Umfassende Benutzerprofile und Organigramme mit Atlas
Mit Slack-Atlas – einem neu gestalteten Verzeichnis aller Mitarbeitenden, in dem wertvolle Informationen über alle Kolleg:innen aufgeführt sind – kannst du deine Teams dabei unterstützen, zu verstehen, mit wem sie zusammenarbeiten.
Deinen Teams helfen, zu verstehen, mit wem sie zusammenarbeiten
Wenn Teammitglieder sich gegenseitig besser verstehen, bauen sie Vertrauen auf und arbeiten schneller zusammen. Von der Anzeige von Benutzerzugehörigkeiten und Fähigkeiten bis hin zu einem dynamischen, interaktiven Organigramm hilft Slack-Atlas Teamkolleg:innen dabei, schnell herauszufinden, wer am anderen Ende ihrer Arbeitsbeziehung steht.
„Die umfassenden Benutzerprofile und dynamischen Organigramme von Atlas spielen eine wichtige Rolle bei der Erleichterung besserer Verbindungen in einer hybriden Welt.“
Profil-Management auf Enterprise-Ebene
Unternehmenssysteme, einschließlich HRIS, füllen wichtige Profilinformationen mittels SCIM aus, um sicherzustellen, dass Mitarbeiterprofile korrekt und aktuell bleiben. Admins können auch zulassen, dass bestimmte Profilinformationen von Mitarbeiter:innen angepasst werden.
Der richtige Kontext, genau in Reichweite
Mit Slack-Atlas sind umfassende, durchsuchbare Profilinformationen sowie ein dynamisches Organigramm nur einen Klick entfernt. Personen können ganz einfach ihre Kolleg:innen finden, mit denen sie zusammenarbeiten werden, ohne das Tool zu wechseln oder Slack zu verlassen.
Mehr als ein Verzeichnis
Slack-Atlas ist mehr als nur Namen und Gesichter – die Plattform bietet auch Kontextinformationen, die alle nutzen können, um effizient zusammenzuarbeiten.
Anpassbare Benutzerprofile
Personen können ihre Interessen, Hauptprojekte und Team-Ziele hinzufügen, um Kontext zu liefern und sich zu vernetzen.
Vertrauenswürdige Quelle für Mitarbeiterinformationen
Synchronisierte Profildaten bedeuten, dass Atlas eine Informationsquelle für Organisationsstrukturen und Geschäftsbeziehungen darstellt.
Vollständiges Organisationsporträt
Slack-Benutzer:innen können Profilinformationen über alle in ihrer Organisation einsehen, sogar über diejenigen, die Slack noch nicht nutzen.
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Häufig gestellte Fragen
Bitte wende dich bei Fragen zum Preis an deine:n Slack-Account-Betreuer:in oder kontaktiere den Vertrieb. Mehr Informationen zu den kostenpflichtigen Slack-Plänen findest du auf unserer Preisseite.
Slack-Atlas ist im Enterprise+ Plan ohne zusätzliche Kosten enthalten. Slack-Atlas ist auch als kostenpflichtiges Add-on zum Business+ Plan verfügbar.
Ja. Slack-Atlas ist ideal für Enterprise-Organisationen geeignet und kann so konfiguriert werden, dass Daten aus Unternehmenssystemen integriert und umfassende Profile für diejenigen erstellt werden, die Slack nutzen, sowie schreibgeschützte Profile für alle anderen Personen in der Organisation. Slack-Benutzer:innen können diese schreibgeschützten Profile in Slack ansehen, durchsuchen und auf sie zugreifen. Funktionen, die die Profil-Anpassung und die Erstellung benutzerdefinierter Felder ermöglichen, sind jedoch nicht für Mitarbeitende mit schreibgeschützten Profilen verfügbar.
Ja. Slack-Atlas ist vollständig in Slack integriert und verwendet dieselben Funktionen zum Sicherheits- und Identitätsmanagement auf Enterprise-Ebene, die den Kern der Slack-Plattform ausmachen und über Integrationen von Drittanbietern enthalten sind.
Slack-Atlas ist in allen Märkten und allen von Slack unterstützten Sprachen verfügbar.