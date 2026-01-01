Kit de medios de comunicación
Accede a los archivos de logotipos y capturas de pantalla de productos de Slack o explora la amplia variedad de nuestras directrices de marca en el Centro de marca de Slack. Estos recursos (como nuestro logotipo, contenido y marcas comerciales) están para ayudarte a usar nuestra marca y funciones sin tener que negociar acuerdos legales.
¿Quieres usar nuestras marcas de una forma que no aparece en estas directrices? Escríbenos a feedback@slack.com e incluye un boceto que muestre cómo las usarías.
Logotipos
Las marcas de Slack incluyen el nombre y el logotipo de Slack, así como cualquier palabra, frase, imagen u otra designación que identifique la fuente o el origen de los productos de Slack.Ver todo
Capturas de pantalla del producto
¿Necesitas alguna captura de pantalla? No tienes de qué preocuparte. Obtén recursos en alta resolución de la interfaz de Slack en computadoras, celulares y tabletas. Disponibles en inglés, francés, alemán y japonés.Ver todo
Centro de marca de Slack
Conoce todos los elementos de la marca de Slack, incluidos logotipos, colores, tipografías, escrituras e ilustraciones, en nuestro centro en línea de recursos y directrices.Intro
Al usar las marcas de Slack aceptas seguir estas directrices, así como nuestros Términos de servicio y todas nuestras reglas y políticas. Slack se reserva el derecho de cancelar, modificar o cambiar los permisos de estas directrices en cualquier momento a su exclusivo criterio. Para obtener más información sobre el uso del nombre y las marcas comerciales de Slack, escribe a feedback@slack.com.