Deine Bildungseinrichtung mit Slack am Laufen halten
Mit all deinen Ressourcen und der gesamten Kommunikation an einem Ort kann Slack dafür sorgen, dass die Studierenden in Verbindung und auf dem Laufenden bleiben, auch wenn alle zu Hause arbeiten.
Fernunterricht, der Studierende zusammenbringt – immer und überall
In kurs- oder projektbasierten Channels können Studierende Fragen stellen und auf dem Laufenden bleiben. Lehrkräfte können den Diskussion mit virtuellen Vorlesungen und Online-Sprechstunden am Laufen halten. Und das Beste: Slack passt auch in dein Budget – wir bieten Rabatte für qualifizierte Institutionen und Gruppen an.
Alle über sofortige Updates und Ankündigungen informieren
Slack hilft Lehrkräften und Administrator:innen, Informationen effizienter auszutauschen. Studierende müssen nicht mehr nach E-Mails suchen oder durch ihre Textnachrichten scrollen, um die erforderlichen Informationen zu erhalten. Unterstütze den gesamten Campus mit Sicherheit auf Unternehmensebene.
Mehr als nur den Unterricht am Laufen halten
Communitys bleiben dank Geschlossenen und Offenen Channels für Clubs, Sportgruppen, Studierendenvertretungen und mehr engagiert und aktiv.
Häufig gestellte Fragen
Bei der Auswahl des besten Aufzeichnungs-Tools sind einige wichtige Aspekte zu beachten, damit es deine Anforderungen erfüllt.
Erstens: Welche Art von Aufzeichnungen wirst du machen? Audio? Video? Oder beides?
Als Nächstes musst du dir Gedanken machen, welche Aufzeichnungsqualität du benötigst. Hochauflösende Bilder im Video und eine gute Rauschunterdrückung bei Audioaufnahmen können einen großen Unterschied machen.
Außerdem solltest du bedenken, wie einfach ein Tool zu verwenden ist, ob es mit deinem aktuellen System kompatibel ist, ob es Zusammenarbeit ermöglicht und wie sicher deine Daten sein werden.
Und als letzte Überlegung: Welche Funktionen können für dich nützlich sein? Je nach deinen Aufgaben und deiner Tätigkeit kann es wichtig sein, dass du Besprechungen und Unterrichtsstunden aufzeichnen kannst.
Zur effektiven Aufzeichnung eines Onlinekurses benötigst du die richtigen Geräte und Anwendungen sowie eine stabile Internetverbindung, damit es keine Unterbrechungen gibt. Die wichtigsten Geräte sind hierbei ein gutes Mikrofon und eine gute Webcam.
Vielleicht verfügt dein Computer sogar schon über Mikro und Webcam, aber wenn diese eingebauten Geräte keine hohe Qualität bieten, kann es sinnvoll sein, separate Geräte zu kaufen, um optimale Aufzeichnungen sicherzustellen. Zusätzlich benötigst du Software für Bildschirmaufzeichnungen.
Vor dem Aufzeichnen einer Fernunterrichtsstunde mit Slack solltest du als Erstes einen dedizierten Channel für deinen Kurs erstellen. Dieser bietet Studierenden einen Raum, in dem sie miteinander kommunizieren, Fragen stellen und auf dem Laufenden bleiben können.