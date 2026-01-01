頻道專家完整啟動指南

什麼是頻道專家？

頻道專家是一個預先建置的 Agentforce 代理，能夠從該頻道的歷史記錄或由頻道管理員指定的檔案 (例如 Slack 畫板或上傳的檔案) 中擷取資訊，來回應常見問題。

頻道專家旨在協助管理包含常見問題的頻道，讓團隊能夠清楚掌握組織知識、政策和流程。

👉 在我們的部落格文章中深入瞭解頻道專家。

我要如何設定並使用頻道專家？

注意：在開始使用前，請與 Salesforce 管理員協作，確定 Slack 工作空間或 Enterprise 組織已連結至 Salesforce，而且已啟用 Agentforce。

觀看以下影片，瞭解如何在您的組織中設定並使用頻道專家：

👉 請參閱我們的說明中心文章，獲取關於設定和使用頻道專家的進一步指引。

溝通指南

準備在您的組織中啟動頻道專家了嗎？您距離更智慧的 Slack 頻道又近了一步。由於頻道專家已包含在 Slack 的 Agentforce 中，因此可在您組織內的每個 Slack 頻道中使用。

所有頻道管理員只需在他們管理的頻道中新增並設定該代理即可。為了幫助您傳達訊息，我們建議使用全公司公告頻道，讓所有 Slack 使用者都能看到。這是讓頻道管理員知道他們可以開始使用該代理，並激發他們對未來其他代理計劃興趣的好方法。

我們已準備了一些範例溝通內容，幫助您為此推廣活動做好使用者準備。您可以隨意調整內容、時間安排或傳達方式，以最符合您組織的需求。

在頻道中分享此訊息：

頻道專家代理現已啟用！我們很高興邀請您將頻道專家代理新增到您的頻道中！

什麼是頻道專家？

頻道專家是一種全新的即用型代理，可用於每個 Slack 頻道，用於回應常見問題，提供即時解答，並減少對內部專家支援的需求。可以由頻道管理員直接在 Slack 中啟用與管理。頻道管理員可以輕鬆地在 Slack 中啟用代理，並將其連接到知識來源，適用於他們所管理的任何頻道。(支援的檔案類型包括：PDF、文字檔、畫板或清單。)

頻道成員可以提出問題，並根據頻道歷史記錄或連結的檔案獲得個人化回應。當某個問題需要由真人處理時，頻道專家可以順暢地將其轉交至指定頻道，確保團隊成員在不中斷工作流程的情況下，依然能獲得正確的答案。

頻道專家提供以下優點：



隨時獲得即時解答

透過即時的 Slack 搜尋與您指定的內容，為團隊提供快速且可靠的流程與政策常見問題解答。

讓您的專家把時間花在更重要的事上

讓代理回應常見問題，並代表支援團隊分流內部案件。

幾秒鐘即可完成設定

將這個預建代理新增到您的頻道，只需幾次點擊即可開始引導團隊。



如何開始使用？

前往您管理的頻道，按一下頻道名稱以開啟頻道詳細資料。打開代理索引標籤，輸入「頻道專家」，將其新增至頻道。選擇您想使用的知識來源：

選擇「所有頻道內容」，讓代理的回應以頻道的對話歷史和共用檔案為依據

選擇「僅限您新增的特定內容」，以連結 Slack 畫板或上傳特定檔案供代理參考。(支援的檔案類型：PDF、文字檔、畫板或清單。)

您也可以選擇一個目標頻道，讓代理無法回答的問題能夠提報。啟用後，頻道成員在代理無法回答問題時，將能選擇「詢問真人」，而原始問題會被轉發到您所選擇的目標頻道進行分類處理。