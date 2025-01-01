观看演示，了解有关企业搜索的更多信息。

搜你想搜，找你想找。Slack 中的企业搜索可帮助你从第三方应用、数据源和对话中收集洞察意见，而这一切都可以在一个搜索栏中完成。

观看此演示，你将了解如何：

  • 只需一次搜索，即可从所有信息来源找到答案。
  • 用自己的话搜索，就像询问团队成员那样。
  • 借助 AI，获取相关的个性化结果。
标有星号 (*) 的字段为必填字段。