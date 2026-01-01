338 % de retorno de la inversión1Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.

USD 2,1 millones en ahorros de productividad1Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.

85 % de los usuarios afirma que Slack ha mejorado la comunicación2Todos los valores se informan en valor presente de tres años ajustado al riesgo. “El impacto económico total de Slack para los equipos técnicos”, Forrester, 2020.