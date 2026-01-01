Salesforce チャンネル : 実装ガイド

技術的なセットアップを完了させて、Slack と Salesforce で会話を一元化
Salesforce チャンネルは、Salesforce のレコードを中心としてコラボレーションを行うための専用スペースです。このチャンネルにより、チームのリアルタイムの会話と顧客データを結びつけ、Salesforce からでも Slack アプリからでも、仕事をしている場所を問わずチームでコラボレーションできます。Salesforce チャンネルを利用することで、チームは効率的に連携し、よりスマートな意思決定を行い、より迅速にアクションを実行して、カスタマーサクセスや収益アップを導けます。
このガイドでは、顧客中心の会話を軸にチームで新しいコラボレーションを始めるために、Salesforce チャンネルを設定・起動する方法をご紹介します。
💡 サポートが必要ですか？slack.com/help にアクセスしてチケットを送信してください。Slack のチームがサポートします。
