Guía completa sobre el lanzamiento del experto en el canal

¿Qué es un experto en el canal?

El experto en el canal es un agente de Agentforce prediseñado que usa el historial de un canal específico o archivos designados que conectó el administrador de un canal (como canvas de Slack o archivos cargados) para responder preguntas comunes.

El experto en el canal está diseñado para ayudar a moderar los canales con preguntas frecuentes. Así, los equipos obtienen información clara del conocimiento, las políticas y los procesos de la organización.

👉 Obtén más información acerca del experto en el canal en nuestra publicación del blog.

¿Cómo configuro y uso el experto en el canal?

Nota: Antes de comenzar, colabora con un administrador en Salesforce para asegurarte de que tu espacio de trabajo de Slack u organización de Enterprise esté conectado a Salesforce y de que se haya activado Agentforce.

Mira el siguiente video para aprender cómo configurar y usar el experto en el canal en tu organización:

👉 Consulta nuestro artículo del centro de ayuda para ver más instrucciones acerca de cómo configurar y usar el experto en el canal

Guía de comunicación

¿Todo listo para lanzar el experto en el canal en tu organización? Estás un paso más cerca de mejorar los canales de Slack. Como el experto en el canal se incluye con Agentforce para Slack, está disponible en todos los canales de Slack en tu organización.

Los administradores de canales solo deben agregar y configurar el agente en los canales que administren. Para comunicar las novedades, sugerimos usar un canal de anuncios de toda la empresa al que tengan acceso todos los usuarios de Slack. Esta es una excelente manera de comunicar a los administradores de canales que pueden comenzar a usar el agente y de que estén al tanto de la incorporación de otros agentes en el futuro.

Reunimos algunas comunicaciones de muestra para ayudarte a preparar a los usuarios para esta implementación. Puedes personalizar el contenido, el cronograma o el método de envío para que se adapte mejor a las necesidades de tu organización.

Comparte el siguiente mensaje en el canal:

¡Ya está listo el experto en el canal! ¡Queremos invitarte a que agregues al agente experto en el canal a tus canales!

¿Qué es el experto en el canal?

El experto en el canal es un nuevo tipo de agente listo para usar, disponible para todos los canales de Slack, y que responde preguntas frecuentes con respuestas instantáneas y desvía solicitudes para expertos internos en distintos temas. Los administradores de canales pueden activarlo y administrarlo desde Slack. Los administradores de canales podrán activar el agente fácilmente y conectarlo a fuentes de información dentro de Slack en cualquier canal que administren. (Nota acerca de los tipos de archivo compatibles: PDF, archivos de textos, canvas o listas).

Los miembros de un canal pueden hacer preguntas y obtener respuestas personalizadas con base en el historial y los archivos conectados del canal. Además, cuando una pregunta necesite un toque humano, el experto en el canal puede derivarla sin problemas a un canal designado, lo que garantiza que los miembros del equipo obtengan la respuesta correcta sin ralentizar el flujo del trabajo.

El experto en el canal brinda los siguientes beneficios:



Obtén respuestas instantáneas en cualquier momento

Brinda a tus equipos respuestas rápidas y confiables a preguntas comunes acerca de procesos o políticas con la tecnología de la búsqueda en tiempo real de Slack y con el contenido de tu elección.

Devuelve el tiempo perdido a los expertos humanos

Deja que el agente responda a las preguntas frecuentes y desvíe casos internos en nombre de los equipos de asistencia.

Configurado en segundos

Agrega el agente prediseñado al canal y comienza a guiar a los equipos con unos pocos clics.



¿Cómo puedo comenzar?

Ve a un canal que administres y haz clic en el nombre del canal para abrir la información del canal. Abre la pestaña Agentes y escribe «experto en el canal» para agregarlo al canal. Selecciona la fuente de información que desees:

Selecciona «todo el contenido del canal» para que las respuestas del agente se basen en el historial conversacional y los archivos compartidos del canal.

Selecciona «solo el contenido específico que agregue» para conectar los canvas de Slack o cargar archivos específicos para que el agente use como referencia. (Tipos de archivo compatibles: PDF, archivos de texto, canvas o listas).

También puedes seleccionar un canal de destino para las preguntas que el agente no puede responder y debe escalar. Una vez activado esto, los miembros del canal tendrán la opción de «hablar con un humano» cuando el agente no pueda responder una pregunta. La pregunta original se enviará al canal de destino que elijas para su procesamiento.