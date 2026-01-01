Canaux Salesforce : le guide de mise en œuvre

Procédez à la configuration technique nécessaire pour profiter de conversations centralisées dans Slack et Salesforce

Les canaux Salesforce permettent aux entreprises de créer un espace dédié à la collaboration autour de n’importe quel enregistrement Salesforce, en regroupant en temps réel les conversations avec les données client et en permettant aux équipes de collaborer où qu’elles se trouvent, dans Salesforce comme dans Slack. Grâce aux canaux Salesforce, les équipes peuvent travailler ensemble efficacement, prendre des décisions plus intelligentes et agir plus rapidement, assurant la réussite client et la croissance du chiffre d’affaires.

Ce guide vous explique comment configurer et lancer des canaux Salesforce, afin d’offrir à votre équipe une toute nouvelle façon de collaborer en plaçant le client au cœur de chaque conversation.

Téléchargez le guide et suivez les différentes étapes pour lancer vos canaux Salesforce Étape 1 : connecter Slack et Salesforce

Étape 2 : configurer des objets pour les canaux Salesforce

Étape 3 : accorder à vos utilisateurs l’accès à Slack

Étape 4 : configurer des paramètres supplémentaires

Étape 5 : convertir des canaux existants

Étape 6 : automatiser les processus d’équipe avec le générateur de flux de travail

: automatiser les processus d’équipe avec le générateur de flux de travail Étape 7 : découvrir les bonnes pratiques

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