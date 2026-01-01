Découvrez la recherche d’entreprise en regardant la démo
Trouvez tout ce que vous cherchez La recherche d’entreprise Slack vous permet d’accéder aux données de tous vos services tiers (applications, sources de données et conversations) de manière centralisée.
Dans cette démo, vous découvrirez comment :
- obtenir des réponses provenant de toutes vos sources en une recherche unique ;
- formuler votre requête en langage naturel, comme si vous posiez une question à vos collègues ;
- accéder à des résultats de recherche personnalisés et alimentés par l’IA.