Gerando valor com o Slack

As organizações estão sendo cada vez mais pressionadas a fazer mais com menos. Essa ênfase crescente na eficiência operacional destaca a importância de mensurar e maximizar o valor dos investimentos em tecnologia. O Slack, uma plataforma de trabalho com tecnologia de IA, oferece uma arquitetura flexível que permite que as equipes simplifiquem processos, colaborem de forma eficiente e gerem valor em toda a organização. Vamos explorar a metodologia de realização de valor do Slack e como ela pode ajudar você a quantificar o valor dentro da sua organização para aproveitar todo o potencial da sua equipe.

O que representa o valor e por que a mensuração é importante?

Entendemos o valor como um benefício quantificável ou qualitativo e alinhamos esses benefícios com metas comerciais e objetivos estratégicos. Articular o valor de forma eficaz envolve contar uma história convincente, apoiada por métricas significativas que façam sentido para os líderes da sua organização. Mensurando o valor, podemos identificar lacunas, destacar práticas recomendadas e estabelecer uma estrutura para construir valor de forma contínua.

Metodologia de realização de valor do Slack

A metodologia de realização de valor no Slack tem como foco a quantificação, a otimização e a colaboração em métricas e metas comerciais estratégicas para alinhar os recursos do Slack com os resultados corporativos.

Por meio da análise de métricas de base, da identificação de áreas para melhoria e do estabelecimento de uma parceria centrada em valor, o Slack ajuda as organizações a:

Demonstrar sucesso e retorno sobre o investimento

Facilitar a tomada de decisão orientada por dados

Entender como o Slack resolve problemas empresariais de forma única

Replicar o sucesso em toda a sua empresa

No Slack, temos uma equipe dedicada à realização de valor cujo objetivo é destacar o valor que os clientes alcançaram e podem alcançar por meio da plataforma. Essa equipe dá suporte a engajamentos imersivos, programas de histórias de valor do cliente e serviços de perspectiva de valor para ajudar os clientes a quantificar, otimizar e colaborar em relação ao valor que obtêm do Slack.

Adotar a metodologia de realização de valor do Slack na sua organização pode ajudar você a destacar o impacto do Slack na organização, garantir recursos para o crescimento e tomar decisões estratégicas baseadas em insights orientados por dados.

Ferramentas que você pode usar para impulsionar o valor do Slack na sua organização

Crie um mapa de valor

Com um mapa de valor, você pode articular claramente o impacto do Slack em ajudar sua organização a alcançar objetivos empresariais. O resultado de um mapa de valor pode destacar práticas recomendadas e casos de uso de diferentes partes da empresa para capitalizar o que está funcionando muito bem hoje ou identificar oportunidades para lidar com uma lacuna ou necessidade. Mas como criar um mapa de valor e maximizar seu valor com o Slack? Siga estas quatro etapas:

Alinhe o valor com os objetivos empresariais: considere o crescimento da receita, a satisfação do cliente, a redução de custos, os ganhos de eficiência e a excelência operacional. Defina objetivos: quais são os meios para alcançar resultados estratégicos, acionáveis e mensuráveis? Identifique os recursos do Slack: funcionalidades e produtos na plataforma de produtividade que permitem o cumprimento dos objetivos. Mensure o sucesso: estabeleça métricas de sucesso que acompanham o progresso em relação às metas empresariais e aos KPIs.

Depois de criar um mapa de valor, valide-o com a sua liderança e principais partes interessadas. Faça perguntas de validação para garantir alinhamento com a estratégia geral da empresa e identificar áreas a serem aprimoradas. Esse mapa pode ser uma ferramenta poderosa para entender o valor existente que sua organização alcançou, acompanhar o valor em tempo real ao implementar melhorias e planejar um roteiro para aprimoramento.

Análise de ROI baseada no uso

Uma maneira de quantificar o valor do Slack é verificar o tempo e o dinheiro economizados por meio de dados de uso e suposições conservadoras. Por exemplo, usamos uma suposição de que um usuário ativo do Slack Connect economiza uma hora por mês reduzindo o tempo que gasta com várias trocas de e-mails. Multiplicamos isso pelo número total de usuários ativos, fazemos um corte de 25% para considerar os valores atípicos e depois multiplicamos por um salário de US$ 70.000 para contextualizar em dólares economizados. Para uma organização com 100 usuários ativos do Slack Connect, estimaríamos, de maneira conservadora, uma economia de US$ 31.500 por ano apenas com esse recurso.

Os apps e as ações do fluxo de trabalho, a redução do tempo em reuniões por meio dos círculos e dos clipes do Slack, a eficiência na pesquisa e no compartilhamento de arquivos e a economia de tempo com o Slack Connect contribuem para o valor geral alcançado pelas organizações. Para entender o uso da sua organização, acesse o painel de análise do Slack.

Detalhando os cálculos para cada aspecto do uso do Slack, as organizações obtêm uma compreensão clara de como essas economias de tempo e custo são geradas. Suposições, como o número de ações consideradas de alto valor, o salário anual médio dos funcionários e o percentual de ações que contribuem para ganhos de produtividade, são levadas em consideração para fornecer uma visão abrangente do valor gerado. É importante alinhar as informações e a lógica com as partes interessadas e os tomadores de decisão para ter conversas significativas sobre o valor da adoção do Slack.

Usando os dados e os insights fornecidos por recursos e funcionalidades do Slack, as organizações podem maximizar seu valor e gerar eficiência nas operações diárias. Com uma compreensão clara das economias de tempo e custo geradas, as empresas podem tomar decisões informadas sobre como otimizar ainda mais seu uso do Slack e melhorar a produtividade geral.

Faça uma pesquisa para compreender o valor que sua organização está alcançando

Conduzir uma pesquisa é uma ótima forma de compreender e qualificar as necessidades, as preferências e os padrões de uso dos usuários finais. O ideal é realizar pesquisas antes ou depois do lançamento ou periodicamente (a cada trimestre, ano etc.). Para ajudar você a conduzir esse processo de maneira eficaz, destacamos cinco etapas que vão garantir uma implantação e uma análise bem-sucedidas da pesquisa.

Crie um documento de planejamento da pesquisa: esse é o primeiro passo do processo. Esse documento serve como um guia de referência interno que detalha os objetivos da pesquisa, os usuários finais-alvo, os modelos de mensagens e o link para a pesquisa. Compartilhe esse documento com a sua equipe para garantir o alinhamento e a colaboração durante todo o processo de pesquisa. Elabore sua pesquisa: depois de estabelecer os objetivos e o público-alvo, é hora de formular sua pesquisa. Recomendamos que você mantenha a pesquisa curta (até 10 perguntas) e varie os tipos de perguntas para manter o engajamento dos participantes. Crie sua pesquisa usando uma plataforma como o Google Forms ou o app Polly do Slack. Lembre-se de fazer perguntas que forneçam insights sobre os objetivos da sua pesquisa. Exemplos de perguntas para a pesquisa O quanto o Slack é essencial para o seu trabalho diário? (escala de 1 a 5)

No geral, o Slack tornou nossa equipe... (mais produtiva, menos produtiva, nem uma coisa nem outra)

O Slack ajudou a reduzir as reuniões em... (porcentagem)

Em média, quanto tempo você economizou na sua semana com o Slack? (em minutos)

Você acha que o Slack melhorou a cultura da sua equipe? (sim, não, não sei) Lance sua pesquisa: após a criação da pesquisa, é hora de lançá-la para os usuários finais. Solicite a uma parte interessada interna que envie a pesquisa em um canal proeminente ou que a distribua por e-mail usando a mensagem proposta. Oferecer uma recompensa para quem concluir a pesquisa e definir um prazo para as respostas pode ajudar a aumentar as taxas de participação. Conduza entrevistas individuais: quando as respostas começarem a chegar, considere realizar entrevistas individuais com usuários finais selecionados para obter insights mais detalhados sobre o uso do Slack. Essas entrevistas podem fornecer contexto valioso e histórias pessoais que enriquecem os dados da pesquisa. Ofereça incentivos (como brindes do Slack) para estimular a participação nessas entrevistas. Apresente os resultados da pesquisa: quando a pesquisa for concluída, é essencial analisar os resultados e apresentá-los às partes interessadas. Os insights obtidos com a pesquisa vão guiar seus próximos passos para aprimorar a experiência e a capacitação do usuário final e vão fornecer análises qualitativas para gerar mais insights valiosos e orientar a tomada de decisões informadas.

Documente casos de uso em histórias de valor

Uma maneira eficaz de mostrar o impacto do Slack dentro da sua organização é por meio de histórias de valor. Os principais componentes que uma história de valor destaca são os desafios enfrentados, as soluções implementadas usando o Slack e os resultados tangíveis alcançados. Para criar histórias de valor que causem impacto, é importante priorizar os seguintes aspectos:

Descubra o que motivou a mudança na empresa, como expandir para acompanhar o crescimento, lidar com mudanças planejadas ou inesperadas, executar fusões e aquisições ou implementar alterações tecnológicas desejadas.

Destaque as deficiências do sistema anterior, como gargalos de processos ou problemas de insatisfação dos funcionários. Forneça detalhes de antes e depois da implementação para mostrar a transformação.

Resuma as principais métricas de ROI que demonstram o valor gerado usando o Slack.

Para começar a coletar histórias de valor dentro da sua organização, siga estas etapas:

Identifique os usuários avançados do Slack e os adicione a um canal dedicado. Você pode usar o canal como um fórum para coletar histórias do Slack. Configure um fluxo de trabalho no canal para coletar histórias de valor sem obstáculos. Faça acompanhamentos com os usuários para quantificar o impacto. Documente as histórias e concentre-se na narrativa, nas estimativas e nos períodos para compreender a diferença de antes e depois.

Com a coleta e o uso de histórias de valor no Slack, as organizações podem mostrar o impacto real da plataforma nas suas operações diárias. Essas histórias não só inspiram e informam, mas também fornecem insights valiosos para aprimorar a estratégia de valor geral dentro da organização.

Conclusão

Gerar valor com o Slack é uma jornada transformadora que requer colaboração, otimização e quantificação e qualificação de metas e métricas corporativas. Por meio dos recursos inovadores, das ferramentas e da metodologia de realização de valor do Slack, as organizações podem impulsionar o sucesso, aumentar a produtividade e alcançar seus objetivos estratégicos com confiança. Inicie sua jornada para se tornar um especialista em valor com o Slack.

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