Salesforce チャンネル : 実装ガイド

技術的なセットアップを完了させて、Slack と Salesforce で会話を一元化

Salesforce チャンネルは、Salesforce のレコードを中心としてコラボレーションを行うための専用スペースです。このチャンネルにより、チームのリアルタイムの会話と顧客データを結びつけ、Salesforce からでも Slack アプリからでも、仕事をしている場所を問わずチームでコラボレーションできます。Salesforce チャンネルを利用することで、チームは効率的に連携し、よりスマートな意思決定を行い、より迅速にアクションを実行して、カスタマーサクセスや収益アップを導けます。

このガイドでは、顧客中心の会話を軸にチームで新しいコラボレーションを始めるために、Salesforce チャンネルを設定・起動する方法をご紹介します。

ガイドをダウンロードして、ステップに従って Salesforce チャンネルを導入しましょう ステップ 1 : Slack と Salesforce を接続する

ステップ 2 : Salesforce チャンネルのオブジェクトを設定する

ステップ 3 : ユーザーに Slack へのアクセスを許可する

ステップ 4 : 追加の設定を行う

ステップ 5 : 既存のチャンネルを変換する

ステップ 6 : ワークフロービルダーでチームのプロセスを自動化する

ステップ 7 : ベストプラクティスを見つける

💡 サポートが必要ですか？slack.com/help にアクセスしてチケットを送信してください。Slack のチームがサポートします。