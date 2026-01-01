Slack で AI を使って仕事を変革する 10 の方法

わずらわしいアプリの頻繁な切り替えにサヨナラしましょう。Slack は「Work OS」として、人、データ、ドキュメント、アプリ、AI エージェントを 1 つのハブに一元化します。

その力は数字にも現れています。

人 : 1 日に 7 億件のメッセージを送信

データ : Slack に 1 か月に共有される Salesforce レコードは 640 万件

ワークフロー : Slack で 1 日に利用されるワークフローは 300 万件

アプリ : Slack Marketplace で提供されているアプリは 2,600 個以上

エージェントと AI : Slack で構築・導入された AI アプリは約 13,000 個

こうした特長により 47% の生産性向上が導かれています。ぜひ電子ブックをダウンロードして、Slack とエージェント型 AI でスマートに仕事をする 10 の方法をご確認ください。