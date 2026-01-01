Generar valor con Slack

Las organizaciones están bajo una presión creciente para hacer más con menos. Este enfoque agudizado en la eficiencia operativa subraya la importancia de medir y maximizar el valor de las inversiones en tecnología. Slack, la plataforma de trabajo con IA, ofrece una arquitectura flexible que permite a los equipos optimizar los flujos de trabajo, colaborar de manera efectiva y obtener valor en toda la organización. Exploremos la metodología de obtención de valor de Slack y cómo puede ayudarte a cuantificar el valor en tu organización para liberar todo el potencial de tu equipo.

¿Qué es el valor y por qué es importante medirlo?

Pensamos en el valor como un beneficio cuantificable o cualitativo y alineamos esos beneficios con las metas comerciales y los objetivos estratégicos. Articular el valor de manera eficaz implica contar una historia convincente, respaldada por métricas significativas que resuenen en los líderes de tu organización. Al medir el valor, podemos identificar brechas, resaltar las mejores prácticas y establecer un marco para la continua obtención de valor.

Metodología de obtención de valor de Slack

La metodología de obtención de valor en Slack se centra en cuantificar, optimizar y colaborar en objetivos y métricas comerciales estratégicos para alinear las capacidades de Slack con los resultados comerciales.

Al analizar métricas de referencia, identificar áreas de mejora y establecer una asociación centrada en el valor, Slack ayuda a las organizaciones a:

Mostrar el éxito y el retorno de la inversión

Facilitar la toma de decisiones basada en datos

Comprender cómo Slack resuelve excepcionalmente los problemas empresariales

Replicar el éxito en toda tu empresa

En Slack, contamos con un equipo de obtención de valor especializado que se centra en mostrar el valor que los clientes han obtenido y pueden obtener a través de la plataforma. El equipo de obtención de valor respalda compromisos inmersivos, programas de historias de valor para el cliente y servicios de perspectiva de valor para ayudar a los clientes a cuantificar, optimizar y colaborar en el valor que obtienen de Slack.

Adoptar la metodología de obtención de valor de Slack en tu organización puede ayudarte a destacar el impacto de Slack en la organización, asegurar recursos para el crecimiento y tomar decisiones estratégicas basadas en información basada en datos.

Herramientas que puedes usar para obtener valor de Slack en tu organización

Crear un mapa de valor

Al crear un mapa de valor, puedes articular claramente el impacto de Slack para ayudar a tu organización a alcanzar los objetivos comerciales. El resultado de un mapa de valor puede resaltar las mejores prácticas y ejemplos de uso de diferentes partes del negocio para capitalizar lo que funciona realmente bien hoy o para identificar oportunidades para abordar una brecha o necesidad. Pero, ¿cómo se puede crear un mapa de valor y maximizar tu valor con Slack? Sigue estos cuatro pasos:

Alinea el valor con los objetivos comerciales: considera el aumento de los ingresos, la satisfacción del cliente, el ahorro de costos, la mejora de la eficiencia y la excelencia operativa. Define objetivos: ¿cuáles son los medios para lograr resultados que sean estratégicos, viables y medibles? Identifica capacidades de Slack: funciones y productos en la plataforma de productividad que permiten alcanzar objetivos. Mide el éxito: establece métricas de éxito que realicen un seguimiento del progreso en comparación con los objetivos comerciales y los KPI.

Después de crear un mapa de valor, valídalo con la jefatura y las partes interesadas clave. Haz preguntas de validación para garantizar la alineación con la estrategia comercial general e identificar áreas de mejora. El mapa de valor puede ser una herramienta poderosa para comprender el valor que ha obtenido tu organización, realizar un seguimiento del valor en tiempo real al implementar mejoras y planificar una hoja de ruta para la mejora.

Análisis del retorno de la inversión basado en el uso

Una forma de cuantificar el valor de Slack es observar las horas y el dinero ahorrados mediante datos de uso y suposiciones conservadoras. Por ejemplo, asumimos que un usuario activo de Slack Connect ahorra una hora al mes al reducir el tiempo de ida y vuelta del correo electrónico. Multiplicamos esto por el número total de usuarios activos, tomamos el 25 % de ellos para tener en cuenta los valores atípicos y luego lo multiplicamos por un salario de 70 000 USD para contextualizarlo en el dinero ahorrado. En el caso de una organización con 100 usuarios activos de Slack Connect, estimaríamos de manera conservadora un ahorro de 31 500 USD por año solo con esta función.

Las aplicaciones y las acciones de flujo de trabajo, la reducción del tiempo de las reuniones mediante las juntas y los clips de Slack, la eficiencia en la búsqueda y el intercambio de archivos y el ahorro de tiempo de Slack Connect contribuyen al valor general obtenido por las organizaciones. Para comprender el uso de tu organización, visita el panel de análisis de datos de Slack.

Al desglosar los cálculos de cada aspecto del uso de Slack, las organizaciones pueden obtener una comprensión clara de cómo se obtienen estos ahorros de tiempo y costos. Se tienen en cuenta supuestos como el número de acciones consideradas de alto valor, el salario anual promedio de un empleado y el porcentaje de acciones que contribuyen al aumento de la productividad para proporcionar una visión integral del valor generado. Es importante alinear los aportes y la lógica con las partes interesadas y los tomadores de decisiones para poder tener conversaciones significativas sobre el valor de la adopción de Slack.

Al aprovechar los datos y la información proporcionados por las características y funcionalidades de Slack, las organizaciones pueden maximizar su valor e impulsar la eficiencia en sus operaciones diarias. Con una comprensión clara del ahorro de tiempo y costos generado, las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre cómo optimizar aún más el uso de Slack y mejorar su productividad general.

Implementar una encuesta para comprender el valor que está obteniendo tu organización

Realizar una encuesta es una excelente manera de comprender y calificar las necesidades, preferencias y patrones de uso de tus usuarios finales. Es mejor realizar las encuestas antes o después del lanzamiento, o con un ritmo regular (trimestral, anual, etc.). Para ayudarte a pasar por el proceso de la encuesta de manera efectiva, hemos descrito cinco pasos que garantizarán una implementación y un análisis exitosos de la encuesta.

Crea un documento de planificación de la encuesta: el primer paso en el proceso es crear un documento de planificación de la encuesta. Este documento sirve como guía de referencia interna que describe los objetivos de la encuesta, los usuarios finales objetivo, las plantillas de mensajes y el enlace a la encuesta. Al compartir este documento con tu equipo, puedes garantizar la alineación y la colaboración durante todo el proceso de la encuesta. Diseña tu encuesta: una vez que hayas establecido los objetivos de la encuesta y el público objetivo, es hora de diseñarla. Te recomendamos que la encuesta sea concisa (hasta 10 preguntas) y varía los tipos de preguntas para mantener la participación de los encuestados. Crea tu encuesta usando una plataforma como Google Forms o la aplicación de Slack, Polly. Recuerda hacer preguntas que proporcionen información sobre los objetivos de tu encuesta. Ejemplo de preguntas ¿Qué tan esencial es Slack para tu trabajo diario? (escala 1-5)

En general, Slack ha hecho que nuestro equipo sea ... (más productivo, menos productivo, ninguna de estas opciones)

Slack ha ayudado a reducir las reuniones en... (porcentaje)

En promedio, ¿cuánto tiempo te ha devuelto Slack en la semana? (rango de minutos)

¿Crees que Slack ha mejorado la cultura de tu equipo? (sí, no, no sé) Lanza tu encuesta: una vez diseñada tu encuesta, es hora de lanzarla a tus usuarios finales. Solicita a una parte interesada interna que envíe la encuesta en un canal destacado o la distribuya por correo electrónico con el mensaje propuesto. Ofrecer un obsequio por completar la encuesta y establecer una fecha límite para las respuestas puede ayudar a aumentar la participación. Realiza entrevistas individuales: a medida que empiecen a llegar respuestas, considera realizar entrevistas individuales con usuarios finales seleccionados para obtener información más detallada sobre su uso de Slack. Estas entrevistas pueden proporcionar contexto valioso e historias personales que enriquecen la información de la encuesta. Ofrece incentivos (como productos promocionales de Slack) para fomentar la participación en estas entrevistas. Presenta los resultados de la encuesta: una vez completada la encuesta, es fundamental analizar los resultados y presentarlos a las partes interesadas. La información recopilada de la encuesta dará luz sobre los próximos pasos para mejorar la experiencia y la habilitación del usuario final, y proporcionará un análisis cualitativo para obtener información valiosa e impulsar la toma de decisiones informadas.

Documentar ejemplos de uso en historias de valor

Una forma eficaz de mostrar el impacto de Slack dentro de tu organización es a través de historias de valor. Los componentes clave que destaca una historia de valor son los desafíos enfrentados, las soluciones implementadas con Slack y los resultados tangibles logrados. Para crear historias de valor impactantes, es importante centrarse en lo siguiente:

Identifica el impulso comercial para el cambio, como la necesidad de escalar para crecer, abordar cambios planificados o imprevistos, ejecutar fusiones y adquisiciones o implementar los cambios tecnológicos deseados.

Resalta las deficiencias del sistema anterior, como cuellos de botella en los procesos o problemas de opiniones de los empleados. Proporciona detalles del antes y después de la implementación para mostrar la transformación.

Resume las métricas clave de retorno de la inversión que demuestran el valor generado al usar Slack.

Para comenzar a recopilar historias de valor dentro de tu organización, sigue estos pasos:

Identifica a los usuarios avanzados de Slack y agrégalos a un canal especializado. Puedes usar este canal como foro para recopilar historias de Slack. Configura un flujo de trabajo en el canal para recopilar historias de valor sin desacuerdos. Realiza un seguimiento de los usuarios para cuantificar su impacto. Documenta las historias y concéntrate en la narrativa, las estimaciones y los marcos de tiempo para comprender el impacto del antes y el después.

Al recopilar y usar historias de valor en Slack, las organizaciones pueden mostrar el impacto real de la plataforma en sus operaciones diarias. Estas historias no solo inspiran y educan, sino que también brindan información valiosa para mejorar la estrategia general de valor dentro de la organización.

Conclusión

Generar valor con Slack es un viaje transformador que requiere colaboración, optimización y cuantificación, y calificación de los objetivos y las métricas comerciales. Al aprovechar las funciones, herramientas y metodología de obtención de valor innovadoras de Slack, las organizaciones pueden impulsar el éxito, aumentar la productividad y alcanzar sus objetivos estratégicos con confianza. Comienza tu viaje para convertirte en un experto en valor con Slack.

Más recursos

Certificación de Slack: usa los análisis de datos de Slack para impulsar la adopción y la participación

El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos

El valor de Slack para desarrolladores de software

Nuevo análisis de IDC: el valor de Slack para la empresa