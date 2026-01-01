Salesforce 채널: 구현 가이드

Slack과 Salesforce간 중앙 집중식 대화를 활용하려면 필요한 기술 설정을 완료하세요
Salesforce 채널을 통해 조직은 모든 Salesforce 레코드를 중심으로 협업할 수 있는 전용 공간을 만들어 실시간 팀 대화를 고객 데이터와 통합하여 Salesforce든 Slack 앱이든, 일하고 있는 바로 그 위치에서 협업을 수행할 수 있습니다. Salesforce 채널을 통해 팀은 효율적으로 협업하고, 더 현명한 결정을 내리고, 더 빠르게 업무 조치를 취하여 고객의 성공과 매출 증대에 힘을 더할 수 있습니다.
본 가이드에서는 팀이 모든 대화의 중심에서 고객과 완전히 새로운 방식으로 협업할 수 있도록 Salesforce 채널을 구성하고 실행하는 방법에 대해 알려드립니다.
💡도움이 필요하시나요? slack.com/help 페이지를 방문하여 티켓을 제출하시면 저희 팀이 도와드리겠습니다.
