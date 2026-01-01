Guarda una demo per saperne di più sulla ricerca aziendale.
Cerca qualsiasi cosa. Trova qualsiasi cosa. La ricerca aziendale in Slack ti aiuta a raccogliere informazioni da app di terze parti, fonti di dati e conversazioni, il tutto da un'unica barra di ricerca.
In questa demo, scoprirai come:
- Usare un'unica ricerca per trovare risposte da tutte le tue fonti.
- Cercare con parole tue, come se stessi chiedendo a un membro del team.
- Ottenere risultati pertinenti e personalizzati potenziati dall'IA.