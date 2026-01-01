뛰어난 스타일의 Slack 메시지와 '좋아요' 이모티콘으로 대화를 나누고 있는 2명의 팀원
1:1 또는 그룹 다이렉트 메시지

업무 메시징을 위한 팀 채팅으로 팀워크를 강화하세요

Slack에서 타이핑을 잘 활용해 보세요. 효율적이고 체계적인 팀 채팅으로 팀의 업무 효율을 높일 수 있으니까요.

Slack에서의 샘플 대화
팀-cs
최강훈오후 12:35안녕하세요, @channel 여러분. 공지사항 전해 드립니다. 4분기 제안서가 완료되었어요! 빠진 부분이 있으면 알려주세요.
Q4 Acme 사이트 제안서Spreadsheet from Google Drive
이 파일 업로드됨: Q4 Acme 사이트 제안서
👀5🙌2
김화윤오후 12:35@최강훈님, 수고 많으셨어요. 제 일정은 2주 정도 줄여도 될 것 같네요.
최강훈오후 12:35반영하겠습니다. 그럼 해당 주에 어떤 작업을 넣으면 될까요?
#팀-cs에(게) 메시지 보내기

당신에게 가장 잘 맞는 커뮤니케이션 스타일을 선택하세요

협업은 텍스트로만 한정되지 않습니다. 음성, 영상 등을 사용하여 메시지를 잘 전달하도록 도움을 받아보세요.

샘플 Troops 앱 통합 사용
지원-상태
박소영오후 3:24어제
  • 캐나다는 지금 휴일 시즌!
오늘
  • 쿠폰 코드 감사
김성준오후 3:24어제
  • 보시다시피 여긴 휴가 시즌이 아니네요
  • 현장 마케팅 설문 조사 결과
오늘
  • 어제 찾은 내용 정리
  • 분석 검토
#지원-상태에(게) 메시지 보내기

일하는 곳 어디에서나 사람들과 연결되세요

조직의 모든 사람들을 함께 소통하고 협업할 수 있는 장소로 불러오세요. 일대일 대화부터 팀 채팅까지 어디서 일하든 사무실 안에 있는 것처럼 느낄 수 있습니다.

대화에 도움이 될 정보를 가져오세요

탭을 전환하지 않고도 중요한 업데이트를 가져오거나, 토론하거나, 필요한 조치를 취합니다. 다른 작업 도구를 Slack에 연결하여 내용이 보다 풍성해지고 많은 정보를 토대로 대화를 진행할 수 있습니다.

Slack Marketplace 보기

Logo of Google Drive
Google Drive
Productivity
Logo of Salesforce (Legacy)
Salesforce (Legacy)
Customer Support
Logo of Asana
Asana
Productivity
Mystery App
Customer Support

공개든 비공개 커뮤니케이션이든 안전하게 채팅할 수 있어요

대부분의 Slack 채팅은 메시지, 파일, 도구를 공유하고 직원과 대화를 나눌 수 있도록 열려 있는 공간인 채널에서 이루어지지만, 언제든지 비공개 채널 및 다이렉트 메시지를 이용해 커뮤니케이션할 수 있는 공간을 만들 수 있습니다.

대화 정리

프로젝트나 고객, 회사와 팀에 적합한 이름으로 채널을 만들고 체계화할 수 있습니다. 모든 대화는 지정 공간이 있으며, 업무를 진행하는 공간이 됩니다.

작업 내역을 업무에 활용

비공개 메시지 또는 회사 전체 채널의 공개 대화를 참조하여 업무를 스마트하게 처리할 수 있습니다. 모든 대화는 자동으로 저장되며 검색이 가능합니다.

손끝에서 모든 것을 처리하기

모든 대화를 최신 상태로 유지하고 데스크톱이나 모바일에서 전용 Slack 앱으로 어디에서든 대화를 이어갈 수 있습니다.

Slack에서의 메시징 자세히 살펴보기

블로그

Slack 핵심 사용법: 메시지를 최대한으로 활용

Slack 튜토리얼

Slack 기초 가이드: 대화를 찾고 시작하기

블로그

Slack 채널에서 일하는 방법을 자세히 알아보세요

자주 묻는 질문

Slack은 보다 간편하고 체계적인 업무 방식을 제공합니다. 끝없이 줄줄이 이어지는 이메일과 달리 Slack은 작업 수행에 필요한 모든 작업자, 도구 및 파일을 채널이라는 유연한 공간에 모아 작업합니다. 메시지가 한순간에 손실될 수 있는 이메일과 달리, Slack의 알림을 사용하면 특정 사용자의 빠른 응답이 필요할 때 해당 사용자의 주의를 환기시킬 수 있습니다. 자주 사용하는 업무 도구를 Slack에 연결할 수도 있습니다. 이 또한 이메일에서는 불가능한 기능이죠. 그 밖에도 Slack으로 전환해야 하는 이유는 많습니다.

한 명 또는 여러 멤버와 주고받은 다이렉트 메시지는 기본적으로 비공개입니다. 이러한 채팅은 Slack 창 왼쪽에 있는 비공개 및 공개 채널 목록 아래, 다이렉트 메시지에 별도 그룹으로 표시됩니다.

Slack의 일반 DM과 마찬가지로 Slack Connect를 사용하여 회사 외부 사람을 초대하고 이들과 다이렉트 메시지 대화를 시작할 수 있습니다. 초대를 보내고 수락하면 외부 조직 작업자와도 메시지를 교환할 수 있습니다.

다이렉트 메시지를 시작하려면 고객님 회사에서 유료 플랜으로 Slack을 사용해야 합니다. 무료 플랜 가입자도 초대를 수락하여 DM을 시작할 수 있습니다.

혁신적인 업무 방식을 만나보세요

