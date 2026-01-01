Mit Slack einen Mehrwert erzielen

Organisationen stehen zunehmend unter dem Druck, mit weniger mehr zu erreichen. Dieser verstärkte Fokus auf betriebliche Effizienz unterstreicht die Bedeutung der Messung und Maximierung des Mehrwerts von Technologieinvestitionen. Slack, die KI-gestützte Plattform für deine Arbeit, bietet eine flexible Architektur, mit der Teams ihre Workflows optimieren, effektiv zusammenarbeiten und den Mehrwert für ihre gesamte Organisation steigern können. Schauen wir uns die Wertschöpfungsmethode von Slack an und wie sie dir helfen kann, den Mehrwert in deiner Organisation zu ermitteln, um das volle Potenzial deines Teams freizusetzen.

Was ist Mehrwert und warum ist es so wichtig, diesen zu messen?

Wir betrachten den Mehrwert als messbaren oder qualitativen Nutzen und bringen diesen Nutzen mit den Geschäftszielen und strategischen Vorgaben in Einklang. Zur effektiven Darstellung des Mehrwerts gehört überzeugendes Storytelling, das durch aussagekräftige Kennzahlen gestützt wird, die bei den Führungskräften der Organisation Anklang finden. Durch die Messung des Mehrwerts können wir Lücken aufdecken, bewährte Methoden hervorheben und einen Rahmen für die laufende Wertschöpfung schaffen.

Die Wertschöpfungsmethode von Slack

Die Wertschöpfungsmethode von Slack konzentriert sich auf die Messung, Optimierung und Zusammenarbeit bei strategischen Geschäftszielen und Kennzahlen, um die Slack-Funktionen mit den Geschäftsergebnissen in Einklang zu bringen.

Durch die Analyse von grundlegenden Kennzahlen, die Bestimmung von Verbesserungsmöglichkeiten und den Aufbau einer mehrwertorientierten Partnerschaft unterstützt Slack Organisationen bei folgenden Punkten:

Darstellung von Erfolg und Rendite

Unterstützung der datenorientierten Entscheidungsfindung

Verstehen, wie Slack auf einzigartige Weise Geschäftsprobleme löst

Übertragung des Erfolgs auf das gesamte Unternehmen

Bei Slack haben wir ein spezielles Wertschöpfungsteam, das sich darauf konzentriert, den Mehrwert aufzuzeigen, den Kund:innen durch die Plattform erzielt haben bzw. erzielen können. Dieses Team unterstützt umfassende Engagements, Programme für Erfahrungsberichte von Kund:innen und Dienstleistungen für Mehrwertperspektiven, um Kund:innen dabei zu helfen, den Mehrwert, den sie mit Slack erzielen, zu messen, zu optimieren und entsprechend zusammenzuarbeiten.

Durch die Übernahme der Wertschöpfungsmethode von Slack in deiner Organisation kannst du den Einfluss von Slack auf die Organisation erkennen, Ressourcen für das Wachstum sichern und strategische Entscheidungen auf der Grundlage von datengestützten Erkenntnissen treffen.

Tools, mit denen du den Mehrwert von Slack in deiner Organisation steigern kannst

Eine Mehrwertübersicht erstellen

Durch die Erstellung einer Mehrwertübersicht kannst du den Einfluss von Slack auf die Erreichung der Geschäftsziele deiner Organisation klar darlegen. Das Ergebnis einer solchen Übersicht kann bewährte Methoden und Anwendungsfälle aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens aufzeigen, um die Aspekte zu fördern, die aktuell wirklich gut funktionieren, oder um Möglichkeiten zu ermitteln, eine Lücke zu schließen oder einen Bedarf zu decken. Aber wie kannst du eine Mehrwertübersicht erstellen und den Mehrwert von Slack maximieren? Befolge dafür diese vier Schritte:

Abstimmung des Mehrwerts mit den Geschäftszielen: Berücksichtige Umsatzwachstum, Kundenzufriedenheit, Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und betriebliche Spitzenleistungen. Definition der Ziele: Was sind die Mittel, um Ergebnisse zu erzielen, die strategisch, umsetzbar und messbar sind? Identifizierung der Slack-Funktionen: Ermittle Funktionen und Produkte der Produktivitätsplattform, die die Umsetzung von Zielen ermöglichen. Messung des Erfolgs: Lege Erfolgskennzahlen fest, die den Fortschritt anhand von Geschäftszielen und KPIs messen.

Nachdem du eine Mehrwertübersicht erstellt hast, solltest du sie gemeinsam mit deinen Führungskräften und wichtigen Stakeholder:innen validieren. Stelle Fragen zur Validierung, um sicherzustellen, dass die Übersicht mit der allgemeinen Unternehmensstrategie übereinstimmt, und um Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Die Mehrwertübersicht kann ein effektives Instrument sein, um den bestehenden Mehrwert der Organisation zu verstehen, den Echtzeitmehrwert bei der Implementierung von Verbesserungen zu verfolgen und eine Roadmap für Verbesserungen zu planen.

Nutzungsbasierte ROI-Analyse

Eine Möglichkeit, den Mehrwert von Slack zu messen, besteht darin, die eingesparten Stunden und Dollar anhand von Nutzungsdaten und konservativen Annahmen zu betrachten. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein:e aktive:r Slack Connect-Benutzer:in eine Stunde pro Monat einspart, indem die Person weniger Zeit für das Hin- und Herschicken von E-Mails aufwendet. Wir multiplizieren dies mit der Gesamtzahl der aktiven Benutzer:innen, ziehen 25 % ab, um Abweichungen zu berücksichtigen, und multiplizieren dann mit einem Gehalt von 70.000 USD, um die Einsparungen in Dollar auszudrücken. Für eine Organisation mit 100 aktiven Slack Connect-Benutzer:innen würden wir allein durch diese Funktion konservativ eine Einsparung von 31.500 USD pro Jahr veranschlagen.

Apps und Workflow-Aktionen, kürzere Meetings dank Slack-Huddles und Video- und Sprachnachrichten, effizientere Suchvorgänge und Dateifreigaben sowie die Zeitersparnis durch Slack Connect tragen alle zum Gesamtmehrwert für Organisationen bei. Wenn du Einblicke in die Nutzung deiner Organisation haben möchtest, rufe das Slack-Analytik-Dashboard auf.

Durch die Aufschlüsselung der Berechnungen für jeden Aspekt der Slack-Nutzung können Organisationen ein klares Verständnis dafür erlangen, wie sich diese Zeit- und Kosteneinsparungen zusammensetzen. Es werden dabei Annahmen wie die Anzahl der Aktionen, die als hochwertig angesehen werden, das durchschnittliche Jahresgehalt der Mitarbeiter:innen und der Prozentsatz der Aktionen, die zur Produktivitätssteigerung beitragen, berücksichtigt, um einen umfassenden Überblick über den generierten Mehrwert zu erhalten. Es ist wichtig, den Input und die Logik mit den Stakeholder:innen und Entscheidungsträger:innen abzustimmen, um aussagekräftige Gespräche über den Mehrwert einer Einführung von Slack führen zu können.

Durch die Nutzung der Daten und Einblicke, die die Funktionen von Slack bieten, können Organisationen ihren Mehrwert maximieren und die Effizienz im Arbeitsalltag steigern. Dank eines klaren Verständnisses der generierten Zeit- und Kosteneinsparungen können sie fundierte Entscheidungen dazu treffen, wie sie den Einsatz von Slack weiter optimieren und ihre Gesamtproduktivität steigern können.

Umfragen durchführen, um den Mehrwert zu ermitteln, den deine Organisation erzielt

Eine Umfrage ist eine gute Möglichkeit, die Bedürfnisse, Vorlieben und Anwendungsmuster deiner Endbenutzer:innen zu verstehen und zu bewerten. Umfragen werden am besten vor oder nach der Produkteinführung oder in regelmäßigen Abständen (vierteljährlich, jährlich usw.) durchgeführt. Damit du effektive Umfragen durchführen kannst, haben wir hier fünf Schritte zusammengestellt, mit denen du eine Umfrage erfolgreich durchführen und analysieren kannst.

Erstellung eines Planungsdokuments für die Umfrage: Der erste Schritt im Umfrageprozess besteht darin, ein Planungsdokument für diese Umfrage zu erstellen. Es dient als internes Nachschlagewerk, in dem die Ziele der Umfrage, die Zielgruppen, die Vorlagen für die Nachrichtenübermittlung und der Link zur Umfrage aufgeführt werden. Wenn du dieses Dokument deinem Team zur Verfügung stellst, ist gewährleistet, dass sich alle Beteiligten während des gesamten Umfrageprozesses abstimmen und zusammenarbeiten. Gestaltung der Umfrage: Sobald du die Ziele deiner Umfrage und deine Zielgruppe festgelegt hast, kannst du deine Umfrage gestalten. Wir empfehlen eine kurze Umfrage (bis zu 10 Fragen) und verschiedene Fragetypen, um das Engagement der Befragten aufrechtzuerhalten. Erstelle deine Umfrage mit einer Plattform wie Google Formulare oder der Slack-App Polly. Denke daran, Fragen zu stellen, die Einblicke zu den Zielen deiner Umfrage ermöglichen. Beispielfragen für die Umfrage Wie wichtig ist Slack für deine tägliche Arbeit? (Skala 1-5)

Insgesamt wurde unser Team durch Slack ... (produktiver, weniger produktiv, keines von beiden)

Slack hat dazu beigetragen, die Anzahl der Meetings um ... (Prozentsatz) zu reduzieren

Wie viel Zeit hast du durch Slack im Durchschnitt in deiner Woche eingespart? (Minuten)

Glaubst du, dass Slack die Kultur deines Teams verbessert hat? (ja, nein, ich weiß es nicht) Durchführung deiner Umfrage: Nachdem die Umfrage entworfen wurde, ist es an der Zeit, sie an die Endbenutzer:innen weiterzuleiten. Bitte eine:n interne:n Stakeholder:in, die Umfrage über einen gut sichtbaren Channel zu versenden oder sie per E-Mail unter Verwendung einer vorgegebenen Nachricht zu verteilen. Ein kleines Dankeschön für das Ausfüllen der Umfrage und die Festlegung eines Abgabetermins für die Beantwortung können die Teilnahmequote erhöhen. Durchführung von Einzelgesprächen: Wenn die ersten Antworten eingehen, solltest du persönliche Einzelgespräche mit ausgewählten Endbenutzer:innen führen, um tiefere Einblicke in ihre Slack-Nutzung zu erhalten. Diese Gespräche können wertvollen Kontext und persönliche Geschichten liefern, die die Umfragedaten ergänzen. Biete kleine Anreize (z. B. Slack-Präsente), um die Teilnahme an diesen Gesprächen zu fördern. Präsentation der Umfrageergebnisse: Sobald die Umfrage abgeschlossen ist, ist es wichtig, die Ergebnisse zu analysieren und sie allen Stakeholder:innen zu präsentieren. Die aus der Umfrage gewonnenen Erkenntnisse geben Aufschluss über nächste Schritte zur Verbesserung der Endbenutzererfahrung und des Enablements und ermöglichen eine qualitative Analyse, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Anwendungsbereiche in Berichten zum Mehrwert dokumentieren

Eine effektive Möglichkeit, den Einfluss von Slack in deiner Organisation darzustellen, sind Berichte zum Mehrwert. Die wichtigsten Komponenten solcher Berichte sind die Herausforderungen, mit denen die Person konfrontiert war, die Lösungen, die mit Slack implementiert wurden, und die greifbaren Ergebnisse, die damit erzielt werden konnten. Um wirkungsvolle Berichte zum Mehrwert zu erstellen, ist es wichtig, sich auf Folgendes zu konzentrieren:

Bestimme den geschäftlichen Impuls für Veränderungen, wie z. B. die Notwendigkeit, für Wachstum zu skalieren, geplante oder unvorhergesehene Veränderungen zu meistern, Fusionen und Übernahmen durchzuführen oder gewünschte technologische Veränderungen umzusetzen.

Hebe die Schwächen des vorherigen Systems hervor, z. B. Engpässe in den Prozessen oder Probleme mit der Stimmung unter den Mitarbeitenden. Zeige Details der Umsetzung im Vergleich zwischen vor und nach der Implementierung auf, um den Wandel zu verdeutlichen.

Fasse die wichtigsten ROI-Kennzahlen zusammen, die den durch den Einsatz von Slack generierten Mehrwert belegen.

Gehe folgendermaßen vor, um mit der Erfassung von Berichten zum Mehrwert innerhalb deiner Organisation zu beginnen:

Bestimme Hauptbenutzer:innen von Slack und nimm sie in einen eigenen Channel auf. Diesen Channel kannst du als Forum nutzen, um Geschichten über Slack zu sammeln. Richte einen Workflow im Channel ein, um reibungslos Berichte zum Mehrwert zu sammeln. Bleibe mit den Benutzer:innen in Kontakt, um ihren Einfluss zu ermitteln. Dokumentiere die Geschichten und konzentriere dich auf die Erzählungen, Schätzungen und Zeitrahmen, um die Vorher-Nachher-Auswirkungen besser zu verstehen.

Durch das Sammeln und die Verwendung von Geschichten zum Mehrwert in Slack können Organisationen den tatsächlichen Einfluss der Plattform auf ihre alltäglichen Abläufe hervorheben. Diese Geschichten sind nicht nur inspirierend und lehrreich, sondern liefern darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse für die Verbesserung der gesamten Mehrwertstrategie innerhalb der Organisation.

Fazit

Das Erzielen eines Mehrwerts mit Slack ist eine transformative Reise, die Zusammenarbeit, Optimierung sowie Messung und Bewertung von Geschäftszielen und Kennzahlen erfordert. Durch den Einsatz der innovativen Funktionen, Tools und der Wertschöpfungsmethode von Slack können Organisationen den Erfolg vorantreiben, die Produktivität steigern und ihre strategischen Ziele mit Zuversicht erreichen. Starte deine Reise und werde mit Slack Mehrwert-Expert:in.

Weitere Ressourcen

Slack-Zertifizierungsprogramm: Einsatz von Slack-Analytik zur Förderung von Akzeptanz und Engagement

Slack: Total Economic Impact für Tech-Teams

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