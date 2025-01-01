启动频道专家之完全指南

什么是频道专家？

频道专家是一个预构建的 Agentforce 代理，它可以从特定频道的对话历史记录中，或从频道管理者关联的指定文件（如 Slack 画板或上传的文件）中获取信息，来回答常见问题。

频道专家旨在帮助管理有常见问题的频道，使团队能够清晰地了解组织知识、政策和流程。

👉 在我们的博客文章中了解更多关于频道专家的信息。

如何设置和使用频道专家？

注意：在开始使用前，请与 Salesforce 中的管理员协作，确保你的 Slack 工作区或 Enterprise 组织已关联至 Salesforce ，并且已启用 Agentforce。

观看下面的视频，了解如何在你的组织中设置和使用频道专家：

👉 查看我们的帮助中心文章，获取关于设置和使用频道专家的进一步说明

沟通指南

准备好在你的组织中启动频道专家了吗？你离拥有更智能的 Slack 频道又近了一步。由于频道专家随 Slack 版的 Agentforce 提供，因此它在你组织内的每个 Slack 频道中都可供使用。

所有频道管理者需要做的，就是在他们管理的频道中添加并设置该代理。为了帮助你官宣此次功能上线，我们建议使用一个全公司范围的公告频道，让所有的 Slack 用户知晓。这是一个很好的方式，可以让频道管理者知道他们可以开始使用该代理，并让他们对你未来规划的其他代理感到兴奋。

我们整理了一些示例沟通内容，以帮助你为用户针对此次功能上线做好准备。请随意定制内容、时间安排或传递方式，以最适合你组织的需求。

在频道中分享此消息：

频道专家代理现已上线！我们很高兴邀请你将频道专家代理添加到你的频道中！

什么是频道专家？

频道专家是一种新型的开箱即用代理，适用于每个 Slack 频道，可用于回答常见问题，提供即时答案，并减少内部主题专家面临的的问询请求。频道管理者可以直接在 Slack 中启用和管理频道专家。频道管理者将能够轻松启用该代理，并在 Slack 内为其管理的任何频道关联知识源。 （关于支持的文件类型说明：PDF、文本文件、画板或列表。）

频道成员可以提问，并获得基于频道历史记录或已关联文件的个性化回复。当问题需要人工处理时，频道专家可以无缝地将其转交给指定的频道，确保队友仍然能获得正确答案，同时不拖慢工作流程。

频道专家提供以下优势：



随时获取即时答案

借助实时 Slack 搜索和你选择的内容，为团队提供关于常见流程和政策问题的快速、可靠答案。

为真人专家赢回时间

让代理代表客服回复常见问题并处理内部案例。

数秒钟内即可完成设置

只需点击几下，即可将此预构建的代理添加到你的频道并开始指导团队。



如何开始使用？

进入你管理的某个频道，点击频道名称以打开“频道详情”。打开“代理”标签页，输入“频道专家”将其添加到该频道。选择你想要的知识来源：

选择“所有频道内容”，使代理的回复基于你频道的对话历史和频道中共享的文件。

选择“仅你添加的特定内容”，以关联 Slack 画板或上传特定文件供代理参考。（支持的文件类型：PDF、文本文件、画板或列表。）

（可选）你还可以为代理无法回答而需要升级处理的问题选择一个目标频道。启用此功能后，当代理无法回答问题时，频道成员将可以选择“询问真人”，原始问题将被转发到你选择的目标频道进行处理。