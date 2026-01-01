채널 전문가 사용을 위한 완벽 가이드

채널 전문가란 무엇인가요?

채널 전문가는 미리 구축된 Agentforce 에이전트로, 특정 채널의 기록이나 채널 매니저가 연결한 지정된 파일(예: Slack 캔버스나 업로드된 파일)을 참고하여 일반적인 질문에 답변해 줍니다.

채널 전문가는 자주 묻는 질문들이 있는 일반 채널의 관리를 지원하도록 설계되어 팀이 조직의 지식, 정책 및 프로세스에 대해 명확히 이해할 수 있도록 도와줍니다.

👉 블로그 포스트에서 채널 전문가에 대해 자세히 알아보세요.

채널 전문가를 설정하고 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

참고: 시작하기 전에 먼저 Salesforce 관리자와 함께, Slack 워크스페이스나 엔터프라이즈 조직이 Salesforce에 연계되어 있으며 Agentforce가 활성화되어 있는지 확인하세요.

아래 동영상을 통해 조직에서 채널 전문가를 설정하고 사용하는 방법을 알아보세요.

👉 채널 전문가 설정 및 사용에 대한 자세한 지침은 고객지원센터 문서를 참조하세요.

커뮤니케이션 가이드

조직에서 채널 전문가를 사용할 준비가 되셨나요? Slack 채널을 더 스마트하게 관리할 수 있는 단계에 한 걸음 더 가까이 오셨네요. 채널 전문가는 Slack용 Agentforce에 포함되어 있으므로 조직 내 모든 Slack 채널에서 사용할 수 있습니다.

모든 채널 매니저가 해야 할 일은 자신이 관리하는 채널에 에이전트를 추가하고 설정하는 것뿐입니다. 공지 사항을 효과적으로 전달하려면 모든 Slack 사용자가 볼 수 있는 회사 전체 공지 채널을 활용하는 것이 좋습니다. 이를 통해 채널 매니저는 에이전트를 사용할 수 있음을 알리고 앞으로 도입될 다른 에이전트에 대한 기대감을 높일 수 있습니다.

사용자에게 이번 출시에 대비할 수 있도록 몇 가지 예시 커뮤니케이션을 준비했습니다. 내용, 시기 또는 전달 방법은 조직의 요구 사항에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다.

다음 메시지를 채널에서 공유하세요.

이제 채널 전문가 에이전트가 함께 일합니다! 여러분이 채널 전문가 에이전트를 채널에 추가할 수 있게 되어 정말 기쁩니다!

채널 전문가란 무엇인가요?

채널 전문가는 즉시 사용할 수 있는 새로운 유형의 에이전트로, 모든 Slack 채널에서 자주 묻는 질문에 대한 즉각적인 답변을 제공하고 내부 주제 전문가에게 문의가 몰리는 것을 방지합니다. 채널 전문가는 채널 매니저가 Slack 내에서 바로 활성화하고 관리할 수 있습니다. 채널 매니저는 자신이 관리하는 채널에서 에이전트를 쉽게 활성화하고 Slack 내 지식 출처와 연결할 수 있습니다(지원되는 파일 유형 참고: PDF, 텍스트 파일, 캔버스 또는 리스트).

채널 멤버는 질문을 하고, 채널 기록이나 연결된 파일을 기반으로 개인화된 답변을 받을 수 있습니다. 또한 질문에 사람이 직접 답변해야 할 경우, 채널 전문가는 해당 질문을 지정된 채널로 원활하게 전달합니다. 팀원들이 계속 정확한 답변을 받으면서도 업무 흐름은 지연되지 않죠.

채널 전문가가 제공하는 이점:



언제든지 바로 답변 얻기

실시간 Slack 검색 및 선택한 콘텐츠를 기반으로, 일반 프로세스 및 정책에 관한 질문이 발생할 경우 팀원들에게 빠르고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다.

사람인 전문가에게 시간 되돌려주기

에이전트가 지원 팀 대신 FAQ에 답변하고 내부 사례를 해결하도록 합니다.

몇 초 만에 설정 완료하기

미리 구성된 이 에이전트를 채널에 추가하고 몇 번의 클릭만으로 팀에 안내를 시작하세요.



바로 사용해 보려면 어떻게 해야 하나요?

자신이 관리 중인 채널로 이동한 뒤 채널 이름을 클릭하여 채널 세부정보를 엽니다. 에이전트 탭을 열고 '채널 전문가'를 입력하여 채널에 추가합니다. 그 다음, 원하는 지식 출처를 선택합니다.

에이전트의 답변이 채널의 대화 기록 및 채널에 공유된 파일에 기반을 두게 하려면 '모든 채널 콘텐츠'를 선택하세요.

에이전트가 참조할 Slack 캔버스를 연결하거나 특정 파일을 업로드하려면 '추가한 특정 콘텐츠만'을 선택하세요(지원되는 파일 유형: PDF, 텍스트 파일, 캔버스 또는 리스트).

필요하다면, 에이전트가 답변할 수 없는 질문을 상부 보고할 대상 채널을 선택할 수도 있습니다. 이 기능을 활성화하면 채널 멤버는 에이전트가 답변하지 못할 경우 '사람에게 문의하기' 옵션을 사용할 수 있으며, 원래 질문은 선택한 대상 채널로 전달되어 처리됩니다.