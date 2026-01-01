Profesionales de servicios financieros frente a un gráfico
Slack para servicios financieros

Operaciones seguras, colaboración más eficiente

Averigua por qué las empresas de banca, seguros y administración de patrimonios más ágiles conectan a sus empleados, la automatización y las aplicaciones en Slack.

  • IAG
  • Scotiabank
  • Keybank
  • Revolut
  • Wealthsimple
  • SoFi
Transforma las operaciones comerciales

Moderniza las operaciones y aumenta la productividad

  • Accede a acciones importantes llevando las notificaciones, aprobaciones y datos relevantes de herramientas como Salesforce Financial Services Cloud directamente a Slack
  • Automatiza las tareas de administración de referencias, incorporación de clientes y servicio con flujos de trabajo sin códigos para ahorrar tiempo y priorizar la creación de relaciones con los clientes
  • Acelera la toma de decisiones conectando a los miembros pertinentes del equipo de todos los niveles con canales entre espacios de trabajo
  • Incorpora a banqueros, agentes y asesores más rápidamente con herramientas de búsqueda con tecnología IA en toda la organización para potenciar el conocimiento institucional

26 %

más velocidad en la toma de decisiones1

25 %

más velocidad en la resolución de casos1

1Fuente: Salesforce, «FY23 Customer Success Metrics», julio de 2022; los participantes en el estudio eran usuarios de Slack en servicios financieros.
Mejora la experiencia del cliente

Haz un mejor trabajo y más rápido para los clientes

  • Asegura clientes de por vida reuniendo a las personas, la información y las herramientas adecuadas para resolver rápidamente los problemas y ofrecer experiencias personalizadas
  • Construye relaciones más profundas con los clientes con una visión holística y en tiempo real de los datos de los clientes y el contexto relevante en los canales de Slack
  • Une los equipos en torno a una única visión de sus clientes, sus hogares y sus relaciones con Slack y Salesforce Customer 360

«Creemos que para convertirnos en el banco número 1, necesitamos ser el equipo de tecnología número 1. Para cumplir con las expectativas de nuestros clientes, necesitamos que nuestros empleados tengan acceso a las mejores herramientas, y Slack es una de ellas».

RBC
Martin Wildberger, Vicepresidente ejecutivo de Innovación y tecnología, RBC

Las mejores funciones de seguridad de Slack

Cifrado de datos en tránsito y en reposo

Administración de claves Enterprise (EKM)

Asistencia de prevención de pérdida de datos (DLP)

Políticas de conservación globales

Compatibilidad con eDiscovery

Barreras de información

Registros de auditoría

Asegura la colaboración a nivel global

Confía en la seguridad de nivel empresarial para tu empresa y tus socios

  • Colabora con las normas de cumplimiento de la industria e internacionales como FINRA, FedRAMP, ISO/IEC y RGPD
  • Amplía la seguridad a los socios externos con Slack Connect
  • Controla el acceso a la información en Slack con la administración de identidades y dispositivos que te ayuda a administrar personas y dispositivos en todo el mundo
  • Protege datos con herramientas como Administración de claves Enterprise de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría e integraciones con los principales proveedores de prevención de pérdida de datos (DLP).
  • Aprovecha las capacidades de gobernanza y administración de riesgos de Slack para reducir el riesgo financiero, legal y de reputación
Obtener más información sobre la seguridad en Slack

Sé más eficiente usando aplicaciones en donde trabajas

Slack se conecta con todas tus herramientas favoritas, como Salesforce, Smarsh, Global Relay y otras.

Ver todas las integraciones

Logo of Salesforce (Legacy)
Logo of Financial Services Cloud for Slack
Logo of Smarsh - Archiving & Compliance
Logo of Global Relay Archive for Slack
Logo of Druva for Slack eDiscovery
Logo of PagerDuty
Logo of Netskope for Slack Enterprise
Logo of Symantec CloudSOC
Logo of McAfee Skyhigh for Slack
Logo of Jira Cloud
Logo of Box
Logo of Docusign
Logo of Zoom
Logo of Webex Meetings
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Historias de éxito en todo el mundo

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Preguntas frecuentes

Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tu información, conversaciones y archivos permanezcan seguros. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa y se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).

Además, Slack ofrece muchas funciones de seguridad (como la Administración de claves Enterprise), que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información sobre el programa de seguridad integral de Slack.

¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no es susceptible al correo no deseado ni a la suplantación de identidad, que generan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se puede vender a los anunciantes ni poner en una lista de correo. Solo recibirás mensajes de Slack de otras personas que trabajen dentro de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Puedes recibir notificaciones de aplicaciones integradas con tu espacio de trabajo, como Financial Services Cloud para Slack o DocuSign.

Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de la empresa.

Sí. Slack Connect permite que trabajes de forma segura con colaboradores externos, como clientes, corredores y proveedores. Slack Connect es una forma más segura y productiva de comunicación entre organizaciones. Te permite trasladar todas las conversaciones con tus socios externos, clientes, proveedores y demás a Slack. De ese modo, reemplaza el correo electrónico y facilita la colaboración. Las funciones de seguridad y los estándares de cumplimiento de nivel empresarial de Slack, como la administración de claves Enterprise, se extienden a Slack Connect.

Te damos la bienvenida al futuro del trabajo que funciona

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