des canaux de collaboration dont vous n’êtes pas membre afin d’acquérir des connaissances et des informations qui vous aideront à décrocher des contrats.
Non, mais il s’intègre à votre GRC, y compris Salesforce, HubSpot ou Zoho.
L’association de Slack et de votre GRC permet à vos équipes de rester facilement à jour concernant les prospects, les détails des comptes et plus encore depuis Slack, pour réagir plus rapidement aux nouvelles opportunités et collaborer de manière transparente avec leurs collègues dans toute l’entreprise.
Salesforce a été l’un des premiers partenaires de Slack, permettant ainsi aux équipes de suivre leurs enregistrements Salesforce depuis Slack.
Deux applications permettent de connecter Salesforce et Slack. Pour utiliser l’application Salesforce pour Slack, un administrateur système Salesforce doit installer et configurer l’application Slack pour Salesforce. Chaque application fournit des fonctionnalités différentes.
L’application Slack pour Salesforce
- Afficher les messages Slack associés à un enregistrement
- Envoyer des enregistrements Salesforce dans Slack
- Configurer des alertes d’enregistrement dans les canaux Slack
L’application Salesforce pour Slack
- Disponible dans le Slack Marketplace.
- Rechercher et afficher un aperçu des enregistrements Salesforce pour tous les objets standard
- Acheminer les alertes pertinentes vers les canaux
- Ajouter des messages Slack aux enregistrements Salesforce
Découvrez comment booster votre service commercial avec Slack + l’intégration Salesforce et comment cela fonctionne.
Dans Slack, les canaux sont au cœur du travail. Un canal permet à une équipe de centraliser et de partager des messages, des outils et des fichiers. Les personnes créent généralement des canaux pour les annonces propres à l’entreprise, pour la gestion de l’assistance client, pour communiquer avec les ressources humaines ou les services informatiques et pour partager leurs centres d’intérêt.
Les canaux peuvent être publics (ouverts à tous les salariés de l’entreprise) ou privés (sur invitation uniquement). De plus, les entreprises ayant souscrit un forfait payant Slack peuvent partager un canal avec des partenaires externes comme des agences, des clients et des fournisseurs grâce à Slack Connect. Découvrez comment les canaux peuvent augmenter votre productivité.
Slack aide les entreprises à rassembler leurs salariés et leurs outils en un seul et même endroit, afin qu’ils restent productifs et sur la même longueur d’onde, où qu’ils soient. Plus de 750 000 entreprises utilisent Slack au quotidien pour communiquer, partager des fichiers et passer des appels audio et vidéo. Vous pouvez y intégrer des milliers d’outils, comme Google Drive, Zoom ou Salesforce, ou concevoir des bots ou des applis spécialement pour votre entreprise. En savoir plus sur les fonctionnalités de Slack.