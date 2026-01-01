Haz más con un plan de pago de Slack
¿Por qué cambiar de plan? Con los planes pagos de Slack, obtienes más funciones, más conexiones y hasta más colaboración.
Invertir en el trabajo en equipo vale la pena
338 %
de retorno de la inversión1Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.
USD 2,1
millones en ahorros de productividad1Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.
85 %
de los usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación2Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.
69 %
de los usuarios dependen de Slack para realizar el trabajo2Promedio ponderado. Según 2707 respuestas de encuestas de los usuarios semanales de Slack en los EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá con un margen de error del ± 2 % al 95 % (diciembre de 2021).
Más flexibilidad para tu productividad
- Inicia una junta de equipo para conversaciones rápidas o graba un clip de video para compartir actualizaciones entre ubicaciones y zonas horarias.
- Integra todas tus herramientas. Puedes obtener informes, iniciar reuniones, enviar tickets y mucho más sin salir de Slack.
- Automatiza las tareas y los procesos cotidianos con el generador de flujos de trabajo para hacer más en menos tiempo. No se necesita codificación.
Trabaja más rápido con socios mediante Slack Connect
- Colabora fácilmente con clientes y otros socios comerciales reuniendo a todos en canales.
- Envía mensajes y comparte archivos en tiempo real para que todos permanezcan en sintonía, sin importar dónde trabajen.
- Reduce la exposición a los ataques de phishing y spam que vienen con el correo electrónico.
Obtén más de todo lo que te gusta acerca de Slack
Compara las ventajas
Gratuito
Mensajería (historial de 90 días)
Conversaciones con audio y video con pantalla compartida (límite de 30 minutos)
Grabación de clips de video (clips)
Integraciones con otras herramientas (límite de tres herramientas)
Planes de pago
Mensajería (ilimitada)
Conversaciones con audio y video con pantalla compartida (juntas grupales ilimitadas)
Grabación de clips de video (clips)
Integraciones con otras herramientas (ilimitadas)
Trabaja con organizaciones externas (Slack Connect)
Colabora en proyectos y adminístralos con documentos y listas (canvas y listas)
Automatización de tareas repetitivas que consumen mucho tiempo (Generador de flujos de trabajo)
Seguridad mejorada y protecciones de datos (SSO, integraciones DLP y mucho más)
Asistencia de cumplimiento específica (asistencia con la HIPAA, e-discovery y mucho más)
|Compara las ventajas
|Gratuito
|Planes de pago
Mensajes ilimitados
Historial de 90 días
Ilimitado
Conversaciones con audio y video con pantalla compartida
Solo juntas de dos personas
Juntas grupales
Integraciones con otras herramientas
Límite de 10 aplicaciones
Ilimitado
Trabaja con organizaciones externas
Mensajería solo entre dos personas
Mensajes grupales externos
Creación y administración de proyectos en documentos y listas
-
Canvas y listas
Tareas basadas en IA
-
Resúmenes de conversaciones, búsquedas, generación de flujos de trabajo y síntesis diarias de IA
Automatiza las tareas repetitivas que consumen mucho tiempo
-
Generador de flujos de trabajo
Seguridad mejorada
-
SSO basado en SAML, SCIM
Asistencia de cumplimiento
-
Políticas de conservación globales, exportaciones de datos, compatibilidad con HIPAA y mucho más
Mira cómo otros clientes usan Slack
Preguntas frecuentes
Lamentablemente, no. Slack es una aplicación para equipos, por lo que solamente es eficaz si se incorpora todo tu equipo. Todos los miembros del espacio de trabajo deben cambiar de plan al mismo tiempo.
¡En absoluto! Slack crece con tu organización, por lo que nunca tendrás que preocuparte por los límites en la cantidad de personas de tus canales o equipos.
Luego de ascender a Pro, los equipos con planes gratuitos tendrán acceso a los datos de los 12 meses anteriores del espacio de trabajo, lo que incluye archivos, mensajes y otro contenido.
Tenemos más información sobre cada plan en nuestra página de precios. También puedes comunicarte con nosotros y con gusto te explicaremos en detalle cada plan para encontrar el ideal para tu organización.
¡Sí! Más información aquí.
1Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.
2Promedio ponderado. Según 2707 respuestas de encuestas de los usuarios semanales de Slack en los EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá con un margen de error del ± 2 % al 95 % (diciembre de 2021).