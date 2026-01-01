Einfacher Team-Chat für wichtige Arbeit
Ein effizienter, organisierter Team-Chat hilft dir und deinem Team, besser zusammenzuarbeiten.
Den Kommunikationsstil wählen, der zu dir passt
Zusammenarbeit ist nicht nur auf Text beschränkt. Nutze Audio-, Videonachrichten und mehr, damit andere genau verstehen, was du in den Nachrichten deines Team-Chats vermitteln möchtest.
Vernetzen mit anderen – egal, wo sie arbeiten
Bringe alle in deiner Organisation für die Zusammenarbeit und die Kommunikation an einem zentralen Ort zusammen. Dort findest du unabhängig von deinem Arbeitsort alles, was du aus dem Büro kennst: von Einzel- bis Team-Chats.
Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen
Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.
Productivity
Customer Support
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Unterhaltungen den zugehörigen Kontext hinzufügen
Erhalte wichtige Updates, besprich sie mit deinen Kolleg:innen und ergreife die nötigen Maßnahmen – ohne zwischen Tabs hin- und herwechseln zu müssen. Indem du andere Arbeitstools mit Slack verknüpfst, kannst du wertvollere, fundiertere Unterhaltungen führen.
Sicher chatten mit offener oder privater Kommunikation
Der Großteil der Chats in Slack findet in Channels statt – offene, organisierte Räume für Nachrichten, Dateien, Tools und Personen – aber über geschlossene Channels und Direktnachrichten in Team-Chats kannst du immer auch in vertraulicherem Rahmen kommunizieren.
Unterhaltungen organisieren
Du benennst und ordnest deine Channels nach Projekten, Kund:innen oder was auch immer für dich und dein Unternehmen sinnvoll ist. Jede Unterhaltung hat ein Zuhause und einen Ort, an dem Dinge vorangebracht werden, und du hast einen Überblick über deine Nachrichten in Echtzeit.
Eine Wissensdatenbank schaffen
Arbeite intelligenter, indem du auf deine privaten Nachrichten verweist oder öffentliche Unterhaltungen in Channels deines Unternehmens führst, die alle automatisch gespeichert werden und durchsucht werden können.
Immer zum Greifen nahe
Bleibe in allen Unterhaltungen auf dem aktuellen Stand und nimm mit eigenen Slack-Apps für Desktop- oder Mobilgeräte von überall aus an Unterhaltungen teil.
Wirf einen genaueren Blick auf den Team-Chat in Slack
Slack-Grundlagen: Nachrichtenübermittlung optimieren
Slack zum Einstieg: Suchen und Starten von Unterhaltungen
Die Details zum Arbeiten in Slack-Channels
Häufig gestellte Fragen
Slack ermöglicht eine einfachere, besser organisierte Form des Arbeitens. Anstatt endlose E-Mail-Unterhaltungen verfolgen zu müssen, wird die Arbeit in Slack in Channels organisiert: flexible Umgebungen für alle Leute, Tools und Dateien, die du benötigst, um deine Arbeit zu erledigen. Im Gegensatz zu E-Mails, wo Nachrichten schnell untergehen, kannst du in Slack einzelne Personen gezielt mit einer Benachrichtigung ansprechen, wenn du eine schnelle Antwort benötigst. Slack lässt sich auch mit deinen meistgebrauchten Arbeits-Tools verknüpfen, was mit E-Mail einfach nicht möglich ist. Hier findest du zusätzliche Gründe dafür, auf Slack umzustellen. In vielen Fällen ja. Team-Chat-Plattformen ermöglichen es Teams, im Handumdrehen zu kommunizieren, Unterhaltungen nach Themen zu ordnen und Tools für die Arbeit zu integrieren – wodurch der Bedarf an internen E-Mails sinkt.
Direktnachrichten zwischen zwei oder mehreren Mitgliedern sind standardmäßig privat. Diese Chats werden in separaten Gruppen unter „Direktnachrichten“ unterhalb der Liste der Geschlossenen und Offenen Channels auf der linken Seite des Slack-Fensters aufgelistet.
Mit Slack Connect kannst du Personen außerhalb deines Unternehmens zu Direktnachricht-Unterhaltungen einladen, die dann genauso funktionieren wie normale Direktnachrichten in Slack. Sobald eine Einladung gesendet und angenommen wurde, kannst du mit einer Person aus einem anderen Unternehmen Nachrichten austauschen.
Damit die Direktnachrichten-Unterhaltung starten kann, muss dein Unternehmen Slack im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos nutzen. Für das Annehmen einer Einladung zur Direktnachricht reicht jedoch ein kostenloses Abo aus.
Eine Team-Chat-App ist eine Messaging-Software für den Arbeitsplatz, mit der Teams Nachrichten versenden, Dateien austauschen und in Echtzeit zusammenarbeiten können. Team-Chat-Apps organisieren Unterhaltungen in Channels oder Direktnachrichten, sodass Diskussionen übersichtlich bleiben und leicht durchsucht werden können. Die meisten Team-Chat-Apps lassen sich zudem mit anderen Tools verknüpfen, sodass Teams Neuigkeiten austauschen und zusammenarbeiten können, ohne die Plattform wechseln zu müssen.
Die meisten Team-Chat-Plattformen verfügen über eine Reihe von Kernfunktionen, die darauf ausgelegt sind, die Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zu unterstützen. Dazu gehören in der Regel Channels für organisierte Unterhaltungen, Direktnachrichten für die persönliche Kommunikation, die gemeinsame Nutzung von Dateien innerhalb von Unterhaltungen, ein durchsuchbarer Nachrichtenverlauf sowie Integrationen mit anderen Tools. Zusammen helfen diese Funktionen den Teams dabei, Diskussionen übersichtlich zu gestalten, Informationen schnell zu finden und effizienter zusammenzuarbeiten.
Um den Team-Chat effektiv zu nutzen, sollten Teams ihre Unterhaltungen nach Projekten, Abteilungen oder Themen in Channels unterteilen. Dadurch bleiben die Diskussionen übersichtlich, und Informationen lassen sich später leichter wiederfinden. Teams sollten außerdem aussagekräftige Channel-Namen verwenden, relevante Dateien und Neuigkeiten in der Unterhaltung teilen und wichtige Tools integrieren, damit Neuigkeiten direkt im Team-Chat angezeigt werden. Die Einhaltung dieser Vorgehensweisen trägt dazu bei, unnötige Nachrichten zu reduzieren, die Transparenz zwischen den Teams zu verbessern und den Arbeitsfluss aufrechtzuerhalten.
Der Team-Chat macht lange E-Mail-Ketten unnötig und sorgt dafür, dass Unterhaltungen in Channels organisiert werden. Dadurch können Teams schneller zusammenarbeiten und leichter auf Informationen zugreifen.