Sì. Slack Connect ti permette di lavorare in modo sicuro con partner esterni quali clienti, broker e fornitori. Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con partner esterni, clienti, fornitori e altri sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, come Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect.