Salesforce 채널: 구현 가이드

Slack과 Salesforce간 중앙 집중식 대화를 활용하려면 필요한 기술 설정을 완료하세요

Salesforce 채널을 통해 조직은 모든 Salesforce 레코드를 중심으로 협업할 수 있는 전용 공간을 만들어 실시간 팀 대화를 고객 데이터와 통합하여 Salesforce든 Slack 앱이든, 일하고 있는 바로 그 위치에서 협업을 수행할 수 있습니다. Salesforce 채널을 통해 팀은 효율적으로 협업하고, 더 현명한 결정을 내리고, 더 빠르게 업무 조치를 취하여 고객의 성공과 매출 증대에 힘을 더할 수 있습니다.

본 가이드에서는 팀이 모든 대화의 중심에서 고객과 완전히 새로운 방식으로 협업할 수 있도록 Salesforce 채널을 구성하고 실행하는 방법에 대해 알려드립니다.

가이드를 다운로드하고 다음 단계에 따라 Salesforce 채널을 생성해 보세요. 1단계 : Slack과 Salesforce 연계하기

2단계 : Salesforce 채널의 객체 구성하기

3단계 : 사용자에게 Slack 액세스 권한 부여하기

4단계 : 추가 설정 구성하기

5단계 : 기존 채널을 전환하기

6단계: 워크플로 빌더로 팀 프로세스를 자동화하기

7단계: 모범 사례 살펴보기

💡도움이 필요하시나요? slack.com/help 페이지를 방문하여 티켓을 제출하시면 저희 팀이 도와드리겠습니다.