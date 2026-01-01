Tu sistema operativo de trabajo
Observa una demostración de Slack en acción
- Agiliza tu trabajo con agentes, aplicaciones y flujos de trabajo preparados para la IA
- Obtén respuestas al instante con la búsqueda en la IA generativa
- Trabaja en tiempo real con equipos internos y socios externos
- Incorpora los datos de CRM directamente a tus conversaciones
Ve cómo los equipos hacen más en Slack
Aprovecha todo el potencial de tu organización
Reúne a tu gente, tus aplicaciones y tus datos.
Simplifica tu trabajo reuniendo a todas las personas y todo lo que necesitas en canales seguros con tecnología de IA.
Encuentra respuestas más rápido con la búsqueda con tecnología de IA.
Busca en todas las conversaciones, archivos compartidos y datos de tu organización para encontrar al instante exactamente lo que necesitas.
Coordina el trabajo entre aplicaciones y agentes.
Integra agentes de terceros, aplicaciones personalizadas y flujos de trabajo de IA para ahorrar tiempo y reducir el cambio de contexto.
Integración con Salesforce
Mantén a los clientes en el centro de tu trabajo.
Permite que tus equipos actúen y tomen decisiones centradas en el cliente incorporando CRM, registros de Salesforce y Agentforce al lugar donde ya se están produciendo las conversaciones: Slack.
La prueba está en la productividad.
La prueba está en la productividad.
97 min.
ahorro semanal con IA de Slack1
36%
aumento en las tasas de ventas ganadas2
32%
tiempo de resolución de incidencias más rápido2
1 Se basa en un análisis interno que se realizó durante el programa piloto de las funciones de IA de Slack (síntesis de canales, resúmenes de hilos y respuestas de búsqueda de la IA)
2 Aspectos destacados globales de las métricas de éxito de Salesforce para 2024. Los datos corresponden a 2165 clientes de 9 países.
«Slack es fundamental para el modo en que nuestra empresa colabora y para aumentar la velocidad, y es esencial para construir relaciones con nuestros clientes. Usamos Slack todos los días».
«Si no usas Slack para tu negocio, te pierdes de un claro ganador. Slack es la plataforma de productividad para las ventas de publicidad de Spotify».