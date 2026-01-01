Assista a uma demonstração para saber mais sobre a pesquisa empresarial
Pesquise e encontre tudo o que quiser. A pesquisa empresarial no Slack ajuda você a coletar insights de apps de terceiros, fontes de dados e conversas, tudo em uma única barra de pesquisa.
Nesta demonstração, você aprenderá como:
- Usar uma única pesquisa para encontrar respostas de todas as suas fontes.
- Pesquisar com suas próprias palavras, como se estivesse perguntando a um colega de equipe.
- Obter resultados relevantes e personalizados, com a tecnologia de IA.