협업 중심의 문서 및 파일 공유를 경험하세요
파일 및 파일에 관한 대화를 Slack에 모두 가져오세요. 온라인으로 협업할 때도 마치 눈 앞에서 프레젠테이션 하듯 회의를 진행할 수 있습니다.
어디서나 문서를 전달해 보세요
탭 또는 창을 전환하지 않아도 선택한 컴퓨터, 장치 또는 클라우드 저장 서비스에서 파일, 문서, 사진 및 비디오를 공유할 수 있습니다.
대용량 파일로 협업해 보세요
대용량 파일은 종종 여러 다른 프로그램이나 부서에 분산되어 있습니다. 하나로 정리된 파일이나 문서 공유를 통해 전체 내용을 논의하고 최종 제품 제작을 마무리하세요.
채널에서 모이고, 파일을 공유하세요
Slack에서는 파일 공유와 대화가 채널이라는 체계적이고 검색 가능한 공간에서 이루어집니다. 채널을 사용하면 파일 및 파일 관련 상황 정보를 적합한 사람들과 손쉽게 공유하고 나중에 해당 파일을 손쉽게 찾을 수 있습니다.
통합된 파일 공유
문서를 끌어오는 작업은 물론 Google 드라이브같은 공간으로부터 문서를 추가하는 작업까지, 파일 공유는 메시지를 입력하고 전송하는 일만큼이나 Slack의 많은 부분을 차지합니다.파일 추가하는 방법 알아보기
파일을 안전하게 보관
Slack에서는 보안 파일 및 문서 공유를 비롯한 보안을 중요하게 생각합니다. 비공개 채널 또는 메시지 내에서 파일을 공유할 경우, 해당 채널 또는 메시지에 포함된 사람들만 파일을 확인하거나 검색해 찾을 수 있습니다.
다른 기기에서도 같은 문서 확인
업무를 시작할 때 다른 기기를 바꿔 사용하려는 경우, Slack이 즉시 메시지와 모든 채널 및 메시지의 파일 및 문서를 자동으로 동기화해 줍니다.Slack 앱 다운로드하기
자주 묻는 질문
Slack에서는 유형에 관계없이 기기에 저장된 1GB 이하의 파일을 공유할 수 있습니다. 또는 Box, Dropbox, Google Drive 또는 OneDrive와 같은 파일 관리 앱의 파일을 추가할 수 있습니다.
파일 및 메시지 고정은 중요한 정보를 쉽게 참조할 수 있는 매우 효과적인 기능입니다. 고정하려는 메시지 위로 마우스를 가져가서 점 3개 아이콘(•••)을 클릭하여 실행 가능한 작업을 확인하고 메시지 고정 옵션을 선택합니다. 정말 간단하죠.
예. 인기 있는 비즈니스용 파일 공유 및 문서 관리 앱 중 다수와 연결할 수 있습니다. Slack Marketplace에서 전체 목록을 확인하고 Slack에서 바로 프레젠테이션 자료, 문서 등에 대한 액세스를 공유하세요.
네. Slack은 파일의 보안 및 개인정보 보호를 비롯한 보안을 중요하게 생각합니다. Slack의 프로덕션 네트워크에 보관된 데이터는 FIPS 140-2 준수 암호화 표준에 따라 암호화됩니다. 이 암호화 표준은 관계형 데이터베이스, 파일 저장소 및 데이터베이스 백업을 포함하여 Slack 시스템에 저장된 모든 데이터 유형에 적용됩니다. 전송 중인 데이터의 경우, Slack은 클라이언트가 지원하는 경우라면 언제든지 전송 중인 모든 트래픽을 암호화하기 위해 TLS 1.2 프로토콜, AES-256 암호화 및 SHA-2 서명 사용을 포함하여 최신의 권장 보안용 암호화 제품군을 지원합니다. 자격을 갖춘 사용자와 승인된 기기만 Slack의 회사 정보에 액세스할 수 있도록 Single Sign-On과 같은 다양한 기본 보안 기능도 제공합니다. 이에 대한 자세한 내용은 보안 페이지에서 확인할 수 있습니다.
참고: Slack은 Slack 워크스페이스에 제출된 데이터의 특성을 제어하지 않습니다. 서비스 계정을 통해 제출된 메시지, 파일 또는 기타 콘텐츠로 정의되는 고객 데이터는 고객이 제어합니다. Slack에서 관리하는 ‘기타 정보’로 정의된 모든 개인 데이터 요소를 비롯한 데이터 요소에 대한 자세한 내용은 Slack의 개인정보 처리방침 섹션에서 “당사가 수집 및 수신하는 정보”를 참조하세요.
좋은 질문입니다. 업로드된 파일에 팀이 액세스할 수 있는 권한은 플랜에 따라 다릅니다.
• 무료 플랜: 파일에 90일 동안 액세스
• 기타 모든 플랜: 파일에 무제한 액세스
파일에는 오디오 및 비디오 클립, PDF, 문서, 이미지, 스크린샷 등이 포함됩니다.
사용자는 90일 동안 또는 무제한 파일 액세스를 통해 팀이 협업하고 업무를 처리하는 데 필요한 모든 파일을 업로드할 수 있습니다. Slack은 생산성 플랫폼이며 파일 또는 로그 스토리지 저장소 용도로 사용되지 않습니다.