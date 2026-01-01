Slack で AI を使って仕事を変革する 10 の方法

わずらわしいアプリの頻繁な切り替えにサヨナラしましょう。Slack は「Work OS」として、人、データ、ドキュメント、アプリ、AI エージェントを 1 つのハブに一元化します。
その力は数字にも現れています。
- 人 : 1 日に 7 億件のメッセージを送信
- データ : Slack に 1 か月に共有される Salesforce レコードは 640 万件
- ワークフロー : Slack で 1 日に利用されるワークフローは 300 万件
- アプリ : Slack Marketplace で提供されているアプリは 2,600 個以上
- エージェントと AI : Slack で構築・導入された AI アプリは約 13,000 個
こうした特長により 47% の生産性向上が導かれています。ぜひ電子ブックをダウンロードして、Slack とエージェント型 AI でスマートに仕事をする 10 の方法をご確認ください。
- Slack 上で AI エージェントと協働して生産性を向上
- 人、エージェント、データ、アプリをチャンネルにまとめる
- ワークフローとカスタムアプリでタスクを効率化
- ハドルミーティングとクリップでコミュニケーションを加速させる
- 会社全体のデータを Slack から直接検索
- …など役立つ方法を紹介します
助かります！
ご意見ありがとうございました！
了解です！
ご意見ありがとうございました！
うーん、システムがなにか不具合を起こしてるみたいです。後でもう一度お試しください。