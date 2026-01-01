Slack para atención al cliente

Haz que la atención al cliente sea simple y productiva

Proporciona un servicio de atención al cliente de primer nivel poniendo al alcance de tus agentes los expertos, las herramientas y la información que necesitan.

Resolver problemas más rápido

Reunir a los equipos adecuados para acelerar los tiempos de resolución

  • Resuelve las incidencias en tiempo real e incluye fácilmente a los expertos de la empresa con la aplicación Service Cloud for Slack

  • Colabora y resuelve problemas en voz alta con las Juntas de Slack

  • Busca en archivos, mensajes y canales para encontrar respuestas de forma rápida y sencilla

Mira cómo Salesforce soluciona casos más rápido en Slack

«Al crear enjambres de problemas en Slack, podemos incorporar al caso a los expertos adecuados en el momento oportuno, eliminar nuestros niveles y derivaciones y, en última instancia, encontrar a la mejor persona disponible para resolver el problema rápidamente».

Salesforce logo
Tamara Carpenter, Directora sénior de operaciones
Mejorar la incorporación y la productividad de los agentes

Capacita a tus agentes para que resuelvan problemas rápidamente

  • Aumenta la productividad de los agentes con flujos de trabajo sin código y optimiza la colaboración entre clientes y expertos

  • Crea un centro de conocimiento central para que los agentes puedan pasar menos tiempo buscando y más tiempo ayudando a los clientes

  • Permite que los nuevos miembros del equipo se pongan al día rápidamente con la incorporación automatizada e interactiva

Descubre cómo Intuit aumenta la satisfacción del cliente con Slack

36 %

de aumento en la velocidad de resolución de casos de atención al cliente1

12 %

de aumento de la satisfacción del cliente2

1Fuente: Intuit, 2020
2Fuente: Intuit, 2020
Desarrollar las relaciones con los clientes

Mejora la satisfacción del cliente con asistencia prioritaria

  • Lleva a los clientes directamente a tu espacio de trabajo con Slack Connect y haz que disfruten de un servicio especial

  • Soluciona los problemas junto con los socios y expertos, utilizando herramientas en un solo espacio para reducir la complejidad

  • Fortalece la lealtad del cliente compartiendo actualizaciones en tiempo real

Mira cómo Fastly amplía a gran escala un servicio de atención al cliente excelente

«Nuestros clientes nos dicen que somos como una extensión de su equipo, y parte de esa sensación sin duda proviene del hecho de que usamos Slack».

Kami Richey, Directora de Experiencia del cliente

La productividad comienza con tus herramientas favoritas

Resuelve los problemas de los clientes con mayor rapidez y colabora directamente desde Slack con plataformas como Salesforce y mucho más.

Descubre todas las integraciones de atención al cliente

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Mira cómo Slack funciona para los equipos de atención al cliente

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Aumenta la productividad de tu equipo de atención al cliente con Slack

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El primer manual de atención al cliente digital

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Activa el poder del enjambre de casos con Slack y Salesforce

Ilustración de una mujer que trabaja en una computadora.
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Potencia el servicio colaborativo con los enjambres

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Preguntas frecuentes

Excelente pregunta. Slack es una forma que tiene tu organización para comunicarse interna y externamente. En lugar de en cadenas de correo electrónico independientes, toda la comunicación se organiza en canales sencillos de crear, en los que se puede buscar información y a los que es posible unirse fácilmente. Cuando hay un canal para todo, todos saben exactamente a dónde ir para hacer el trabajo. Y cuando se trata de clientes, atenderlos sin problemas es más fácil cuando la información y las herramientas necesarias están al alcance del agente. Para obtener más información acerca de este tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.

No, pero se integra con tu solución de software de atención al cliente preferida; esto incluye a Salesforce, Freshdesk y mucho más. Al combinar Slack con la solución de servicio principal, los agentes pueden colaborar con los expertos al instante sin tener que cambiar entre herramientas, lo que les permite resolver los problemas de los clientes más rápidamente y ofrecerles una experiencia sin interrupciones.

Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en todo el ecosistema minorista. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con los socios externos, incluidos vendedores, proveedores y proveedores de logística de terceros. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.

¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, lo que genera el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni se puede agregar a una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.

Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información acerca de cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.