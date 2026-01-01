좋은 질문입니다. 업로드된 파일에 팀이 액세스할 수 있는 권한은 플랜에 따라 다릅니다.



• 무료 플랜: 파일에 90일 동안 액세스

• 기타 모든 플랜: 파일에 무제한 액세스



파일에는 오디오 및 비디오 클립, PDF, 문서, 이미지, 스크린샷 등이 포함됩니다.



사용자는 90일 동안 또는 무제한 파일 액세스를 통해 팀이 협업하고 업무를 처리하는 데 필요한 모든 파일을 업로드할 수 있습니다. Slack은 생산성 플랫폼이며 파일 또는 로그 스토리지 저장소 용도로 사용되지 않습니다.