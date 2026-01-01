Umfassender Leitfaden zur Einführung des Channel-Experten

Was ist der Channel-Experte?

Der Channel-Experte ist ein vorgefertigter Agentforce-Agent, der entweder aus dem Verlauf des jeweiligen Channels oder aus dafür vorgesehenen Dateien schöpft, die von Channel-Manager:innen vernetzt wurden — wie Slack Canvas oder hochgeladene Dateien — um auf häufige Fragen zu antworten.

Der Channel-Experte ist darauf ausgelegt, Channels mit häufig gestellten Fragen zu moderieren, damit Teams Klarheit über organisatorisches Wissen, Richtlinien und Prozesse erhalten können.

👉 Erfahre mehr über den Channel-Experten in unserem Blog-Beitrag.

Wie richte ich den Channel-Experten ein und wie verwende ich ihn?

Hinweis: Bevor du loslegst, arbeite mit Admins in Salesforce zusammen, um sicherzustellen, dass dein Slack-Workspace oder deine Enterprise-Organisation mit Salesforce verknüpft und Agentforce aktiviert ist.

Schaue dir das Video unten an, um zu erfahren, wie du den Channel-Experten in deiner Organisation einrichtest und verwendest:

👉 Schau dir unseren Hilfe-Center-Artikel für weitere Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung des Channel-Experten an

Kommunikationsleitfaden

Bist du bereit, den Channel-Experten in deiner Organisation einzuführen? Du bist nur noch einen Schritt von intelligenteren Slack-Channels entfernt. Da der Channel-Experte in Agentforce für Slack enthalten ist, ist er in jedem Slack-Channel deiner Organisation verfügbar.

Channel-Manager:innen müssen den Agenten lediglich zu den von ihnen verwalteten Channels hinzufügen und einrichten. Für die Ankündigung des Channel-Experten empfehlen wir die Nutzung eines unternehmensweiten Ankündigungs-Channels, den alle Slack-Benutzer:innen sehen. Das ist eine großartige Möglichkeit, Channel-Manager:innen darüber zu informieren, dass sie den Agenten nutzen können, und um sie für weitere Agenten zu begeistern, die du für die Zukunft geplant hast.

Wir haben einige Beispiel-Nachrichtenvorlagen zusammengestellt, um dir bei der Vorbereitung deiner Benutzer:innen auf diese Einführung zu helfen. Du kannst gerne den Inhalt, das Timing oder die Bereitstellungsmethode anpassen, um den Bedürfnissen deiner Organisation gerecht zu werden.

Teile folgende Nachricht im Channel:

Der Channel-Experte, ein neuer Agent, ist jetzt live! Wir laden euch dazu ein, den Channel-Experten zu euren Channels hinzuzufügen.

Was ist der Channel-Experte?

Der Channel-Experte ist ein neuer sofort einsatzbereiter Agent, der für jeden Slack-Channel verfügbar ist und häufig gestellte Fragen beantwortet, sofortige Antworten liefert und Anfragen an interne Fachleute umleitet. Er kann von Channel-Manager:innen direkt in Slack aktiviert und verwaltet werden. Sie können den Agenten einfach aktivieren und ihn direkt in Slack mit Wissensquellen vernetzen, und zwar für jeden Channel, den sie verwalten. (Hinweis zu unterstützten Dateitypen: PDFs, Textdateien, Canvases oder Listen)

Channel-Mitglieder können Fragen stellen und personalisierte Antworten erhalten, die auf dem Channel-Verlauf oder verknüpften Dateien basieren. Und wenn eine Frage einen menschlichen Touch benötigt, kann der Channel-Experte sie nahtlos an einen bestimmten Channel weiterleiten, um sicherzustellen, dass Teammitglieder trotzdem die richtige Antwort erhalten, ohne den Arbeitsfluss zu verlangsamen.

Der Channel-Experte bietet folgende Vorteile:



Erhalte jederzeit sofortige Antworten

Gib Teams schnelle, zuverlässige Antworten auf häufige Prozess- und Richtlinienfragen, unterstützt durch die Echtzeit-Slack-Suche und Inhalte deiner Wahl.

Spare deinen menschlichen Expert:innen Zeit

Lass den Agenten auf häufig gestellte Fragen antworten und interne Anfragen im Namen der unterstützenden Teams abfangen.

Richte ihn in wenigen Sekunden ein

Füge diesen vorgefertigten Agenten zu deinem Channel hinzu und beginne mit nur wenigen Klicks, Teams zu unterstützen.



Wie fange ich an?

Gehe zu einem Channel, den du verwaltest, und öffne die Channel-Details, indem du auf den Channel-Namen klickst. Öffne den Agenten-Tab und gib „Channel-Experte” ein, um ihn zum Channel hinzuzufügen. Wähle deine gewünschte Wissensquelle:

Wähle „alle Channel-Inhalte”, um Agenten-Antworten auf dem Unterhaltungsverlauf deines Channels und den im Channel geteilten Dateien basieren zu lassen

Wähle „nur spezifische Inhalte, die du hinzufügst”, um Slack Canvas zu vernetzen oder spezifische Dateien hochzuladen, auf die der Agent verweisen kann. (Unterstützte Dateitypen: PDFs, Textdateien, Canvas oder Listen)

Optional kannst du auch einen Ziel-Channel für eskalierte Fragen auswählen, die der Agent nicht beantworten kann. Sobald dies aktiviert ist, haben Channel-Mitglieder die Option, „eine Person fragen” zu wählen, wenn der Agent eine Frage nicht beantworten kann, und die ursprüngliche Frage wird zur Bearbeitung an deinen gewählten Ziel-Channel weitergeleitet.