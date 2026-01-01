Imagem ilustrada de um cofre de porquinho ao lado de algumas moedas representando um valor não alcançado.

Gerando valor com o Slack

Um guia sobre como mensurar o valor e o impacto do Slack na sua organização

Leitura de 8 minutos

As organizações estão sendo cada vez mais pressionadas a fazer mais com menos. Essa ênfase crescente na eficiência operacional destaca a importância de mensurar e maximizar o valor dos investimentos em tecnologia. O Slack, uma plataforma de trabalho com tecnologia de IA, oferece uma arquitetura flexível que permite que as equipes simplifiquem processos, colaborem de forma eficiente e gerem valor em toda a organização. Vamos explorar a metodologia de realização de valor do Slack e como ela pode ajudar você a quantificar o valor dentro da sua organização para aproveitar todo o potencial da sua equipe.

O que representa o valor e por que a mensuração é importante?

Entendemos o valor como um benefício quantificável ou qualitativo e alinhamos esses benefícios com metas comerciais e objetivos estratégicos. Articular o valor de forma eficaz envolve contar uma história convincente, apoiada por métricas significativas que façam sentido para os líderes da sua organização. Mensurando o valor, podemos identificar lacunas, destacar práticas recomendadas e estabelecer uma estrutura para construir valor de forma contínua.

Metodologia de realização de valor do Slack

A metodologia de realização de valor no Slack tem como foco a quantificação, a otimização e a colaboração em métricas e metas comerciais estratégicas para alinhar os recursos do Slack com os resultados corporativos.

Quantificar, otimizar e colaborar

Por meio da análise de métricas de base, da identificação de áreas para melhoria e do estabelecimento de uma parceria centrada em valor, o Slack ajuda as organizações a:

  • Demonstrar sucesso e retorno sobre o investimento 
  • Facilitar a tomada de decisão orientada por dados 
  • Entender como o Slack resolve problemas empresariais de forma única 
  • Replicar o sucesso em toda a sua empresa

No Slack, temos uma equipe dedicada à realização de valor cujo objetivo é destacar o valor que os clientes alcançaram e podem alcançar por meio da plataforma. Essa equipe dá suporte a engajamentos imersivos, programas de histórias de valor do cliente e serviços de perspectiva de valor para ajudar os clientes a quantificar, otimizar e colaborar em relação ao valor que obtêm do Slack.

Adotar a metodologia de realização de valor do Slack na sua organização pode ajudar você a destacar o impacto do Slack na organização, garantir recursos para o crescimento e tomar decisões estratégicas baseadas em insights orientados por dados.

Ferramentas que você pode usar para impulsionar o valor do Slack na sua organização

Crie um mapa de valor

Com um mapa de valor, você pode articular claramente o impacto do Slack em ajudar sua organização a alcançar objetivos empresariais. O resultado de um mapa de valor pode destacar práticas recomendadas e casos de uso de diferentes partes da empresa para capitalizar o que está funcionando muito bem hoje ou identificar oportunidades para lidar com uma lacuna ou necessidade. Mas como criar um mapa de valor e maximizar seu valor com o Slack? Siga estas quatro etapas:

  1. Alinhe o valor com os objetivos empresariais: considere o crescimento da receita, a satisfação do cliente, a redução de custos, os ganhos de eficiência e a excelência operacional.
  2. Defina objetivos: quais são os meios para alcançar resultados estratégicos, acionáveis e mensuráveis?
  3. Identifique os recursos do Slack: funcionalidades e produtos na plataforma de produtividade que permitem o cumprimento dos objetivos.
  4. Mensure o sucesso: estabeleça métricas de sucesso que acompanham o progresso em relação às metas empresariais e aos KPIs.

Depois de criar um mapa de valor, valide-o com a sua liderança e principais partes interessadas. Faça perguntas de validação para garantir alinhamento com a estratégia geral da empresa e identificar áreas a serem aprimoradas. Esse mapa pode ser uma ferramenta poderosa para entender o valor existente que sua organização alcançou, acompanhar o valor em tempo real ao implementar melhorias e planejar um roteiro para aprimoramento.

Análise de ROI baseada no uso

Uma maneira de quantificar o valor do Slack é verificar o tempo e o dinheiro economizados por meio de dados de uso e suposições conservadoras. Por exemplo, usamos uma suposição de que um usuário ativo do Slack Connect economiza uma hora por mês reduzindo o tempo que gasta com várias trocas de e-mails. Multiplicamos isso pelo número total de usuários ativos, fazemos um corte de 25% para considerar os valores atípicos e depois multiplicamos por um salário de US$ 70.000 para contextualizar em dólares economizados. Para uma organização com 100 usuários ativos do Slack Connect, estimaríamos, de maneira conservadora, uma economia de US$ 31.500 por ano apenas com esse recurso.

Um exemplo de horas/ano ganhas por meio do Slack Connect, demonstradas por um cálculo

Os apps e as ações do fluxo de trabalho, a redução do tempo em reuniões por meio dos círculos e dos clipes do Slack, a eficiência na pesquisa e no compartilhamento de arquivos e a economia de tempo com o Slack Connect contribuem para o valor geral alcançado pelas organizações. Para entender o uso da sua organização, acesse o painel de análise do Slack.

Detalhando os cálculos para cada aspecto do uso do Slack, as organizações obtêm uma compreensão clara de como essas economias de tempo e custo são geradas. Suposições, como o número de ações consideradas de alto valor, o salário anual médio dos funcionários e o percentual de ações que contribuem para ganhos de produtividade, são levadas em consideração para fornecer uma visão abrangente do valor gerado. É importante alinhar as informações e a lógica com as partes interessadas e os tomadores de decisão para ter conversas significativas sobre o valor da adoção do Slack.

Usando os dados e os insights fornecidos por recursos e funcionalidades do Slack, as organizações podem maximizar seu valor e gerar eficiência nas operações diárias. Com uma compreensão clara das economias de tempo e custo geradas, as empresas podem tomar decisões informadas sobre como otimizar ainda mais seu uso do Slack e melhorar a produtividade geral.

Faça uma pesquisa para compreender o valor que sua organização está alcançando

Conduzir uma pesquisa é uma ótima forma de compreender e qualificar as necessidades, as preferências e os padrões de uso dos usuários finais. O ideal é realizar pesquisas antes ou depois do lançamento ou periodicamente (a cada trimestre, ano etc.). Para ajudar você a conduzir esse processo de maneira eficaz, destacamos cinco etapas que vão garantir uma implantação e uma análise bem-sucedidas da pesquisa.

  1. Crie um documento de planejamento da pesquisa: esse é o primeiro passo do processo. Esse documento serve como um guia de referência interno que detalha os objetivos da pesquisa, os usuários finais-alvo, os modelos de mensagens e o link para a pesquisa. Compartilhe esse documento com a sua equipe para garantir o alinhamento e a colaboração durante todo o processo de pesquisa.
  2. Elabore sua pesquisa: depois de estabelecer os objetivos e o público-alvo, é hora de formular sua pesquisa. Recomendamos que você mantenha a pesquisa curta (até 10 perguntas) e varie os tipos de perguntas para manter o engajamento dos participantes. Crie sua pesquisa usando uma plataforma como o Google Forms ou o app Polly do Slack. Lembre-se de fazer perguntas que forneçam insights sobre os objetivos da sua pesquisa.
  3. Lance sua pesquisa: após a criação da pesquisa, é hora de lançá-la para os usuários finais. Solicite a uma parte interessada interna que envie a pesquisa em um canal proeminente ou que a distribua por e-mail usando a mensagem proposta. Oferecer uma recompensa para quem concluir a pesquisa e definir um prazo para as respostas pode ajudar a aumentar as taxas de participação.
  4. Conduza entrevistas individuais: quando as respostas começarem a chegar, considere realizar entrevistas individuais com usuários finais selecionados para obter insights mais detalhados sobre o uso do Slack. Essas entrevistas podem fornecer contexto valioso e histórias pessoais que enriquecem os dados da pesquisa. Ofereça incentivos (como brindes do Slack) para estimular a participação nessas entrevistas.
  5. Apresente os resultados da pesquisa: quando a pesquisa for concluída, é essencial analisar os resultados e apresentá-los às partes interessadas. Os insights obtidos com a pesquisa vão guiar seus próximos passos para aprimorar a experiência e a capacitação do usuário final e vão fornecer análises qualitativas para gerar mais insights valiosos e orientar a tomada de decisões informadas.

Documente casos de uso em histórias de valor

Uma maneira eficaz de mostrar o impacto do Slack dentro da sua organização é por meio de histórias de valor. Os principais componentes que uma história de valor destaca são os desafios enfrentados, as soluções implementadas usando o Slack e os resultados tangíveis alcançados. Para criar histórias de valor que causem impacto, é importante priorizar os seguintes aspectos:

  • Descubra o que motivou a mudança na empresa, como expandir para acompanhar o crescimento, lidar com mudanças planejadas ou inesperadas, executar fusões e aquisições ou implementar alterações tecnológicas desejadas.
  • Destaque as deficiências do sistema anterior, como gargalos de processos ou problemas de insatisfação dos funcionários. Forneça detalhes de antes e depois da implementação para mostrar a transformação.
  • Resuma as principais métricas de ROI que demonstram o valor gerado usando o Slack.

Para começar a coletar histórias de valor dentro da sua organização, siga estas etapas:

  1. Identifique os usuários avançados do Slack e os adicione a um canal dedicado. Você pode usar o canal como um fórum para coletar histórias do Slack.
  2. Configure um fluxo de trabalho no canal para coletar histórias de valor sem obstáculos. Faça acompanhamentos com os usuários para quantificar o impacto.
  3. Documente as histórias e concentre-se na narrativa, nas estimativas e nos períodos para compreender a diferença de antes e depois.

Com a coleta e o uso de histórias de valor no Slack, as organizações podem mostrar o impacto real da plataforma nas suas operações diárias. Essas histórias não só inspiram e informam, mas também fornecem insights valiosos para aprimorar a estratégia de valor geral dentro da organização.

Conclusão

Gerar valor com o Slack é uma jornada transformadora que requer colaboração, otimização e quantificação e qualificação de metas e métricas corporativas. Por meio dos recursos inovadores, das ferramentas e da metodologia de realização de valor do Slack, as organizações podem impulsionar o sucesso, aumentar a produtividade e alcançar seus objetivos estratégicos com confiança. Inicie sua jornada para se tornar um especialista em valor com o Slack.

Mais recursos

Certificação do Slack: use a análise do Slack para gerar adoção e engajamento
O Total Economic Impact do Slack para equipes técnicas
O valor do Slack para desenvolvedores de software
Nova análise da IDC: o valor do Slack para a empresa

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