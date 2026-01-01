ラベンダー色の背景をバックに紫色のルーペが置かれ、AI を示すスパークルアイコンが添えられているイメージで、パーソナライズされた検索体験を表現

「探す」から「届く」へ : AI 活用が導くエンタープライズナレッジの新時代

AI を活用した Slack のエンタープライズ検索により、ナレッジがあなたの手元に

1 分未満

必要な情報を見つけるのに、森の中で 1 本の木を探すような手間がかかっては、仕事は前に進みません。現代のチームに求められているのは、仕事の流れを妨げることなく、ナレッジにスマートにアクセスできる仕組みです。

情報を探す時間を短縮して、本来の仕事にもっと集中できたら……と思いませんか？それを可能にするのが、Slack です。

この電子ブックでは、Slack のエンタープライズ検索について解説。安全な 1 つのインターフェイスでアプリと会話をまとめて検索できる仕組みにより、情報を探し回ることなく、必要な答えが手元に届きます。

自然言語を理解する AI が、コンテキストを把握し、リアルタイムの要約を提供。チームの意思決定がスピードアップし、集中力も高まります。

エンタープライズ検索を活用すれば、組織のサイロ化が解消され、ムダな作業が減り、働く人は必要な情報を必要なタイミングで入手できます。

ぜひ電子ブックをダウンロードして、以下のような Slack エンタープライズ検索のメリットをご確認ください。

  • 本当に重要な仕事に集中できるようになる
  • チームワークが進化する
  • 意思決定のスピードが上がる
  • データの安全がしっかり守られる

