从任何地方交付文档
可以从你选择的计算机、设备或云存储服务共享文件、文档、照片和视频，无需切换选项卡或窗口。
在大文件上协作
有时部分大文件跨越不同的软件或部门。讨论全局，与在线文件和文档共享一起细化最终产品。
文件共享，遇见频道
在 Slack 中，文件和对话在称为频道的有序且可搜索空间中流动。通过使用频道，可以更轻松地与适当的人员共享文件及相关背景信息，而且还可在以后查找这些文件。
集成文件共享
从拖曳到通过 Google 云端硬盘等服务快速添加文档，文件共享与键入和发送消息一样，都是 Slack 的一部分。如何对 Slack 添加文件
你的文件：安全无虞
我们非常重视安全，包括安全共享文件和文档。当你在私人频道或消息中共享文件时，只有其中所包含的人才能看到这些文件或在搜索中找到它们。
不同设备，相同文档
当忙碌的一天从一台设备切换到另一台设备时，Slack 自动并立即同步所有频道和消息中的消息、文件和文档。下载 Slack 应用
常见问题
你可以通过设备在 Slack 上共享多达 1GB 的任何类型的文件，也可以通过 Box、Dropbox、Google Drive 或 OneDrive 等文件管理应用添加文件。
钉选文件和消息是方便参阅重要信息的好方法。只需将鼠标悬停在你想要钉选的消息上，单击三个点图标“•••”，查看你可以进行的更多操作，然后选择钉选消息选项。瞧！
是的，你可以连接许多热门的企业版文件共享和文档管理应用。探索 Slack Marketplace 查看完整列表，并开始共享你的演示文稿、文档等内容的访问权限，直接从 Slack 中即可实现。
是的。我们重视安全性，包括文件的安全和隐私。Slack 生产网络中的静态数据采用符合 FIPS 140-2 的加密标准进行加密，适用于 Slack 系统中所有类型的静态数据，包括关系数据库、文件存储和数据库备份。对于传输中的数据，只要客户端支持，Slack 均支持采用最新推荐的安全密码套件来加密传输中的所有流量，包括使用 TLS 1.2 协议、AES-256 加密和 SHA-2 签名。为了确保只有合适的人员和经批准的设备可以在 Slack 中访问你公司的信息，我们还提供许多内置安全功能，如单点登录。你可以前往我们的安全页面了解更多。
请注意：Slack 不会控制提交至 Slack 工作区的数据的性质。客户是客户数据的控制者，客户数据是指通过 Services 帐户提交的消息、文件或其他内容。请参阅 Slack 隐私政策中的“我们收集和接收的信息”部分，了解有关数据元素的更多详情，包括被定义为由 Slack 控制的“其他信息”的任何个人数据元素。
好问题！你的团队对上传文件的访问权限因套餐而异：
• 免费套餐：90 天文件访问权限
• 所有其他套餐：文件访问权限无限制
文件类型包括音频和视频剪辑、PDF、文档、图像和屏幕截图等。
无论是 90 天还是无限制文件访问权限，用户都可以上传团队协作和完成工作所需的所有文件。Slack 作为工作效率管理平台，不可用作文件或日志存储库。