Einfach zusammenarbeiten
Alle Geschäftslösungen, die du brauchst – in einem einzigen Betriebssystem für die Arbeit.Demo ansehenJetzt loslegen
Mehr Tempo und Effizienz für alle Teams durch Vorlagen
Verschaffe dir einen Vorsprung bei der Arbeit mit sofort einsatzbereiten Geschäftslösungen für jedes Team und jede Funktion, die aus vorkonfigurierten Channels, Canvases, Listen und Workflows bestehen. Wähle eine Sammlung von einheitlichen Vorlagen auf der Grundlage von Anwendungsfällen, oder erstelle deine eigenen Vorlagen, die zu den Prozessen deines Unternehmens passen.Mehr Infos über Slack-Vorlagen
Für alle möglichen Teams
Egal, in welchem Teil des Organigramms du zu Hause bist, du kannst die Kommunikation deines Teams in Slack organisiert und effizient halten.
Bei allen möglichen Unternehmen
Slack arbeitet für ein breites Spektrum von Unternehmen – auch solche mit spezialisierten Workflows oder strengen Compliance-Anforderungen.
Erstaunliche Dinge vollbringen
So wie jemand mit vielen verschiedenen Talenten kann auch Slack sich an so gut wie jede Anforderung bei deiner Arbeit anpassen.
Erfahre, wie echte Unternehmen mithilfe von Slack reale Ergebnisse erzielen
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Häufig gestellte Fragen
Sehr gute Frage. Mit Slack kann dein Unternehmen auf ganz neue Art kommunizieren. Mit Slack gehören E-Mails der Vergangenheit an, denn die Kollaborationsplattform ist schneller, geordneter und sicherer. Anstelle von langen E-Mail-Ketten ist deine gesamte Kommunikation in Channels organisiert, die einfach zu erstellen und zu durchsuchen sind und denen du leicht beitreten kannst. Wenn es für alle Arbeitsabläufe und Prozesse in deinem Unternehmen einen Channel gibt, wissen alle sofort, wo und wie sie ihre Arbeit erledigen können.Für weitere Informationen zu diesem Thema empfehlen wir dir unsere Ressourcenbibliothek.
Der Schlüssel zum Erfolg von Slack liegt in Channels. Durch die Erstellung eines Channels für all deine Projekte, Teams, Büros, Abteilungen – also für alles, was du bei der Arbeit machst – schaffst du einen Ort, an dem entsprechende Unterhaltungen stattfinden können. Und da du Channels einfach beitreten und erstellen kannst, lässt Slack sich auch leicht an veränderliche Anforderungen anpassen. Wenn jemand neu zu einem Projekt stößt, kannst du diese Person einfach zum Channel hinzufügen. Durch einfaches Scrollen nach oben kann sie dann die bisherige Unterhaltung nachlesen. Wenn es an der Zeit ist, etwas Neues zu starten, erstellst du einfach einen neuen Channel und lädst die passenden Personen ein.Erfahre mehr darüber, wie du effektiv in Channels zusammenarbeitest.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Methoden, mit denen du gewährleisten kannst, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und zwar in Übereinstimmung mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr. Slack ist DSGVO-konform und lässt sich hinsichtlich Compliance mit HIPAA und FINRA konfigurieren. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.Ferner bietet Slack Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung zur Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Und anders als bei E-Mails gibt es bei Slack kein Spam und kein Phishing, durch die 90 % aller Datenverstöße verursacht werden. Dein Slack-Name lässt sich weder an Werbetreibende verkaufen noch auf eine Mailingliste setzen. Nachrichten erhältst du in Slack ausschließlich von anderen Personen aus deiner Organisation oder vertrauenswürdigen Partner:innen über Slack Connect. Unter Umständen bekommst du aber Benachrichtigungen von Apps, die in deinem Workspace integriert sind, etwa von Asana, Google Docs oder Jira.Slack bietet Datenschutz auf Enterprise-Ebene. Mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten können Admins die Sicherheit für einzelne Benutzer:innen anpassen, damit keine Person etwas sieht, was sie nicht sehen darf. Erfahre mehr darüber, wie Slack in deinem Unternehmen auf sichere Weise E-Mails ersetzen kann.
Slack Connect ist eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen. Damit kannst du alle Unterhaltungen mit deinen externen Partner:innen, Kund:innen, Anbieter:innen und anderen zu Slack übertragen. E-Mails werden überflüssig, und die Zusammenarbeit wird gefördert. Die Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards auf Enterprise-Ebene von Slack, z. B. Enterprise Key Management, gelten auch für Slack Connect. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.