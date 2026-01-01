Kit de medios de comunicación

Accede a los archivos de logotipos y capturas de pantalla de productos de Slack o explora la amplia variedad de nuestras directrices de marca en el Centro de marca de Slack. Estos recursos (como nuestro logotipo, contenido y marcas comerciales) están para ayudarte a usar nuestra marca y funciones sin tener que negociar acuerdos legales.



¿Quieres usar nuestras marcas de una forma que no aparece en estas directrices? Escríbenos a feedback@slack.com e incluye un boceto que muestre cómo las usarías.