Guia completo para o lançamento do Especialista do canal

O que é o Especialista do canal?
- O Especialista do canal é um agente pré-configurado do Agentforce que usa o histórico específico do canal ou arquivos designados pelo gerente do canal, como Slack canvas ou arquivos enviados, para responder a perguntas comuns.
- O Especialista do canal foi desenvolvido para ajudar a moderar canais com perguntas frequentes, permitindo que as equipes obtenham clareza sobre conhecimento organizacional, políticas e processos.
👉 Saiba mais sobre o Especialista do canal em nossa postagem no blog.
Como configurar e usar o Especialista do canal?
Observação: antes de começar, trabalhe com um Administrador no Salesforce para garantir que seu workspace do Slack ou organização empresarial esteja conectado ao Salesforce e o Agentforce esteja habilitado.
Assista ao vídeo abaixo para aprender a configurar e usar o Especialista do canal na sua organização:
👉 Consulte nosso artigo na Central de Ajuda para obter mais instruções sobre como configurar e usar o Especialista do canal.
Guia de comunicação
O que acha de configurar o Especialista do canal na sua organização? Você está a um passo de canais do Slack mais inteligentes. Como o Especialista do canal está incluído no Agentforce para Slack, ele está disponível em todos os canais do Slack da sua organização.
Tudo o que os gerentes de canal precisam fazer é adicionar e configurar o agente nos canais que gerenciam. Para ajudar a divulgar a novidade, sugerimos usar um canal de anúncios da empresa onde todos os usuários do Slack possam ver o agente. Essa é uma ótima forma de informar os gerentes de canal de que eles já podem começar a usar o agente e gerar entusiasmo sobre outros agentes que você planeja implementar no futuro.
Compartilhe esta mensagem no canal:
O agente Especialista do canal já está disponível! Queremos convidar você a adicionar o agente Especialista do canal aos seus canais!
O que é o Especialista do canal?
O Especialista do canal é um novo tipo de agente pronto para uso, disponível em todos os canais do Slack, que responde a perguntas frequentes, fornecendo respostas instantâneas e evitando sobrecarregar os especialistas internos. Ele pode ser ativado e gerenciado pelos gerentes de canal diretamente no Slack. Os gerentes de canal poderão ativar o agente com facilidade e conectá-lo a fontes de conhecimento dentro do Slack para qualquer canal que administrem. (observação sobre tipos de arquivos compatíveis: PDFs, arquivos de texto, canvas ou listas)
Os membros do canal podem fazer perguntas e receber respostas personalizadas com base no histórico do canal ou em arquivos conectados. E quando uma pergunta precisar de atenção humana, o Especialista do canal pode encaminhá-la perfeitamente para o canal designado, garantindo que a equipe receba a resposta certa sem interromper o fluxo de trabalho.
O Especialista do canal fornece os seguintes benefícios:
- Obtenha respostas instantâneas a qualquer momento
Ofereça às equipes respostas rápidas e confiáveis para perguntas comuns sobre processos e políticas, usando a pesquisa em tempo real do Slack e o conteúdo que você selecionar.
- Economize o tempo dos especialistas humanos
Permita que o agente responda a perguntas frequentes e direcione solicitações internas em nome das equipes de suporte.
- Configure em poucos segundos
Adicione este agente pré-configurado ao seu canal e comece a orientar as equipes em apenas alguns cliques.
Como faço para começar?
Acesse um canal que você gerencia e abra os Detalhes do canal clicando no nome do canal. Abra a guia Agentes e digite “Especialista do canal” para adicioná-lo ao canal. Selecione a fonte de conhecimento desejada:
- Selecione “todo o conteúdo do canal” para que as respostas do agente sejam baseadas no histórico de conversas do canal e nos arquivos compartilhados nele.
- Selecione “apenas conteúdo específico que você adicionar” para conectar canvas do Slack ou enviar arquivos específicos que o agente poderá consultar. Tipos de arquivos compatíveis: PDFs, arquivos de texto, canvas ou listas.
Você também pode escolher um canal de destino para perguntas que o agente não conseguir responder. Quando essa opção estiver ativada, os membros do canal poderão “perguntar a um humano” caso o agente não saiba a resposta, e a pergunta original será encaminhada para o canal de destino escolhido para triagem.
