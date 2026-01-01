Salesforce-Channels: Leitfaden zur Implementierung

Führe die technische Einrichtung durch, die erforderlich ist, um Unterhaltungen in Slack und Salesforce zu zentralisieren
Salesforce-Channels ermöglichen es Unternehmen, einen speziellen Ort für die Zusammenarbeit rund um einen beliebigen Salesforce-Datensatz einzurichten. So werden Teamunterhaltungen in Echtzeit mit Kundendaten zusammengeführt, und Teams können überall dort zusammenkommen, wo sie gerade arbeiten – sei es in Salesforce oder in der Slack-App. Mit Salesforce-Channels können Teams effizient zusammenarbeiten, intelligentere Entscheidungen treffen und schneller handeln, um den Kundenerfolg und das Umsatzwachstum zu fördern.
In diesem Leitfaden erfährst du, wie du Salesforce-Channels konfigurierst und startest, um deinem Team eine völlig neue Art der Zusammenarbeit zu ermöglichen, und zwar eine, die Kund:innen in den Mittelpunkt stellt.
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