Operazioni più sicure, collaborazione più efficiente
Scopri perché le società del settore bancario, assicurativo e di gestione patrimoniale più agili connettono le persone, l’automazione e le app su Slack.
Modernizza le operazioni e aumenta la produttività
- Accedi alle azioni importanti integrando direttamente in Slack dati, approvazioni e notifiche rilevanti da strumenti come Salesforce Financial Services Cloud
- Automatizza le attività relative alla gestione delle segnalazioni, all’onboarding dei clienti e all’assistenza grazie a workflow senza codice in modo da liberare tempo per concentrarti sul consolidamento delle relazioni con i clienti
- Accelera il processo decisionale connettendo i membri dei team rilevanti in front, middle e back office con canali comuni a più aree di lavoro
- Esegui l’onboarding di banchieri, agenti e consulenti più rapidamente con strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale e disponibili in tutta l’organizzazione per condividere le conoscenze istituzionali
26%
processo decisionale più veloce1
25%
risoluzione più rapida dei casi1
Fornisci servizi migliori e più rapidi ai clienti
- Fidelizza i clienti per la vita riunendo in modo trasparente le persone, le informazioni e gli strumenti giusti per risolvere rapidamente i problemi e offrire esperienze personalizzate
- Crea relazioni più profonde con i clienti con una visualizzazione olistica in tempo reale dei dati dei clienti e del contesto rilevante nei canali di Slack
- Riunisci i team intorno a un’unica visione dei tuoi clienti, del loro patrimonio e delle loro relazioni con Slack e Salesforce Customer 360
“Riteniamo che, per diventare la banca numero uno, dobbiamo essere il team tecnologico numero uno. Per soddisfare le aspettative dei clienti, dobbiamo fornire ai nostri dipendenti l'accesso agli strumenti migliori e Slack è uno di questi.”
Principali funzioni di sicurezza di Slack
Crittografia dei dati in movimento e inattivi
Enterprise Key Management (EKM)
Supporto della prevenzione della perdita dei dati (DLP)
Criteri di conservazione globali
Supporto eDiscovery
Blocco delle informazioni
Registri di controllo
Affidati alla sicurezza di livello professionale per la tua azienda e i tuoi partner
- Collabora nel rispetto di standard di conformità internazionali e del settore come FINRA, FedRAMP, ISO/IEC e GDPR
- Estendi la sicurezza ai partner esterni con Slack Connect
- Controlla l’accesso alle informazioni in Slack con la gestione delle identità e dei dispositivi, che ti consente di gestire persone e dispositivi in tutto il mondo
- Proteggi i dati con strumenti come Slack Enterprise Key Management (Slack EKM), registri di controllo e integrazioni con i principali provider per la prevenzione della perdita dei dati
- Trai vantaggio dalle funzionalità di governance e gestione dei rischi di Slack per ridurre i rischi finanziari, legali e reputazionali
Aumenta la produttività con le app a disposizione proprio dove lavori
Slack si connette con tutti i tuoi strumenti preferiti, come Salesforce, Smarsh, Global Relay e altri.
Storie di successo da tutto il mondo
I team tecnici di RBC esplorano nuovi modi di lavorare con Slack
Modernizzazione delle procedure di comunicazione dei team
Come Up ha usato Slack per creare la prima banca digitale dell’Australia e guadagnarsi la fiducia di oltre 340.000 clienti.
I rappresentanti commerciali di Stripe creano relazioni significative con i clienti usando Slack Connect
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Domande frequenti
Sì. Su Slack, puoi discutere informazioni riservate in modo sicuro. Slack garantisce la protezione delle informazioni, delle conversazioni e dei file in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello aziendale completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre numerose funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo granulare sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né a phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una lista di distribuzione. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno dell’organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Potresti ricevere notifiche da app integrate con l’area di lavoro, come Financial Services Cloud per Slack o DocuSign.
Slack offre privacy e protezione dei dati di livello aziendale. I controlli granulari consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nella tua azienda.
Sì. Slack Connect ti permette di lavorare in modo sicuro con partner esterni quali clienti, broker e fornitori. Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con partner esterni, clienti, fornitori e altri sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, come Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect.