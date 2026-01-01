Slack이 개발자들 사이에서 인가가 높은 데는 이유가 있습니다. 일을 더 단순하고 생산적으로 할 수 있게 도와주기 때문입니다. 개발자는 원하는 도구를 Slack과 통합하여 배포, 테스트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. Slack은 현재 보유하고 있는 기술 스택의 가치를 높여 주고, 한 곳에서 팀 논의를 진행할 수 있도록 해줍니다.

Slack에서는 모든 것을 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 각 팀은 봇과 워크플로, 앱을 통해 각자의 개발 주기에 맞춰 Slack을 구성할 수 있습니다. 엔지니어링 팀이 Slack을 선호하는 이유에 대해 더 자세히 알아보세요.