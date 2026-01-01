Der Mehrwert von Slack für Software-Entwicklerinnen und -Entwickler

Der Prozess der Software-Entwicklung erfordert ein komplexes Netzwerk funktionsübergreifender Zusammenarbeit und eine fortlaufende, kontinuierliche Verbesserung.

Die Arbeit findet bei Slack in Channels statt. Das sind organisierte Bereiche für alles, was mit einem Projekt, Thema oder Team zu tun hat. Anstatt sich mit Kleinigkeiten, wie dem Wechseln zwischen Apps, der Suche nach Leuten und Informationen und dem Zusammenstellen von Status-Updates, zu verzetteln, reduzieren Entwicklerinnen und Entwickler mit Slack Kommunikationsredundanzen und widmen ihre Zeit stattdessen der Bereitstellung herausragender Produkte und Services.

Hier erfährst du, wie Slack den Entwicklungsprozess noch flexibler macht.

„Wir haben etwas, was wir als ‚End-to-End-Pipeline‘ bezeichnen, die mit dem Quellcode beginnt und sich bis zur Produktimplementierung durchzieht. Und jetzt haben wir Slack in alle wichtigen Meilensteine dieses Prozesses integriert.” Thomas Lawless Executive IT Specialist, IBM Fallstudie lesen

Hochwertigen Code schneller bereitstellen

Mit Slack-Channels können Projekt-Teams den Fortschritt von Projekten und getroffene Entscheidungen in Echtzeit anzeigen. Wertvolle Informationen, die aus einzelnen, isolierten Bereichen gesammelt werden, vereinfachen die Zusammenarbeit an Spezifikationen, Code-Prüfungen und den Bereitstellungsstatus für das gesamte Team. Durch diesen Grad an Transparenz können sich Projekt-Teams zudem auf ihre Prioritäten konzentrieren und gleichzeitig mögliche Redundanzen oder Missverständnisse im Vorfeld ausschließen.

24 % mehr Funktionen rechtzeitig geliefert*

23 % schnellere Markteinführung*

27 % weniger Zeitaufwand für Tests und Iterationen*

Schnell mit der Entwicklung loslegen

Dank Slack-Channels können sich Produkt-Managerinnen und -Manager, Designerinnen und Designer und Entwicklerinnen und Entwickler einfach darüber einigen, was sie entwickeln und warum. Channels führen zudem alle Akteure, Entscheidungen und Spezifikationen an einem Ort zusammen und beseitigen unnötige Konflikte, sodass Projekt-Teams sofort loslegen können.

Vereinfachtes und schnelleres Testen

Durch Integrationen in Kombination mit Slack-Channels fügt sich der gesamte QA-Prozess nahtlos in den Workflow einer Entwicklerin bzw. eines Entwicklers ein, sodass Projekt-Teams Probleme schnell erfassen und zuweisen, Pull-Anforderungen stellen und Echtzeit-Feedback liefern können, um die Qualität ihres Codes zu verbessern – und das alles über Slack.

Erhöhte Transparenz bei Bereitstellungen

Anhand von Slash-Befehlen können Entwickler-Teams eine Bereitstellung direkt aus Slack heraus auslösen, und durch die Verbindung von Tools wie Jira können Projekt-Teams einen Großteil der CI/CD-Pipeline automatisieren, sodass alle den Status des Codes prüfen, Builds und Bereitstellungen einsehen und sehen können, was live geschaltet wurde - alles an einem Ort.

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Service-Zuverlässigkeit verbessern

Wir brauchen sicher nicht zu erwähnen, dass es für Projekt-Teams für die Vorfallsreaktion oberste Priorität hat, auf ungewöhnliche Verhaltensweisen zu achten. Laut eines Berichts können größere Vorfälle Unternehmen bis zu 300.000 USD pro Stunde kosten, in der das System nicht erreichbar ist.

Slack stellt sicher, dass dringende Warnmeldungen an die richtigen Leute weitergeleitet werden, und bietet den Vorfallsreaktions-Teams einen zentralen Ort, an dem sie einen Vorfall schneller erkennen, lösen und der Ursache auf den Grund gehen können.

Vorfälle in Rekordzeit entdecken

Die Integration mit PagerDuty und Opsgenie sorgt dafür, dass kritische Hinweise nicht in der Kommunikation verlorengehen.

Probleme schneller beheben:

Wenn alle Konversationen in einem zentralen Channel ablaufen, sind neue Responderinnen und Responder auf dem neusten Stand und können handeln, ohne andere zu unterbrechen.

21 % Weniger Zeitaufwand in Slack, um Entwicklungsfehler zu identifizieren und zu beheben* Vor Slack dauerte es 15 bis 20 Minuten, um die Ursache zu finden; wir haben jedoch die Lösungszeit auf unter fünf Minuten reduziert. Paul Whyte, Head of Systems Engineering, Vodafone U.K. Die Fallstudie lesen

Vorfallsdaten an einem Ort erfassen

Weniger Zeitaufwand für das Erfassen von Informationen zur Analyse in mehreren Systemen. Slack-Channels stellen eine zentrale Wissensquelle dar und sind für schnellen Zugriff mit einem Zeitstempel versehen und archiviert.

Die Produktivität der Projekt-Teams aufrechterhalten

Tools spielen für Entwicklerinnen und Entwickler eine wichtige Rolle. Gewinne den Kampf um qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, indem du deinem Team Tools an die Hand gibst, bei denen die Kommunikation im Team wichtiger ist als die Hierarchie, sodass sich dein Team einfacher auf erstklassige Arbeit konzentrieren kann.

790.000 täglich aktive registrierte Entwicklerinnen und Entwickler

Glückliche Entwicklerinnen und Entwickler anleiten

Entwicklerinnen und Entwickler sind begeistert, wie sie Slack dank der unbegrenzten Anzahl an Channels, Einstellungen für Benachrichtigungen, benutzerdefinierten Workflows, Apps und Bots so gestalten können, dass Projekt-Teams produktiver, motivierter und engagierter arbeiten können.

Unternehmensweite Verbindung

Mit den Suchfunktionen und dem Unternehmensverzeichnis von Slack ist es ein Leichtes, sich mit den richtigen Leuten nach Programmiersprache, Thema oder Projekt zu verbinden. Slack-Channels unterstützen sowohl asynchrone Gespräche als auch Gespräche in Echtzeit und schaffen so eine lebendige Dokumentation der Arbeit, mit der neue Entwicklerinnen und Entwickler schnell und nahtlos auf den neuesten Stand gebracht werden können.

Produktivität der Entwicklerinnen und Entwickler fördern

Dank der Integration all deiner Tools in Slack benötigen Entwickler-Teams weniger Zeit für sich wiederholende, weniger wertvolle Aufgaben – wie die Automatisierung von Routineprozessen – und können asynchrone Meetings in Slack-Channels durchführen, sodass alle am Ball bleiben können, ohne ihre Arbeit unterbrechen zu müssen.

Entwicklerinnen und Entwickler sind von Slack begeistert

Projekt-Teams jeder Größe, Form und Art arbeiten in Channels zusammen.