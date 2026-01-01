Guide complet de lancement de l’Expert du canal

Qu'est-ce qu’un Expert du canal ?

L’Expert du canal est un agent Agentforce préconçu qui puise dans l'historique du canal en question, ou dans des fichiers connectés sélectionnés par le gestionnaire de canal – comme les canevas Slack ou les fichiers téléchargés – pour répondre aux questions courantes.

L’Expert du canal est conçu pour aider à modérer les canaux où des questions sont récurrentes, afin que les équipes puissent obtenir des précisions sur les connaissances , les politiques et les processus de l’entreprise.

👉 En savoir plus sur l’Expert du canal dans notre article de blog.

Comment configurer et utiliser un Expert du canal ?

Remarque : Avant de commencer, travaillez avec un administrateur dans Salesforce pour vous assurer que votre espace de travail Slack ou votre organisation Enterprise est connecté à Salesforce et qu’Agentforce est activé.

Regardez la vidéo ci-dessous pour apprendre comment configurer et utiliser un Expert du canal dans votre entreprise :

👉 Consultez notre article du centre d'aide pour obtenir des instructions supplémentaires sur la configuration et l'utilisation de l’Expert du canal

Guide de communication

Prêt à lancer l’Expert du canal dans votre entreprise ? Vos canaux Slack sont sur le point de devenir plus intelligents ! L’Expert du canal étant inclus avec Agentforce pour Slack, il est disponible dans chaque canal Slack de votre entreprise.

Les gestionnaires de canaux doivent simplement ajouter et configurer l'agent dans les canaux qu'ils gèrent. Afin de faire passer le message, nous suggérons d'utiliser un canal d'annonces général à l'entreprise pour être sûr que tous les utilisateurs Slack le verront. C'est un excellent moyen d’informer les gestionnaires de canaux qu'ils peuvent commencer à utiliser l'agent ; par la même occasion, vous développez leur intérêt pour les autres agents que vous avez prévus de déployer plus tard.

Nous avons préparé quelques exemples de communications pour vous aider à préparer vos utilisateurs à ce déploiement. N'hésitez pas à personnaliser le contenu, le calendrier ou la méthode de diffusion pour répondre au mieux aux besoins de votre entreprise.

Partagez ce message dans le canal :

L'Expert du canal est désormais disponible ! Nous sommes ravis de vous inviter à ajouter l'agent Expert du canal à vos canaux.

Qu'est-ce que l'Expert du canal ?

L'Expert du canal est un nouveau type d'agent prêt à l'emploi, disponible pour chaque canal Slack, conçu pour répondre aux questions fréquemment posées en fournissant des réponses instantanées et en orientant les demandes vers des experts internes. Il peut être activé et géré par les gestionnaires de canaux directement dans Slack. Les gestionnaires de canaux pourront facilement activer l'agent et le connecter aux sources de connaissances directement dans Slack pour tout canal qu'ils gèrent. (Types de fichiers pris en charge : PDF, fichiers texte, canevas ou listes.)

Les membres du canal peuvent poser des questions et recevoir des réponses personnalisées basées sur l'historique du canal ou les fichiers connectés. Et lorsqu'une question nécessite une intervention humaine, l’Expert du canal peut la transférer en toute transparence vers un canal désigné, garantissant que les coéquipiers obtiennent toujours la bonne réponse sans ralentir le flux de travail.

L’Expert du canal offre les avantages suivants :



Obtenez des réponses instantanées, à tout moment

Fournissez aux équipes des réponses rapides et fiables aux questions courantes sur les processus et les politiques, alimentées par la Recherche Slack en temps réel et le contenu que vous choisissez.

Redonnez du temps à vos experts humains

Laissez l'agent répondre aux FAQ et traiter les demandes internes au nom des équipes d’assistance.

Configuration en quelques secondes

Ajoutez cet agent pré-configuré à votre canal et commencez à guider les équipes en quelques clics seulement.



Comment démarrer ?

Rendez-vous dans un canal que vous gérez et ouvrez les informations du canal en cliquant sur le nom du canal. Ouvrez l'onglet Agents et saisissez « Expert du canal» pour l'ajouter au canal. Sélectionnez votre source de connaissances préférée :

Sélectionnez « tout le contenu du canal » pour baser les réponses de l'agent sur l'historique conversationnel de votre canal et les fichiers partagés dans le canal

Sélectionnez « uniquement le contenu spécifique que vous ajoutez » pour connecter des canevas Slack ou charger des fichiers spécifiques que l'agent pourra consulter. (Types de fichiers pris en charge : PDF, fichiers texte, canevas ou listes.)

Vous pouvez également sélectionner un canal de destination pour les remontées de questions auxquelles l'agent ne peut pas répondre. Une fois cette option activée, les membres du canal auront la possibilité de « demander à un humain » lorsque l'agent ne peut pas répondre à une question, et la question originale sera transférée vers le canal de destination choisi pour traitement.