Deinen Teams helfen, zu verstehen, mit wem sie zusammenarbeiten

Wenn Teammitglieder sich gegenseitig besser verstehen, bauen sie Vertrauen auf und arbeiten schneller zusammen. Von der Anzeige von Benutzerzugehörigkeiten und Fähigkeiten bis hin zu einem dynamischen, interaktiven Organigramm hilft Slack-Atlas Teamkolleg:innen dabei, schnell herauszufinden, wer am anderen Ende ihrer Arbeitsbeziehung steht.