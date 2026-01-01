Die meisten Team-Chat-Plattformen verfügen über eine Reihe von Kernfunktionen, die darauf ausgelegt sind, die Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu unterstützen. Dazu gehören in der Regel Channels für organisierte Unterhaltungen, Direktnachrichten für die persönliche Kommunikation, die gemeinsame Nutzung von Dateien innerhalb von Unterhaltungen, ein durchsuchbarer Nachrichtenverlauf sowie Integrationen mit anderen Tools. Zusammen helfen diese Funktionen den Teams dabei, Diskussionen übersichtlich zu gestalten, Informationen schnell zu finden und effizienter zusammenzuarbeiten.