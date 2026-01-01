Slack에서는 엔지니어링이 더 신속하게 이루어집니다
도구나 팀 구성원 그리고 코드 변화를 Slack으로 가져와, 더 나은 코드를 더욱 짧은 시간 안에 배포해보세요.
빠른 응답으로 가동 시간 극대화하기
실시간 업데이트를 채널에 자동으로 보내기
병렬 조사를 실행하여 더 빠른 답변 찾기
쉽고 빠른 분석을 위한 하나의 정보 소스 만들기
"해결에 필요한 평균 소요 시간을 5분 미만으로 줄였습니다. 매우 짧은 기간에 경이로운 성공을 달성한 것이죠."
팀과 프로세스 조율하기
채널로 문서를 불러와서 프리 코딩에 대해 충분한 정보를 숙지하신 후에 결정하세요.
한 자리에서 코드를 검토하고 테스트도 할 수 있는 공간 만들기
도구를 통합하여 자동화를 개선하고 배포 과정 한 눈에 파악하기
"오늘날 개발자들은 근본적으로 수직적이라기 보다는 수평적 구조로 일합니다. Slack은 이러한 작업 방식을 지원합니다."
몰입하여 생산성을 높게 유지하기
쉽게 참조할 수 있는 작업 기록을 통해 새로운 개발자들이 빠르게 업무에 적응하도록 지원하세요.
중요도가 낮으며 일상적인 작업 자동화하기
워크플로와 앱, 봇으로 Slack 커스터마이징하기
53%
개발자들의 Slack 사용 비율1
70만 명 이상
일일 활성 사용자로 등록된 개발자 수2
2,600개를 넘어서 지금도 증가하고 있는 통합
Slack은 GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty 등 가장 선호하는 도구와 연결할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Slack이 개발자들 사이에서 인가가 높은 데는 이유가 있습니다. 일을 더 단순하고 생산적으로 할 수 있게 도와주기 때문입니다. 개발자는 원하는 도구를 Slack과 통합하여 배포, 테스트 등의 작업을 수행할 수 있습니다. Slack은 현재 보유하고 있는 기술 스택의 가치를 높여 주고, 한 곳에서 팀 논의를 진행할 수 있도록 해줍니다.
Slack에서는 모든 것을 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 각 팀은 봇과 워크플로, 앱을 통해 각자의 개발 주기에 맞춰 Slack을 구성할 수 있습니다. 엔지니어링 팀이 Slack을 선호하는 이유에 대해 더 자세히 알아보세요.
Slack에 봇을 추가하면 팀 생산성을 끌어올릴 수 있습니다. 봇은 Slack Marketplace로 이동하고 워크스페이스에 설치하면 추가할 수 있습니다(이 작업을 수행하려면 관리자가 필요할 수 있음). 또는 고유한 사용자 지정 봇을 만들 수도 있습니다. 봇의 기능과 사용 방법을 자세히 알아보세요.
Slack은 글로벌 팀이 특정 유형의 미사용 데이터가 저장되는 지역을 선택할 수 있도록 지원합니다. 현재 Slack은 6개 지역(호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 영국)에서 데이터 저장 위치 기능을 제공합니다. Slack의 데이터 저장 위치에 대해 자세히 알아보세요.
Slack 워크스페이스는 채널을 구성하는 공유 허브로, 팀원이 서로 커뮤니케이션하고 협업할 수 있는 공간입니다. 이제 개수 제한 없이 원하는 만큼 여러 워크스페이스에 참여할 수 있습니다.
Slack 관리자는 워크스페이스에 참여하도록 허용할 사람에 대한 권한과 메시지와 파일에 대한 액세스 권한을 설정할 수 있습니다. 또한 설치할 봇과 앱도 선택할 수 있습니다. Slack 워크스페이스를 시작하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
예. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 토론할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate 기준 요건을 준수합니다.
거기에 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 엔터프라이즈 키 관리와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 현재 사용 중인 보안 도구를 Slack과 통합할 수도 있습니다. 여기에서 Slack의 종합 보안 프로그램에 대해 자세히 알아보세요.