Slack의 일반 DM과 마찬가지로 Slack Connect를 사용하여 회사 외부 사람을 초대하고 이들과 다이렉트 메시지 대화를 시작할 수 있습니다. 초대를 보내고 수락하면 외부 조직 작업자와도 메시지를 교환할 수 있습니다.



다이렉트 메시지를 시작하려면 고객님 회사에서 유료 플랜으로 Slack을 사용해야 합니다. 무료 플랜 가입자도 초대를 수락하여 DM을 시작할 수 있습니다.