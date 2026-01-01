업무 메시징을 위한 팀 채팅으로 팀워크를 강화하세요
Slack에서 타이핑을 잘 활용해 보세요. 효율적이고 체계적인 팀 채팅으로 팀의 업무 효율을 높일 수 있으니까요.
당신에게 가장 잘 맞는 커뮤니케이션 스타일을 선택하세요
협업은 텍스트로만 한정되지 않습니다. 음성, 영상 등을 사용하여 메시지를 잘 전달하도록 도움을 받아보세요.
일하는 곳 어디에서나 사람들과 연결되세요
조직의 모든 사람들을 함께 소통하고 협업할 수 있는 장소로 불러오세요. 일대일 대화부터 팀 채팅까지 어디서 일하든 사무실 안에 있는 것처럼 느낄 수 있습니다.
대화에 도움이 될 정보를 가져오세요
탭을 전환하지 않고도 중요한 업데이트를 가져오거나, 토론하거나, 필요한 조치를 취합니다. 다른 작업 도구를 Slack에 연결하여 내용이 보다 풍성해지고 많은 정보를 토대로 대화를 진행할 수 있습니다.
공개든 비공개 커뮤니케이션이든 안전하게 채팅할 수 있어요
대부분의 Slack 채팅은 메시지, 파일, 도구를 공유하고 직원과 대화를 나눌 수 있도록 열려 있는 공간인 채널에서 이루어지지만, 언제든지 비공개 채널 및 다이렉트 메시지를 이용해 커뮤니케이션할 수 있는 공간을 만들 수 있습니다.
대화 정리
프로젝트나 고객, 회사와 팀에 적합한 이름으로 채널을 만들고 체계화할 수 있습니다. 모든 대화는 지정 공간이 있으며, 업무를 진행하는 공간이 됩니다.
작업 내역을 업무에 활용
비공개 메시지 또는 회사 전체 채널의 공개 대화를 참조하여 업무를 스마트하게 처리할 수 있습니다. 모든 대화는 자동으로 저장되며 검색이 가능합니다.
손끝에서 모든 것을 처리하기
모든 대화를 최신 상태로 유지하고 데스크톱이나 모바일에서 전용 Slack 앱으로 어디에서든 대화를 이어갈 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Slack은 보다 간편하고 체계적인 업무 방식을 제공합니다. 끝없이 줄줄이 이어지는 이메일과 달리 Slack은 작업 수행에 필요한 모든 작업자, 도구 및 파일을 채널이라는 유연한 공간에 모아 작업합니다. 메시지가 한순간에 손실될 수 있는 이메일과 달리, Slack의 알림을 사용하면 특정 사용자의 빠른 응답이 필요할 때 해당 사용자의 주의를 환기시킬 수 있습니다. 자주 사용하는 업무 도구를 Slack에 연결할 수도 있습니다. 이 또한 이메일에서는 불가능한 기능이죠. 그 밖에도 Slack으로 전환해야 하는 이유는 많습니다.
한 명 또는 여러 멤버와 주고받은 다이렉트 메시지는 기본적으로 비공개입니다. 이러한 채팅은 Slack 창 왼쪽에 있는 비공개 및 공개 채널 목록 아래, 다이렉트 메시지에 별도 그룹으로 표시됩니다.
Slack의 일반 DM과 마찬가지로 Slack Connect를 사용하여 회사 외부 사람을 초대하고 이들과 다이렉트 메시지 대화를 시작할 수 있습니다. 초대를 보내고 수락하면 외부 조직 작업자와도 메시지를 교환할 수 있습니다.
다이렉트 메시지를 시작하려면 고객님 회사에서 유료 플랜으로 Slack을 사용해야 합니다. 무료 플랜 가입자도 초대를 수락하여 DM을 시작할 수 있습니다.