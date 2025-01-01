是的。我们重视安全性，包括文件的安全和隐私。Slack 生产网络中的静态数据采用符合 FIPS 140-2 的加密标准进行加密，适用于 Slack 系统中所有类型的静态数据，包括关系数据库、文件存储和数据库备份。对于传输中的数据，只要客户端支持，Slack 均支持采用最新推荐的安全密码套件来加密传输中的所有流量，包括使用 TLS 1.2 协议、AES-256 加密和 SHA-2 签名。为了确保只有合适的人员和经批准的设备可以在 Slack 中访问你公司的信息，我们还提供许多内置安全功能，如单点登录。你可以前往我们的安全页面了解更多。



请注意：Slack 不会控制提交至 Slack 工作区的数据的性质。客户是客户数据的控制者，客户数据是指通过 Services 帐户提交的消息、文件或其他内容。请参阅 Slack 隐私政策中的“我们收集和接收的信息”部分，了解有关数据元素的更多详情，包括被定义为由 Slack 控制的“其他信息”的任何个人数据元素。